Štát rozdá 3,5 milióna na zelené projekty. Ako sa o ne môžete uchádzať?

Preventívne opatrenia proti vzniku škôd spôsobených medveďom, mäkký turizmus či budovanie informačných centier podporia dotácie, o ktoré sa môžu uchádzať obce, školy, neziskovky, nadácie aj fyzické osoby. Požiadať o ne môžu do konca augusta.

Dotácie na zelené projekty Video Generálny riaditeľ Environmentálneho fondu Ľubomír Vačok o dotačných schémach. / Zdroj: TV Pravda

Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) podporí ochranu prírody a krajiny, rozvoj regiónov, národných parkov a environmentálne vzdelávanie. V rámci štyroch foriem dotačnej podpory je pre samosprávy, občianske združenia alebo školy vyčlenených minimálne 3,5 milióna eur.

Viaceré možnosti

Cez dotačnú podporu na ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov, ktorú spustili pred pár dňami, môžu obce získať 100-tisíc eur napríklad na spracovanie rozvojových dokumentov. „Tiež na rozširovanie mäkkého turizmu, zlepšovanie energetickej efektivity verejného osvetlenia alebo budovanie zelenej či modrej infraštruktúry. Cieľom je podporiť ochranu životného prostredia, prírodu rešpektujúci turizmus ale aj kvalitu života ľudí bývajúcich na území národných parkov,“ uviedla štátna tajomníčka rezortu životného prostredia Katarína Butkovská.

Pri vyhodnocovaní projektov budú podľa Butkovskej prioritne podporené obce, ktoré prešli zmenou kategorizácie hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia, alebo sa ich územia nachádza v národnom parku, ktorý prešiel procesom zonácie.

Čítajte aj Medveď v Kľačne roztrhal jahňa, pravdepodobne ho usmrtia

Druhá dotačná podpora s názvom Program ochrany prírody pomáha zlepšiť adekvátnu starostlivosť o chránené územia a ekosystémy na lokálnej úrovni.

„Určená je najmä obciam a združeniam so zameraním na ochranu prírody a krajiny, ale aj jednotlivcom vykonávajúcim v tejto oblasti nekomerčnú činnosť. Medzi nováčikmi v zozname žiadateľov sú aj správy národných parkov,“ hovorí generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska. Pokračoval, že v rámci výzvy môžu byť podporené aktivity zamerané na praktickú ochranu druhov a biotopov. „Napríklad sukcesných drevín a rastlín, umiestňovanie vtáčích búdok či liahnísk pre obojživelníky,“ vysvetlil.

V rámci tohto programu môžu peniaze získať aj podujatia, výstavy či ďalšie aktivity zvyšujúce informovanosť o ochrane prírody. Environmentálny fond vyčlenil na túto výzvu celkovo 200-tisíc eur, pričom maximálna výška dotácie pre právnické osoby je 10-tisíc a pre fyzické 8-tisíc eur.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda pocitový chodník, Beňuš Informačné tabule sú súčasťou špeciálneho chodníka.

Pocitový chodník

Karaska vyzdvihol jednoduchosť týchto projektov. „Po finančnej stránke, tiež z hľadiska administratívnej náročnosti, ide o mikroprojekty. Čiže môžu ich podať fyzické aj právnické osoby, ktoré nemajú až také skúsenosti alebo taký veľký aparát, aby ich vedeli profesionálne pripravovať,“ mi­eni.

Už v minulých rokoch takto podporili napríklad vytvorenie ovocného sadu pri jednej z materských škôl, budovanie náučných chodníkov a informačných tabúľ. Tiež rozlietavaciu voliéru pre dravcov v Záchrannej stanici v Zázrivej, obnovu hniezdisk včelárika zlatého a krakle belasej. Peniaze putovali aj na využitie schátralého komína v Spišskej Starej Vsi, kde inštalovali stabilné hniezdo pre bociany.

Čítajte aj Ódorovej vláde dôveruje tretina opýtaných, pri nedôvere je na tom najlepšie za desaťročie

Vlani dostala dotáciu 8-tisíc eur aj obec Beňuš. Starostka Katarína Srnková vysvetlila, že peniaze čerpali na vybudovanie pocitového chodníka a informačných tabúľ v areáli škôlky.

„Deti sa tu učia spoznávať prírodu hravou formou. Môžu si vyskúšať rôzne materiály, po ktorých v lese stúpajú. Bežne sa najčastejšie stretávajú s asfaltom a trávou, no takto kráčajú aj po štiepke, šiškách či skalkách,“ ukázala na atrakciu. „Chodník je pocitový, lebo pri chôdzi sa vyzujú a cítia rozdiely v jednotlivých materiáloch. No a ten, kto má ploché nôžky, si ich tu môže cvičiť. Takže pomáha to aj po zdravotnej stránke,“ podotkla.

Starostka tvrdí, že túto „pomôcku“ využívajú všetci obyvatelia. „Často sem chodievajú rodinky s malými detičkami, ktoré ešte nenavštevujú ani škôlku. Otvorené je to stále, takže môžu prísť hocikedy,“ povedala.

„Budeme radi, keď sa prihlásia aj ďalší záujemcovia, ktorí sú zatiaľ nerozhodnutí. Všetky podmienky a informácie nájdu na stránkach envirofondu a ŠOP. Čas na to majú do konca augusta,“ doplnil Karaska.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ, envirofond Šéf envirofondu Ľubomír Vačok.

Výhodný úver

Tretia dotačná podpora s názvom Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny je určená napríklad na zaistenie prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, manažment inváznych nepôvodných druhov. Tiež na opatrenia zabezpečujúce priaznivý stav chránených druhov, na prevenciu proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým, ale aj na podporu rozvoja a poslania zoologických záhrad.

V rámci opatrení môžu žiadatelia využiť prostriedky na budovanie a vybavenie chovných a rehabilitačných staníc, nákup technického vybavenia, obnovu mokradí, monitoring výskytu druhov a biotopov. Na podporu takýchto projektov je vyčlenených 1,16 milióna eur. O dotáciu až 200-tisíc eur môžu žiadať rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, obce, samosprávne kraje, občianske združenia, nadácia a neziskové organizácie.

Čítajte aj Ja a minister v Pellegriniho vláde? Sulík zostal zaskočený. Sakovú obvinili pri potravinách z populizmu

Štvrtá dotačná podpora za 1,2 milióna eur poslúži na vytvorenie funkčnej siete štátnych a neštátnych stredísk envoronmentálnej výchovy a vybudovanie informačných návštevníckych centier v chránených územiach či geoparkoch. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 200-tisíc, pri zameraniach na environmentálnu výchovu 50-tisíc eur.

„Podmienkou poskytnutia nenávratného finančného príspevku je minimálne päťpercentná spoluúčasť. Jednou z možností pokrytia spolufinancovania je podpora formou výhodného úveru z envirofondu,“ povedal generálny riaditeľ Environmentálneho fondu Ľubomír Vačok.