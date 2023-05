Obrie kvetináče v centre Žiaru pobúrili ľudí: Horor, bez vkusu, ako u Gulivera, sťažujú sa

Monštruózne, ohavné, prapodivný pokus. Týmito slovami častujú Žiarčania novinku, ktorú osadilo mesto priamo v centre. Stalo sa tak v rámci projektu revitalizácie tejto zóny, pričom tam osadili veľkorozmerné kvetináče. V nich by postupne mali vyrásť stromy. Namiesto pochvál si to však od domácich vyslúžilo vlnu kritiky.

Obrie kvetináče v centre mesta Video Zdroj: TV Pravda

„Sú ako päsť na oko. Toto nedokázali ani komunisti,“ zhrozene krútil hlavou starší pán, ktorý práve prechádzal okolo obrovských kvetináčov v Žiari nad Hronom. „Úplne bez vkusu. Kto už len toto vymyslel?“ pýtal sa znechutene. Nie je však sám. Novinka, ktorá by mesto mala zútulniť, vyvolala skôr negatívne reakcie.

Páčia sa vám obrie kvetináče v meste? Áno, ale v mojom meste by som ich nechcel/a Áno, chcel/a by som ich aj v mojom meste Nie, mali by ich odstrániť Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie, mali by ich odstrániť 0,0% Áno, chcel/a by som ich aj v mojom meste 0,0% Áno, ale v mojom meste by som ich nechcel/a 0,0%

Zaslúžený hejt či pochvala?

„Dúfam, že tie ohavy aspoň zakopú do zeme. Vyzerá to hororovo. Nechápem, prečo nemôžu sadiť do zeme. Jedine ak sú tam siete a korene by ich narušili,“ mieni Radoslav. Na rozdiel od neho to ďalšia Žiarčanka, Antónia, prirovnala k inému žánru. „Vyzerá to tak zvláštne ako v rozprávke o Guliverovi,“ podotkla.

K štipľavým komentárom sa pridal aj Martin. „Betónom zmiernime dopady klimatických zmien. Nemám slov. Pozdravujem toho, čo toto vymyslel. Tlieskam,“ neodpustil si poznámku pri pohľade na veľké betónové kvetináče. Tie sa podľa neho stanú terčom sprejerov.

Kvetináče sú umiestnené na podlhovastých ostrovčekoch, ktoré predeľujú dve jednosmerné časti cestnej komunikácie. Viacerí pripomínajú, že šoférom tam budú zavadzať vo výhľade. „A špatiť celú ulicu,“ zhodli sa.

Nie všetci však vidia novinku v „zlom svetle“. Dve dámy, ktoré okolo nás prechádzali, majú úplne opačný názor. „Nechápem, prečo to všetci hejtujú. Veď nech tomu dajú šancu a počkajú si, ako to ukáže po dokončení celého projektu,“ zamyslela sa jedna z nich.

„Neviem, čo sa ľuďom nepáči, bude to tu pekné,“ pridala sa druhá. „Čím viac zelene, tým lepšie. To, že zatiaľ vidieť len hlinu a prázdne kvetináče, predsa ešte nič neznamená. Podľa mňa to tu krásne ozelenie,“ doplnila.

Primátor: Počkajte si na finále

Žiarska samospráva už vlani na jeseň avizovala, že niečo takéto má v pláne. Konkrétne ide o projekt revitalizácie vnútroblokov centrálnej mestskej zóny, v rámci ktorého osadia sedem kvetináčov. Prvé štyri už technické služby inštalovali a ďalšie tri prídu na rad o dva týždne.

„Do kvetináčov sa umiestnia borovice,“ objasnil primátor Peter Antal s tým, že projekt je zameraný na štyri vnútrobloky. Dotýka sa lokality severne od Námestia Matice slovenskej a priľahlých zelených plôch na Ulici Štefana Moysesa.

„Na tento projekt bol mestu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 568-tisíc eur. Okrem iného zahŕňa výsadbu zelene, rôznych druhov tráv, trvalkové záhony, kríky aj vysoké dreviny. Prispeje k zmierneniu dopadov klimatických zmien vo frekventovanej časti mesta,“ vysvetlil Antal.

Čítajte aj Naď zháňa kontakt na Zuckerberga: Má problém s premenovaním profilu na Facebooku

V pláne má mesto aj regeneráciu trávnikov, osadenie digitálnych informačných tabúľ a tiež stojany na bicykle. Zrekonštruujú aj chodníky, okolie pieskovísk bude z mlatového povrchu. Pribudnú aj nové koše a lavičky. Staré a choré stromy nahradia šesťmetrovými.

Ku kritike sa primátor veľmi vyjadrovať nechcel. „Ľudia vidia kvetináč a už je tu vlna kritiky. Nevedia pritom, ako to bude vyzerať a čo sa tam vysadení,“ povedal. Všetkým „ufrflancom“ odkazuje, nech si počkajú na finálnu podobu.