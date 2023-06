Mosty sa nám rozpadávajú. Minister Lančarič: Čísla sú alarmujúce, už nie je na čo čakať

Seredský most je v havarijnom stave od roku 2019, zavreli ho náhle nedávno Video Zdroj: TV Pravda

Mnohí si už stihli na vlastnej koži vyskúšať, aké komplikácie spôsobí zatvorenie mosta. Najmä ak je jednou z mála prístupových ciest. Uzávierky mostov spôsobili problémy na Spiši, na Orave, v Hlohovci a najnovšie je od 11. mája zatvorený aj cestný most ponad železnicu v Seredi. Tikajúcich bômb však máme na Slovensku viac.

Dopravný analytik Jozef Drahovský potvrdzuje, že odstavených mostov pribúda. „Mosty sú na základe stavebno-technického stavu zaradené do siedmich kategórií (čím vyšší stupeň tým horší stav, pozn. red). Keďže ich údržba sa zanedbáva, postupne sa presúvajú do horšej kategórie. V niektorých prípadoch sa mosty sa podarilo uzavrieť na poslednú chvíľu,“ zdôrazňuje. Na viacerých mostov sú dopravné obmedzenia.

Vlastníctvo mostov je rozdelené medzi štát a osem žúp. Mosty na diaľniciach a rýchlostných cestách spravuje Národná diaľničná spoločnosť, mosty na cestách prvej triedy spadajú pod Slovenskú správu ciest. Zvyšné mosty na cestách druhej a tretej triedy spravujú na svojom území jednotlivé kraje.

Mosty idú dole

Stav mostov na Slovensku monitoruje aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. „Počet mostov v najlepšej kondícii na cestách prvej, druhej a tretej triedy klesol o polovicu, naopak dva a pol násobne stúpol počet mostov v najhoršom stave, a to až na 1 717 k 31. de­cembru 2020,“ konštatuje vo svojej poslednej správe z roku 2021.

V súčasnosti žiadna kontrolná akcia zameraná na túto oblasť neprebieha a ani sa v najbližšej dobe neplánuje. Aktuálnejšie dáta má k dispozícii Slovenská správa ciest, a tie hovoria o ďalšom zhoršení. K 1. januáru 2023 bolo na uvedených cestách už 1750 mostov v zlom až v havarijnom stave. Za dva roky tak pribudlo 41 mostov v troch najhorších stupňoch.

Úrad pritom zdôrazňuje, že mosty sú kritickým miestom pre udržanie bezpečnej a dostupnej dopravnej infraštruktúry. Ich uzavretie ohrozuje aj zásahy záchranných zložiek. Podľa údajov SSC máme na Slovensku 8 280 mostov. Najviac, až 3 970, sa nachádza na cestách tretej triedy.

Bezmála dvetisíc mostov je súčasťou ciest prvej triedy. SSC ich spravuje takmer 1770. „V minulom roku bolo 42 percent z nich v zlom, veľmi zlom a havarijnom stave,“ spresnila Miriama Švikruhová z odboru komunikácie na ministerstve dopravy. Od roku 2012 sa tento podiel zvýšil viac ako trojnásobne.

Veľká časť mostov na cestách prvej triedy bola vybudovaná v 50-tych a 60-tych rokoch minulého storočia a ich stav sa dnes rýchlo zhoršuje. SSC plánuje v tomto roku zrealizovať opravy asi 50 mostov za takmer 50 miliónov eur z eurofondov.

„Najviac sa budú opravovať mosty v Banskobystrickom kraji, pretože tam máme mosty aj najviac zdegradované,“ priblížil začiatkom apríla František Dorocák z SSC v podcaste Pravdy. S počtom takmer 1500 mostov nasledujú cesty druhej triedy. Na diaľniciach a rýchlostných cestách sa nachádzajú mosty po stovkách.

