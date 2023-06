Rarita na Liptove: V Bešeňovej prudko rastie počet obyvateľov. Čo je za tým?

Keď sme sa nedávno od bešeňovského starostu Martina Barana dozvedeli, že od roku 1999 stúpol v obci počet obyvateľov z 370 na súčasných 730, vzbudilo to v nás zvedavosť. Vysvetlil, že v ostatnom období sa u nich zvýšila pôrodnosť, čo pripisuje aj motivačnému príspevku 300 eur na každé novonarodené dieťa. To však nie je všetko.

„Za osem rokov sme postavili sedem nájomných bytoviek, takže celkovo v obci pribudlo 115 bytov. Vytvorili sme podmienky pre mladých, aby si tu založili rodinky. Teraz sa nám napríklad do škôlky prihlásilo dvadsať detí. To sme tu za 25 rokov nemali,“ povedal starosta.

Neodolali sme a do Bešeňovej, ktorá sa nachádza len osem kilometrov od Ružomberka a o niečo ďalej je Liptovský Mikuláš, sme vyrazili osobne. Prvé, čo nám tam „udrelo“ do očí, boli penzióny či ponuka súkromných ubytovaní v podstate na každom kroku. Samozrejme, ide o prirodzený jav, keďže v obci je populárny Vodný park Bešeňová, ktorý ľudia vyhľadávajú naozaj vo veľkom. Vyrástol tam po objavení horúceho minerálneho prameňa, ktorý priaznivo pôsobí na pohybové či dýchacie ústrojenstvo. Pozitívne vplýva tiež na psychiku a má dobré kozmetické účinky.

„Ťaháky“ pre mladých

Bešeňová má jednoznačne výhodnú polohu. Leží v blízkosti diaľnice a, ako sme už spomenuli, medzi dvomi mestami, ktoré sú centrami Liptova. Veľkým plusom je nádherná okolitá príroda. Domácich sme sa pýtali, ako sa tam žije a čo podľa nich láka aj ľudí z iných kútov Slovenska.

Prvý nám prišiel „do cesty“ Jozef Müller. Šesťdesiatnik, ktorý sa v obci narodil a býva tam celý život, mal práve namierené do miestnych potravín. Dali sme sa s ním do debaty, pričom nás zaujímalo či vie, že v obci sa zdvojnásobil počet obyvateľov.

„Áno, stúplo to tu,“ reagoval. A čomu to pripisuje? „Výstavbe domov a bytov. Prichádza sem množstvo mladých, ktorí striedajú tých starších. Viacerí z nich už vymreli,“ hovorí. Pokračoval, že ľudia tam prichádzajú aj kvôli iným „ťahákom“.

„Sme kúpeľná oblasť, máme tu minerálne vody a jedno s druhým. Vybavenosť je perfektná – nechýbajú obchody s potravinami, no máme tu tiež drogériu a lekáreň. Zdravotné stredisko s doktormi a základnú školu síce nemáme, ale sú hneď vedľa – v Liptovskej Teplej. Je to len na skok, dva kilometre odtiaľto,“ spomenul susednú obec.

V Bešeňovej sa vraj žije dobre – ľudia tam majú svoj pokoj a keď chcú, aj ruch. „Najmä ten turistický,“ usmial sa. Vzápätí pochválil vedenie obce.

„Starajú sa, všetko tu funguje. No a poteší aj iná pozornosť – okrúhlym jubilantom napríklad dávajú, keď oslavujú 50, 60, 70 rokov a vyššie, peňažný darček 30 eur. Osobne každému prídu zavinšovať. Ja som mal takúto návštevu už dvakrát,“ podotkol spokojne. „Obci sa darí a cítia to aj obyvatelia. Tak to má byť,“ mieni.

Perfektní ľudia a prostredie

V blízkosti bytoviek sme natrafili na mladých manželov, ktorí pred sebou tlačili kočík s niekoľkomesačným synčekom. Sára (23) a Miroslav (26) nám prezradili, že do Bešeňovej sa prisťahovali v januári. „Pochádzame z Liptovského Mikuláša, ale tu sme dostali nájomný byt. Okrem toho tu neďaleko pracujem,“ povedal Miroslav.

Obidvaja zhodne tvrdia, že príspevok na dieťa ich motiváciou nebol. „To sme sa dozvedeli až potom, no išlo o príjemné prekvapenie. Určite pomohlo,“ podotkli. Sú presvedčení, že nových obyvateľov do obce láka, okrem bytov, vodný park a pekné prostredie. „Príroda je tu krásna, takže sem chodí veľa turistov. Vyrástol tu kopec penziónov, takže sa majú kde ubytovať. Chodí sme veľa Poliakov a Čechov,“ uzavreli.

V pokojnej uličke pred bytovkami sme stretli aj Dominiku Likavcovú, ktorá sa do rodnej Bešeňovej vrátila pred tromi rokmi. „Pre slobodnú mamičku s dvomi deťmi je toto ideálne miesto na bývanie. Tu si viem dovoliť viac, ako v meste,“ vraví. Zároveň vyzdvihla nielen malebnosť lokality, ale tiež blízku škôlku a školu. „Tým, že je tu turistický ruch, stretnete sa aj s množstvom cudzincov. No a ja rada spoznávam nových ľudí, takže mi to vyhovuje,“ poznamenala.

Domov si však podľa nej človek dokáže vytvoriť kdekoľvek. „Dôležité sú najmä medziľudské vzťahy a tie sú tu dobré. Susedia dokážu život spríjemniť a naopak,“ zamyslela sa.

V podobnom duchu sa vyjadroval aj Ondrej Varga, na ktorého sme natrafili pred jeho penziónom, keď sa práve vybral na zdravotnú prechádzku so svojou mamou Helenkou. „Žijú tu dobrí ľudia, o tom niet pochýb,“ odvetil, keď sme sa s ním dali do reči. Celá jeho rodina sa do Bešeňovej presťahovala, pred siedmimi rokmi, z východu.

„Sme od Prešova, no už desať rokov tu podnikáme s ubytovaním. Sú tu perfektní ľudia, prostredie, milí susedia, starosta,“ nešetril chválou. Doplnil, že lepšie miesto na život si vybrať nemohli.