Študentku predávala vlastná mama, seniorku terorizovali susedia. Prípady pomáha riešiť špeciálna kancelária

Požiadať o pomoc, keď má človek problém, sa javí ako ľahká vec. Pre obete trestných činov to však nie je vôbec jednoduché. Mnohé v sebe dlho hľadajú odhodlanie. „Nechcú si priznať, že sa im niečo stalo,“ hovorí Jozef Halcin, odborný gestor národného projektu informačných kancelárií pre obete trestných činov a zároveň riaditeľ odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR.

Ako dodáva, je pre nich ťažké nahlas vysloviť, že ich okradol vlastný syn, že ich týra manžel alebo sa stali obeťou nejakého podvodníka a prišli o celoživotné úspory. Môže byť za tým aj strach, ak sa násilník nachádza v blízkom okolí obete. Príbehy si však koordinátori vypočujú rôzne.

Skutočnú obeť odhalia slzy

Aj keď je táto bezplatná a diskrétna služba zameraná predovšetkým na obete trestných činov, neodmietajú nikoho. V mnohých prípadoch sa ukáže, že trestný čin spáchaný nebol, no môže ísť o obchodnoprávny spor alebo nezhody medzi susedmi. „Dvere nezatvárame pred nikým,“ pripomína Halcin.

Jeho slová potvrdzuje aj Silvia Malatinská, jedna z troch koordinátorov trnavskej informačnej kancelárie na Okresnom úrade v Trnave. „Klienti k nám často prichádzajú s tým, že hľadajú pomoc pre svojho blízkeho či kamaráta. Počas rozprávania im začnú tiecť slzy a vtedy je jasné, že obeťou sú oni sami,“ hovorí.

Pri prvom kontakte ide najmä o to, aby sa rozrušený človek upokojil. „Aby bol vôbec schopný rozprávať o svojom probléme,“ vysvetľuje Halcin. Na ľudí veľmi dobre pôsobí už len to, že sa cítia vypočutí. Podľa Malatinskej preto robia maximum, aby mali klienti ich plnú pozornosť.

Takmer 44 percent všetkých návštevníkov prichádza s tým, že svoj problém dovtedy nikdy nikde neriešili. „Ide teda o prvý kontakt. Títo ľudia nemajú ešte nič vyskúšané, ešte nikde neboli a nemali spätnú väzbu. Možno si niečo prečítali na internete,“ objasňuje garant projektu.

Tento údaj si podľa neho vysvetľujú nielen tým, že ľudia nakoniec nájdu odvahu, ale aj konkrétnymi pozitívnymi príbehmi, prostredníctvom ktorých sa im darí budovať dôveru k tejto službe. „Máme príbehy, ktoré sa už skončili právoplatným rozhodnutím súdu,“ vraví.

Pri tejto príležitosti zdôrazňuje, že súd nemusí byť cieľom. Obete trestných činov či iných nepríjemných situácií sú často traumatizované a pomoc potrebujú na viacerých úrovniach. Aj keď niektorí klienti boli predtým na polícii, ich problémy sa tým nekončia. Popritom riešia psychickú traumu či finančnú núdzu. V informačnej kancelárii im preto ponúkajú systémovú službu.

„V rámci nej poskytujeme tri kľúčové aktivity. Klientov sa snažíme psychicky podchytiť a stabilizovať. Následne sa snažíme riešiť ich sociálnu situáciu. Mnohí prídu o celoživotné úspory a môžu mať problém s tým, či sa na druhý deň najedia. Do tretice ide o právne poradenstvo,“ ozrejmuje Halcin. Ľudom mnohokrát pomôže už len vedomosť, čo bude nasledovať.

Klientov navigujú, ako a kde by mohli svoj problém riešiť. Informácie majú odporúčací charakter, konečné rozhodnutie je na samotnom človeku. Ak sa však koordinátori dozvedia o spáchaní trestného činu, ich povinnosťou je oznámiť to na polícii, aj keď anonymne.

