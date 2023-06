V centre Nitry si na verejnosti už nepripijete. Zákaz alkoholu bude platiť 24 hodín denne

Video V centre Nitry sa zvyšuje napätie pre ľudí pod vplyvom alkoholu / Zdroj: TV Pravda

„Pohybuje sa ich tu asi 25. Z toho približne 15 je miestnych, ostatní prišli bohvieodkiaľ,“ hovorí dôchodca Štefan (69), ktorý si spolu s Pavlom (71) užíval utorňajšie popoludnie na jednej z lavičiek v centre Nitry. Zhodujú sa na tom, že potužení alkoholom obťažujú ľudí hádkami, vykrikujú vulgarizmy.

„Minule tadiaľto prechádzala skupina škôlkarov, ktorí nechápali, čo sa deje,“ vraví Pavol. Za ľuďmi tiež chodia pýtať drobné. „Keď dáte, sú slušní, keď nedáte, začnú na vás vykrikovať, že je ich počuť až na Pyramídu (predvrchol vrchu Zobor, pozn. red.),“ pokračuje.

Ďalšou tienistou stránkou je neporiadok, ktorí po sebe zanechávajú. „Aj potrebu vykonávajú, kde ich napadne,“ dodáva dôchodca a krúti pri tom hlavou. Podľa Štefana, to nerobí dobrý dojem, najmä v centre mesta.

Naschvál sa pomočila v bistre

Na malom priestore sa nachádza divadlo, turistické informačné centrum, múzeum, potraviny či rôzne gastroprevádzky a obchodíky. Na námestí pred divadlom má zastávku turistický vláčik. Aj na ten už podľa miestnych búchali. Viacerí poukázali aj na stav neďalekých verejných toaliet, kde prespávajú.

Počas našej návštevy vykrikovali ľudia bez domova pred potravinami na pešej zóne na staršieho školáka, ktorý prechádzal okolo. Ignorujúc ich dobiedzanie pokračoval ďalej vo svojej ceste. Posmešky od nich zažila v minulosti aj Elena (52). Ďalšia skupina ľudí bez domova sa zdržiavala v parčíku pri divadle.

„Chodia si k nám kupovať pivo, no to už máme zakázané im predávať,“ hovorí pracovníčka miestnej gastroprevádzky. Ako spúšťač uvedie príhodu, keď jednej žene z problémovej skupinky odmietli predať alkohol. „Naschvál sa vo vnútri vycikala,“ opisuje. Výnimkou nie sú podľa nej ani nadávky či vyhrážky. Tieto situácie prichádzajú najmä s obdobím, keď sa začne otepľovať.

Z bistra sa ich snažia odháňať, aby neobťažovali zákazníkov, no zároveň priznáva, že spolu s kolegyňami z nich majú obavy. „Asi dvakrát som volala mestskú políciu,“ hovorí s tým, že sama si ich vyprevadiť netrúfla. Podobné pocity nám potvrdili aj ďalšie ženy, ktoré pracujú v okolí.

Pitky začínajú podľa miestnych už dopoludnia, pokračujú aj poobede „Zrejme aj s požitím alkoholu sa zvyšuje ich hlučnosť a agresivita,“ hovorí Jana (38). Viacerí Nitrania majú pocit, že v uplynulých rokoch sa počet ľudí bez domova zvýšil a situácia sa zhoršila.

Vplyv na celkový obraz mesta

Rôzne sťažnosti na ich správanie potvrdil aj hovorca nitrianskej radnice Tomáš Holúbek. „V parčíku nad námestím ich videli súložiť, na ľudí tiež pľujú. Negatívne to vplýva na vnímanie mesta a jeho celkový obraz,“ dodáva. Podnety pravidelne prichádzajú aj od turistov.

Jana však zdôrazňuje, že problémy spôsobuje len určitá skupina. „Sú tu ľudia bez domova, ktorí sú slušní a ktorí sa snažia vymaniť zo zložitej existenčnej situácie,“ hovorí. Uvedomuje si, že ťarcha problému často presahuje samotného človeka.

Napätie v centre mesta sa zvyšuje a ľuďom dochádza trpezlivosť. Obracajú sa aj na poslancov so žiadosťami o urgentné riešenie. Na ľudí bez domova sú „alergickí“, aj keď práve nič nerobia. Spoločnosť Nitrazdroj, ktorá prevádzkuje potravinové predajne a ktorá sídli na pešej zóne, nakoniec podala podnet, aby sa obmedzil zákaz požívania alkoholu na verejných priestranstvách v širšom centre mesta na celý deň.

Pre centrum mesta už takýto zákaz existuje, no platí od desiatej hodiny večer do šiestej hodiny rána. „V tom čase ním mesto reagovalo na mladých ľudí, ktorí sa opíjali pred rôznymi zábavnými podnikmi,“ vysvetľuje Holúbek.

K úplnému zákazu pristupovali v mestách už skôr, zákon to však do roku 2013 neumožňoval. Nariadenia samospráv preto napádali prokurátori s tým, že sú nad rámec zákona. To viedlo k absurdným situáciám. Napríklad v Košiciach preto po proteste prokurátora upravili nariadenie tak, že zákaz neplatil od tretej do piatej hodiny ráno.

Úpravu všeobecne záväzného nariadenia s celodenným zákazom schválili nitrianski mestskí poslanci 25. mája. Účinnosť nadobudne vyvesením na úradnej tabuli mesta, teda do desiatich dní od jej schválenia. Ľudia v uliciach však nevedia, čo od toho očakávať alebo sú už vopred skeptickí.

Problematiku treba pochopiť

Radnica to vníma ako ďalší nástroj v rukách mestskej polície. „V prípade, že sa budú bezdomovci pod vplyvom alkoholu správať asociálne, bude ich môcť vykázať z priestoru centra mesta,“ podotýka Holúbek. Aký to bude mať efekt, ukáže podľa jeho slov čas.

Mestskí poslanci Jarmila Králová a Jozef Vančo poukazujú na to, že na problém sa treba pozrieť komplexne a navrhli vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá sa tým bude zaoberať. „Bola by som veľmi rada, ak by v nej boli ľudia, ktorí k tejto problematike majú čo povedať. Nevnímam to, iba ako problém verejného poriadku,“ hovorí poslankyňa.

Obáva sa, že absolútny zákaz pitia alkoholu sa pri problémovej skupine môže minúť účinkom. „Nemôžeme robiť veci preto, aby sme si dali čiarku, že sme niečo urobili. Je fajn mať takéto nariadenie, no nemôžeme očakávať, že to vyrieši celý problém,“ dodáva. Kľúčový moment podľa nej nastáva ešte predtým, ako sa ľudia ocitnú na ulici. „Zdá sa mi, že majú málo možnosti, na koho sa obrátiť v krízových situáciách a potom takto končia,“ dodáva.

Pri riešení bezdomovectva je podľa poslanca Vanča dôležité vžiť sa trochu do problematiky a pochopiť ju. „Mesto v spolupráci s charitou robí v tejto veci to, čo vie a môže. Možno by bolo dobré, ak by k tomu napríklad svojimi nápadmi pridala aj komerčná sféra,“ dopĺňa. Do úvahy treba podľa neho brať aj fakt, že niekedy si títo ľudia nechcú nechať pomôcť.