Priškrtili a už to tak zostalo

Podľa NKÚ sa pod zanedbaný stav mostov podpísalo niekoľko kľúčových vecí. Zdroje na potrebné rekonštrukcie sú podľa neho dlhodobo nedostatočné. Opravy sa často plánujú do výšky prostriedkov, ktoré sú k dispozícii a nevychádzajú zo skutočného stavu.

Drahovský pripomína, že SSC robí každoročne inšpekciu všetkých mostov a navrhuje ich údržbu či rekonštrukciu po technickej stránke s odhadom finančných nákladov. „Politici potom rozhodnú, koľko peňazí na to dajú. V minulosti bolo rozhodnuté, že sa bude šetriť. Zo sto percent, ktoré mali ísť na priemernú ročnú údržbu sa to znížilo na tridsať a teraz je z toho obrovský dlh na údržbe,“ približuje dopravný analytik.

Prvé roky po priškrtení rozpočtu neboli podľa neho bolestivé, pretože údržba mostov bola v predstihu. Postupne sa však začal ich stav zhoršovať. Ako v roku 2020 priblížil vo svojom texte vtedajší analytik INEKO Ján Kovalčík, kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu pre SSC zrazila ešte vláda Ivety Radičovej – na biedne 3 milióny eur ročne.

„Malo to byť dočasne. Vláda vtedy musela po kríze zraziť rozpočtový deficit z 8 percent pod 3 percentá, a keďže k SSC smeroval rekordný balík eurofondov na modernizáciu ciest a mostov, dočasne jej vzali kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu,“ priblížil.

Z dočasného riešenia sa však podľa neho za ďalších dvoch vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho stalo trvalé. „Aj v rokoch rekordného rastu príjmov štátu nechali SSC hladovať, a teda väčšinu z 3200 kilometrov ciest I. triedy degradovať,“ poukázal.

Pravidelné financovanie údržby a opráv mostov prvej triedy má zabezpečiť mostný program. Ten sa snažil presadiť exminister Andrej Doležal (nom. Sme rodina). „Mostný program je prioritou vlády odborníkov,“ odkázal rezort dopravy. Dodal, že opravy mostov sú súčasťou cestného harmonogramu a pri ich realizácii sa využívajú eurofondy.

Podľa nového ministra rezortu Pavla Lančariča niet na čo čakať, pretože údaje o stave mostov sú alarmujúce. Bez potrebných investícií tak budú v roku 2031 nevyhovujúce takmer všetky mosty.

„Budeme musieť nájsť spôsob financovania, realizácie a kontroly. Čísla sú alarmujúce, už nie je na čo čakať, ale napriek tomu je mostný program v dlhodobých cieľoch,“ povedal nový šéf rezortu dopravy. Podľa neho za niekoľko mesiacov súčasnej dočasnej vlády to nevedia zrealizovať, ale chcú to pripraviť.

„Pokiaľ sa nič neurobí, ten podiel sa bude zvyšovať a bude stále katastrofa. Musí sa začať a musíme nájsť spôsob, ako to urobiť. Toto nie je vec tejto vlády, ale ak to táto vláda nepripraví pre tú budúcu, tak spácha hriech. A to nemôžeme urobiť,“ upozornil Lančarič.

Na správu a údržbu regionálnych ciest vrátane mostov smerovalo podľa správy NKÚ z roku 2021 asi 10 percent z krajských rozpočtov. „Priamo na činnosti spojené s mostami bolo použitých menej ako 5 percent z uvedeného objemu,“ zdôraznil úrad.

Kontrolóri poukázali aj na neúčinný systém údržby, opráv a modernizácie mostov. Starostlivosť bola podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča zanedbaná aj v prípade hlohoveckého mosta. Ako dodal, neinvestovalo sa doň približne štyri desaťročia.

„Výmena asfaltu v roku 2006 neriešila problém s jeho poškodenou konštrukciou,“ poznamenal v deň, keď si stavenisko preberal víťaz súťaže. Most postavili v 60-tych rokov minulého storočia a dnes patrí do vlastníctva Trnavského samosprávneho kra­ja.