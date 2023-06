Čoraz viac rodičov žiada, aby ich dieťa do škôlky neprijali. Prečo, keď miesta v škôlkach chýbajú?

Verdikt o prijatí dieťaťa do škôlky očakávajú rodičia s väčším napätím ako po minulé roky. Niektorí paradoxne dúfajú, že ich žiadosť zamietnu, dokonca sa toho domáhajú. Radi by získali rodičovský príspevok, ktorý im v takomto prípade priznáva už od mája novela školského zákona. Ak im riaditelia nevyhovejú, hnevajú sa.

Rodičia môžu najnovšie získať rodičovský príspevok, ak ich dieťa vo veku od 3 do 5 rokov neprijmú do spádovej škôlky.

Remišová: Podporili sme vznik 10-tisíc nových miest pre deti Video Vtedajšia vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová v auguste 2022 prezentovala, ako z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v podporili vytvorenie vyše 9 700 miest pre škôlkarov. / Zdroj: TASR

Rodičia zapisovali deti do materských škôl v priebehu mája. Už počas zápisu niektorí riaditeľom naznačovali, že by boli radi, ak by ich dieťa neprijali. „Je to nový fenomén. Rodičia si podajú žiadosť a rovno povedia – poznačte si, že neprijať,“ hovorí Ľubomír Tichý, riaditeľ Centra poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici o skúsenosti riaditeľov tamojších škôl.

Denne eviduje mnoho takýchto podnetov aj ministerstvo školstva. Konanie rodičov považuje za špekulatívne. „Vyskytujú sa aj prípady, keď rodičia požiadali o ukončenie dochádzky do štátnych materských škôl. O ich prijatie opäť požiadajú až v júli, aby im riaditeľky museli vydať rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok kapacít, keďže už budú kapacity naplnené,“ približuje rezort jednu z praktík.

Prilepšenie o stovky eur

Rodič, ktorý má v rukách rozhodnutie zo spádovej škôlky o neprijatí dieťaťa vo veku od troch do piatich rokov, má podľa schválenej novely zákona nárok na rodičovský príspevok. Ide o sumu 301 eur, ak predtým na dané dieťa nepoberal materské alebo 412,60 eur ak naň materské poberal. Od augusta však dôjde k navýšeniu rodičovského príspevku na 345,20 eur a 473,30 eur.

„Na základe údajov zo štatistického úradu a štatistík vypracovávaných na pravidelnej báze z rezortu práce predpokladáme, že v jednotlivých školských rokoch sa bude tento rodičovský príspevok poskytovať približne 27 650 rodičom,“ uviedlo ministerstvo práce.

M. Šveda: Chýba 2-tisíc miest pre deti Video Vedecký pracovník Geografického ústavu SAV Martin Šveda hovorí, že štát nedokáže naplniť funkciu predškolských zariadení. / Zdroj: TASR máj 2021

Návrh novely zákona predložili poslanci okolo lídra mimoparlamentnej strany Hlas Petra Pellegriniho. Dôvodili snahou kompenzovať rodičom náklady v prípade, že sa im nepodarí umiestniť dieťa do verejnej materskej školy z kapacitných dôvodov. Novelu schválili poslanci 9. mája, v čase rozbehnutých zápisov do materských škôl. Účinná je od 30. mája.

Podľa posledných aktuálnych údajov o materských školách zo septembra 2022 od národného Centra vedecko-technických informácií sa do materskej školy nedostane každé piate dieťa. Problém s kapacitou v škôlkach je na Slovensku dlhodobý.

Možnosť získať rodičovských príspevok však v mnohých rodinách mení situáciu a rozhodnutie o neprijatí by privítali. Právnička Mária Dvončová, zakladateľka projektu Právne pre rodiča, hovorí o viacerých dôvodoch, prečo rodičia nechcú zapísať dieťa do štátnej škôlky.

