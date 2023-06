Lekárov vo Zvolene vyhadzujú z ambulancií. Žijeme v nočnej more, hovorí zubárka

Desiati ambulantní lekári vo Zvolene žijú v neistote a psychickom strese. „Hru nervov“ s nimi odštartovala výpoveď nájomných zmlúv z priestorov zvolenskej polikliniky. Na vysťahovanie mali pôvodne dva mesiace, teraz im to predĺžili do konca roka. Je to o niečo dlhšie, no ich nočná mora pokračuje.

Doslova ako blesk z jasného neba zasiahla súkromných lekárov výpoveď z nájmu, ktorú dostali v posledný májový deň. Doručená bola štyrom zubárom, kožnej, pediatričke, stomato-chirurgovi, čeľustnej ortopédke, všeobecnej lekárke a denzitometrii. Dvojmesačná výpovedná lehota, o ktorej ich písomne informovala Nemocnica AGEL Zvolen, ich všetkých nepríjemne zaskočila.

Stomatologička o ťažkostiach na poliklinike Video „Už niekoľko dní prežívame peklo,“ hovorí doktorka Monika Vaňková. / Zdroj: TV Pravda

„Prišlo nám to bez toho, aby sme čokoľvek tušili. Pre mňa to bol doslova šok,“ hovorí stomatologička Monika Vaňková, ktorá tam ordinuje už desať rokov. „Prvú zmluvu, keď som sem prišla, som mala na dobu určitú – na päť rokov. V roku 2020 nám to zmenili s dodatkom, že výpovedná doba je dva mesiace. Menilo sa to zrejme aj z toho dôvodu, že sa zvyšovali nájmy. Každý to podpísal, neriešili sme to,“ podotkla. Nikoho z nich by vraj ani vo sne nenapadlo, že im dajú tak málo času na to, aby sa o pacientov postarali niekde inde.

Prežívajú peklo

Ak by sa lekári naozaj museli vysťahovať, niektorí z nich by už vo svojej praxi nepokračovali. Napríklad kožná, ktorá v podstate „nadsluhuje“ a v takomto prípade by to rovno „zabalila“. Veľký problém by bol aj s čeľustnou ortopédkou, ktorá je jedinou v okrese. Čakacia doba na vyšetrenie je u nej minimálne pol roka.

„Už niekoľko dní prežívame peklo. Ambulancia je kolos, ktorý nejako funguje. Objednávací kalendár máme na mesiace dopredu a sťahovanie to veľmi skomplikuje. Zubárske kreslá niekam odpracem, ale zabezpečiť nové priestory, kde nám povolia stavebné úpravy, nie je jednoduché,“ hovorí stomatologička. „Tie kreslá treba napojiť na odpad, sú tam rôzne rúrky. Nehovoriac o zabudovanom röntgene či povoleniach od hygieny. Tá napríklad nariaďuje toalety pre imobilných, tiež zvlášť pre ženy a mužov. Takisto odvetranú čakáreň s určitými rozmermi,“ vysvetlila.

Pokračovala, že nemôže ísť niekam do administratívnej budovy. „Okamžite som preto začala hľadať vhodné priestory, no hocikto vám len tak kopať do podlahy nedovolí. Keď som si niečo vyhliadla, prišli sa tam pozrieť z hygieny, ale schladili ma. Vytkli napríklad chýbajúci výťah, štvorcové metre a podobne,“ objasnila.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda zubarske kreslo Zubárske kreslo si vyžaduje špeciálne stavebné zásahy.

Vo svojej databáze má Vaňková dvetisíc pravidelných pacientov. Na všetky ambulancie dokopy, ktorých sa výpoveď týka, je podľa nej naviazaných zhruba 30-tisíc ľudí. „Ktorí zdravotnú starostlivosť potrebujú permanentne. Ak teraz budem riešiť všetky vybavovačky okolo nového nájmu, stavebných úprav, technických či bezpečnostných skúšok, odstavím sa na niekoľko mesiacov,“ zhodnotila doktorka.