Študentka s ťažkým príbehom

Komplexná pomoc presahuje steny kancelárií. Vyžaduje si prepojenie so samosprávami, štátnymi inštitúciami a s tretím sektorom. „Dali sme si prácu s tým, aby sme našli podstatnú väčšinu tých, ktorí nejakým spôsobom pomáhajú obetiam trestných činov,“ podotýka gestor projektu.

Sú na to viazané rôzny typy pomáhajúcich služieb od chráneného bývania pre týrané ženy, sprevádzanie po úradoch či pomoc v podobe vývarovní. V databáze je dnes zaevidovaných viac ako 350 rôznych subjektov, ktoré si človek môže vyhľadať aj sám na interaktívnej mape.

Okruhy príbehov z kancelárií rôzne podvody na senioroch

týranie seniorov príbuznými

domáce násilie

sexuálne zneužívanie na škole

znásilnenie chránenej osoby

obchodovanie s ľuďmi

vyhrážanie sa zo strany exmanžela

zámer študenta ublížiť pedagógom

spor nadriadeného so zamestnancami

nenávistné prejavy

šikanovanie, kyberšikanovanie a ďalšie

V trnavskej kancelárii a na detašovanom pracovisku v Dunajskej Strede vyhľadalo dosiaľ pomoc viac ako 330 klientov. „Z trestných činov majú najväčšie zastúpenie tie, ktoré súvisia s domácim násilím. V celkovom počte však prevažujú občianskoprávne spory,“ približuje Malatinská s tým, že tvoria takmer 30 percent.

Ako však ukazuje príbeh z úvodu i mnohé ďalšie, susedské nezhody by sa nemali podceňovať. Aj preto, že môžu prerásť do závažných trestných činov, im v kanceláriách venujú pozornosť ešte v zárodku. „Okrem toho tieto spory zasahujú celé rodiny naprieč generáciami,“ dopĺňa Malatinská.

Koordinátori vyrážajú aj do terénu, kde v rámci vzdelávacích preventívnych aktivít hovoria o rizikách s rôznymi cieľovými skupinami. Je to cesta, ako pomoc dostať priamo k ľuďom. „Štatistiky nám ukazujú, že z každej vzdelávacej aktivity k nám príde priemerne 1,2 klienta,“ spresňuje Halcin. Každý rok pripravia viac ako tisíc preventívnych aktivít.

Po jednej z nich vyhľadala Malatinskú študentka s hrôzostrašným príbehom. „Rozpovedala mi o tom, že ako malé dieťa bola predmetom obchodovania. Predávala ju vlastná mama. V súčasnosti žije s krstnými rodičmi. Podpísalo sa to však na jej psychickom zdraví,“ približuje koordinátorka. Dievčinu nasmerovala na organizáciu, ktorá sa venuje psychologickej pomoci mladým.

V súčasnosti funguje 16 informačných kancelárií po celom Slovensku. „V každom kraji sú dve,“ dodáva Halcin. Najprv vznikli kancelárie v krajských mestách, neskôr pribudlo ďalších osem vo vybraných okresných mestách.

„Rozhodujúca bola dostupnosť do krajského mesta. Ak by mal človek cestovať napríklad dvomi spojmi, už by to predstavovalo ďalšiu prekážku pri vyhľadaní služby, ktorá by mu mohla pomôcť,“ ozrejmuje Halcin. Vychádzali však aj z analýzy, kde sa pozreli aj početnosť trestných činov. V budúcnosti by sa mal počet kontaktných miest zvýšiť. Až na 49 kancelárií do roku 2028.

Informačné kancelárie pre obete trestných činov zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov je v gescii Ministerstva vnútra SR

realizátorom je odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR.

prvá informačná kancelária začala fungovať koncom roka 2019 v Banskej Bystrici

dnes ich existuje 16, po 2 v každom kraji

sídlia na okresných úradoch a v klientskych centrách v každom krajskom meste: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice

pre lepšiu dostupnosť boli zriadené detašované pracoviská vo vybraných okresných mestách: Malacky, Dunajská Streda, Levice, Prievidza, Lučenec, Ružomberok, Poprad a Michalovce

do roku 2028 sa má počet kancelárií zvýšiť na 49

viac informácií na webe: https://prevenciakriminality.sk/