„Nevyhovuje im napríklad spôsob vzdelávania, personál, prípadne stravovanie v danej škôlke. Dieťa chcú umiestniť v súkromnej škôlke,“ približuje. Rodičovský príspevok tak môžu využiť na úhradu nákladov spojených so súkromným zariadením. Tie sa pohybujú v stovkách eur.

Časť rodičov chce s dieťaťom zostať doma, pretože majú pocit, že dieťa ešte nie je na škôlku pripravené. „Pred účinnosťou predmetnej novely by rodič zostal doma bez príjmu, nárok by mal len na prídavok na dieťa 60 eur mesačne,“ objasňuje právnička.

Čítajte viac Škôlka ako luxus? Každé piate dieťa neprijmú. Pozrite si mapu, kde je dopyt po miestach najväčší

Tretia situácia súvisí s možnosťou žien zamestnať sa popri malom dieťati. „Stretávam sa s tým, že mamy malých detí nie sú zo strany zamestnávateľov práve vyhľadávané ako zamestnanci,“ dodáva Dvončová.

Ak žene skončí rodičovský príspevok, nevie si nájsť prácu a získať tak financie do rodinného rozpočtu, práve rodičovský príspevok z dôvodu neprijatia dieťaťa do škôlky, môže znamenať spôsob, ako si finančne pomôcť. „Niekedy aj za cenu, že dieťa nejde do kolektívu,“ dopĺňa.

Sú tu však aj rodičia, ktorí nemajú záujem nájsť si zamestnanie a chcú zostať doma. „V prípade preukázania neprijatia dieťaťa do spádovej škôlky rozhodnutím získajú rodičovský príspevok,“ poukazuje právnička na ďalší príklad.

Domáhajú sa neprijatia

Riaditelia sa teraz stretávajú so situáciou, že sa rodičia začali domáhať zamietavého rozhodnutia. „Písali mi riaditeľky škôlok, či môžem na túto situáciu upozorniť. Navštevujú ich mamy s prihláškami do škôlky a žiadajú ich, aby vydali rozhodnutie o neprijatí do škôlky. V danej škôlke je pritom dosť miest a dieťa by do škôlky bolo prijaté,“ opísala Dvončová situáciu koncom mája na sociálnej sieti.

Dodala, že mamy radšej volia možnosť byť doma s dieťaťom a poberať rodičovský príspevok. „Ak im riaditeľka oznámi, že im dieťa prijať môže, tak sú nahnevané,“ dodala.

Podobné skúsenosti potvrdzujú viaceré samosprávy. „Presne takéto prípady sa nám objavujú. Rodičia sa domáhajú vydania rozhodnutia o neprijatí, aj keď ich dieťa je na základe žiadosti prijaté do materskej školy,“ potvrdila hovorkyňa trenčianskej radnice Erika Ságová. Rozhodnutia o prijatí sa však podľa nej nemenia.

Foto: Žaneta Mikulíková Zápis, materská škola, Trnava Tohtoročné zápisy do materských škôl boli pre mnohých riaditeľov nezvyčajné. Niektorí rodičia prišli dieťa zapísať s tým, aby ho neprijali.

„Nemáme k dispozícii štatistiky, takže nevieme povedať, koľko tých prípadov bolo. Viacero rodičov však požiadalo škôlky, aby im vydali potvrdenie o neprijatí aj napriek tomu, že ich dieťa vieme umiestniť, čo ale nie je možné,“ povedala Tatiana Tóthová, hovorkyňa bratislavskej mestskej časti Ružinov.

Ako dodala, v tomto roku by mali vedieť umiestniť všetky trojročné deti, ktoré rodičia prihlásili. Dokonca možno aj tie, ktoré budú mať tri roky o niekoľko mesiacov.