Férové by podľa nej bolo, keby na to všetko mali rok. „Aby sme si vedeli ustriehnuť robotu a medzitým, pričom nás to stojí čas, energiu, peniaze, si dať všetko do poriadku,“ ozrejmila. Zároveň prehodila štipľavú poznámku. „Nechápem, v ktorej chorej hlave sa zrodil nápad, že poďme s doktormi robiť Mengeleho pokusy – či to za pár mesiacov zvládnu.“

Podčiarkla, že lekári sú na krízové situácie zvyknutí – vedia ich riešiť a postarať sa o seba aj svojich pacientov. „Ale nie sme kúzelníci. Ja teraz poriadne nespím, ani nejem, lebo vkuse rozmýšľam, ako to dopadne,“ povedala. Upozornila, že v situácii, keď je na Slovensku akútny nedostatok zdravotníkov, ide o nešťastný krok.

Čítajte aj Šimko žehlil Mikulcov rest. Primátor pobúrených Malaciek sa dočkal prvých odpovedí o utečeneckom centre

Termín predĺžili

Výpovede z nájmu zdôvodnila zvolenská nemocnica tým, že Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) jej vypovedali nájomné zmluvy v priestoroch inej polikliniky. Tá je v meste pod Pustým hradom známa ako železničná. Práve v nej má nemocnica niekoľko vlastných ambulancií, ktoré teraz potrebuje umiestniť vo svojej budove.

Banskobystrická župa, ktorá dlhodobo hovorí o nedostatku lekárov a situáciu v tejto oblasti sa snaží riešiť, požiadala vedenie nemocnice, aby výpovede z nájmu stiahla. Vo štvrtok sa k tejto téme konalo rokovanie medzi ňou, zástupcami ŽSR a spoločnosti AGEL.

„Železnice súhlasili s predĺžením nájmu pre spoločnosť AGEL v priestoroch polikliniky Novapharm (tzv. železničnej, pozn. red.) do 30. júna 2024. Spoločnosť prisľúbila, že stiahne výpovede pre lekárov s dvojmesačnou výpovednou lehotou z priestorov nemocnice,“ uviedla hovorkyňa župy Lenka Štepáneková. Tento krok podľa nej vytvorí dostatočný časový priestor pre všetky strany, aby rokovali o ďalšom postupe.

„K akútnemu ohrozeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti vo Zvolene tak nepríde, čo považujeme za kľúčové,“ doplnila Štepáneková.

zväčšiť Foto: Pravda, Eva Štenclová poliklinika, Zvolen, nemocnica, AGEL Poliklinika zvolenskej nemocnice.

Hovorkyňa AGEL SK Martina Pavlíková potvrdila, že v záujme zachovania rozsahu a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v regióne sa uskutočnilo spomínané rokovanie. Výsledkom je dohoda, že ŽSR umožnia predĺženie prenájmu železničnej polikliniky.

„Z tohto dôvodu môže nemocnica nateraz stiahnuť výpovede súkromným lekárom a poskytnúť im viac času na prípravu nových ambulancií. Ďalšie kroky ešte budú predmetom rokovaní,“ reagovala Pavlíková.

Zostáva to otvorené

Na prvý pohľad sa zdá, že je po probléme – veď lekári nakoniec dostali vytúžený rok času. Doktorka Vaňková však po stretnutí s vedením nemocnice objasnila, že termín do konca júna budúceho roka platí pre firmu AGEL, ktorá má dovtedy vysťahovať svojich lekárov zo železničnej polikliniky.

„My sa z nemocničnej máme vysťahovať do konca tohto roka, aby oni mali dostatočný čas na premiestnenie svojich doktorov sem,“ spresnila. Toto riešenie im vraj neprinieslo absolútne žiadnu spokojnosť.

„Šesť mesiacov na sťahovanie je strašne málo, nestihneme to. Potrebujeme rok. Ako sa vyjadril jeden z lekárov, ak nám ho nedajú, skladáme licencie,“ uzavrela stomatologička.