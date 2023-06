Minulosť Košíc sa ukrýva pod povrchom

Pôvodne mali byť hradobné múry len naznačené v dlažbe. Po návšteve niekdajšieho primátora Rudolfa Schustera vo Verone, kde sa inšpiroval, však všetko dopadlo inak. Vzniklo kryté podzemné múzeum, ktoré po vyše 20 rokoch prešlo rekonštrukciou. Záujem verejnosti naznačuje, že úspešnou. Napokon, minulý rok si sem našlo cestu takmer 20 – tisíc návštevníkov, z toho 30 percent zahraničných. Veľkú časť tvoria rodiny s deťmi.

Záujem stále stúpa

„Od 1.mája 2022, keď sme Dolnú bránu dostali do správy, evidujeme veľký záujem návštevníkov. Určite k tomu prispela rekonštrukcia a doplnenie exponátov. Najvyššia návštevnosť bola hneď prvý týždeň otvorenia počas Dní mesta Košice, Noci múzeí a počas Bielej noci. Rozsah týchto podujatí prirodzene priniesol aj vyššiu návštevnosť Dolnej brány,“ vysvetlil riaditeľ mestskej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá Martin Dani.

Otvorenie novej expozície v priestoroch Dolnej brány – mestského opevnenia Video 18. marec 2022 / Zdroj: TV Pravda

Dodal, že pôvodne chceli Dolnú bránu zatvoriť po Medzinárodnom maratóne mieru, no vďaka záujmu a počasiu sa rozhodli predĺžiť sezónu. „Rozhodli sme sa aj vďaka vhodnému počasiu podržať DB otvorenú do konca októbra 2022. Návštevnosť nás v mesiaci október pozitívne prekvapila, preto sme sa nechali otvorené aj v novembri. Tento krok sme samozrejme konzultovali aj s dodávateľom exponátov, ktorý nám odsúhlasil technickú spôsobilosť do hraničnej teploty 10 stupňov Celzia,“ upresnil Dani.

Len pre zaujímavosť, v máji 2022 si do múzea Dolná brána našlo cestu 3959 ľudí, v máji tohto roka zaznamenali 4099 návštevníkov. Múzeum ponúka pohľad na pôvodné časti hradieb, veží, barbakanov, či dokonca pozostatky dreveného mosta.

Arpádovci, Luxemburgovci, či Matej Korvín

Dolná brána poukazuje na dlhú a bohatú históriu košického mestského opevnenia. To vznikalo postupne v etapách. Prvé hradby obohnali Košice za vlády Arpádovcov koncom 13. storočia. Ďalšia etapa pribudla počas pôsobenia Luxemburgovcov na prelome 14. a 15. storočia. Významným obdobím pre bolo kraľovanie Mateja Korvína, keď boli v poslednej veľkej etape vybudované ďalšie hradby. Historici ešte evidujú tri etapy bastiónového opevnenia. Posledné fortifikačné stavby pribudli počas povstania Františka II. Rákocziho v rokoch 1706 až 1710.

To už ale bola labutia pieseň košických hradieb. Do dnešných dní sa z nich zachovali len fragmenty na niektorých uliciach a dvoroch Starého mesta. Väčšina zmizla v nenávratne aj vďaka tomu, že od roku 1783 sa celý zložitý systém opevnenia začal búrať. Vtedajší radní a ich bezprostrední nasledovníci usúdili, že bránia rozvoju a rozširovaniu mesta. Dolná brána tak čakala na svoje odhalenie vyše dve storočia.