„V Nitre zatiaľ evidujeme dva prípady. U nás to zatiaľ nie je také vypuklé, pretože mesto Nitra ešte neposielalo rozhodnutia o prijatí dieťaťa do škôlky. Je možné, že po obdržaní rozhodnutia bude takýchto prípadov viac,“ upresnil hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

Novela zákona otvorila okrem témy zneužívania systému aj diskusiu o neférovom nastavení. Nárok na rodičovský príspevok v prípade neprijatia dieťaťa do spádovej škôlky nemajú všetci rodičia. Týka sa to napríklad rodín, ktoré majú popri „škôlkarovi“ aj mladšie dieťa.

Anna (33) žije v obci v okolí Bratislavy a je mamou troch detí vrátane bábätka. Štvorročného syna sa už dva roky pokúšali zapísať do štátnej škôlky, no bez úspechu. Momentálne navštevuje súkromné zariadenie. Tento rok absolvovali zápis do spádovej škôlky znova. V prípade, že by ho neprijali ani teraz, rodičovský príspevok by aj nedostala.

Systém je aktuálne nastavený tak, že je vylúčený súbeh materského a rodičovského príspevku. „Rovnako nie je možné poberať ani dva rodičovské príspevky,“ podotýka rezort práce. Rovnaká situácia by platila aj v prípade, že by staršie dieťa nebolo prijaté do spádovej škôlky.

„Prečo by mal niekto diskriminovať moje dieťa na základe toho, že má mladšieho súrodenca? Tým pádom nemá nárok na edukáciu v materskej škole?“ pýta sa Anna. Momentálne má však dôvod na radosť, syna jej na tretí pokus prijali.

„Ak by ho nevzali, brala by som to ako nie veľmi fér pre mladé a rozrastajúce sa rodiny. Aktuálne žijeme z manželovho platu a rodičovského príspevku, čiže sme prišli o jeden príjem. Pokiaľ sa nemýlim, tak rodičia, ktorí sú na úrade práce, budú mať nárok na príspevok,“ poukazuje mama.

Rodičovský príspevok v prípade neprijatia dieťaťa do spádovej škôlky považuje za ďalší predvolebný ťah a niečo, čo rozdelí občanov. „Buď nech dajú príspevok všetkým deťom alebo žiadnemu dieťaťu,“ myslí si.

Zmena nie je v pláne

Prípadná úprava je podľa právničky Dvončovej otázkou na zákonodarcov. „Ak by bol rodičovi poskytovaný rodičovský príspevok na staršie dieťa z dôvodu neprijatia do spádovej škôlky a súčasne aj na mladšie dieťa, bolo by potom z hľadiska spravodlivosti na zvážení, aby aj iní rodičia s dvomi malými deťmi mohli dostávať dva rodičovské príspevky. Napríklad i rodičia dvojičiek,“ zdôrazňuje. Ministerstvo práce v súčasnosti o zmene neuvažuje.

Istú nevôlu pociťujú aj rodičia detí, ktorým „zle vychádzajú roky“, teda najneskôr do konca augusta nedosiahnu vek tri roky. „Nárok na rodičovský príspevok v prípade týchto detí vznikne až od 1. septembra 2024 – na základe ďalšieho riadneho zápisu v máji 2024 a rozhodnutia o neprijatí dieťaťa na školský rok 2024/2025,“ spresňuje rezort práce.

S umiestnením detí, ktoré dosiahli tri roky v priebehu školského roka však býva problém, a to aj v súkromných zariadeniach. Dosiahnutím veku troch rokov končí rodičovská dovolenka a mnohí rodičia sa musia vrátiť späť do práce. Ak nemajú iné možnosti, dieťa sú nútené prihlásiť do súkromného zariadenia v skoršom veku.

„Môj syn sa narodil do februári. Kde by mi ho asi tak v tom čase prijali? Skúsila som si podať žiadosť do spádovej škôlky, kde je však dlhodobo pretlak žiadostí. Inú ako zamietavú odpoveď som ani nečakala, keďže dieťa malo v auguste 2,5 roka. Na zápis som preto išla aj do súkromnej škôlky,“ hovorí o svojej skúsenosti spred troch rokoch Barbora (38) z Trnavy.