Košickí poslanci odvolali šéfa dopravného podniku a vodičom zvýšili platy. Štrajková pohotovosť však pretrváva

Situácia v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) je už na hrane. Odborári v mene zamestnancov požadovali zvýšenie miezd, ktoré už bolo dohodnuté po jednodňovom štrajku vo februári tohto roka. Dohodnutý dodatok ku kolektívnej zmluve mal košický primátor Jaroslav Polaček podpísať v uplynulom týždni kvôli tomu, aby boli zvýšené mzdy vyplatené v júnovom termíne. Primátor však dodatok nepodpísal s odôvodnením, že na takéto zvýšenie miezd zamestnancov DPMK nemá peniaze.

Viacerí poslanci primátorovi vyčítali, že na iné, menej dôležité veci mesto dáva zo svojho rozpočtu oveľa viac financií. „Dávame desiatky miliónov na športovú infraštruktúru, čo je dobre. No dôležitejšie je, aby sa ľudia dostali do práce a deti do škôl,“ argumentoval mestský poslanec Róbert Schwarcz.

„Vo februári sme počas štrajku išli na stretnutie s odborármi a zamestnancami dopravného podniku. Treba sa za nich postaviť, od nich závisí, či vôbec bude zabezpečená metská hromadná doprava. Ukončime už túto agóniu,“ apeloval ďalší z poslancov Viliam Knap.

Odvolali riaditeľa, spory skončili

Viacerí poslanci poukázali aj na vzájomnú nevraživosť medzi primátorom Jaroslavom Polačekom a generálnym riaditeľom DPMK Vladimírom Padyšákom. Často tak aj na predchádzajúcich zasadnutiach zastupiteľstva dochádzalo medzi nimi k slovným prestrelkám a prehadzovaniu zodpovednosti. Navyše primátorovi prekážalo aj to, že poslanci riaditeľa viackrát podržali, keď nehlasovali za jeho odvolanie. „Všetko je o tom, že ako dvaja dobre platení by mali dať spory bokom,“ vystihol situáciu poslanec Vladimír Saxa.

Nakoniec ale došlo ku kroku, ktorý vzájomné spory ukončil. Poslanci nakoniec odhlasovali odvolanie Vladimíra Padyšáka, ktorý skončil aj vo funkcii člena predstavenstva DPMK. „Rešpektujem toto rozhodnutie. Verme, že to dopravnému podniku pomôže, primátor sa už nebude mať na čo vyhovárať a pošle do podniku peniaze,“ komentoval svoje odvolanie doterajší riaditeľ.

Primátor má vyhlásiť výberové konanie na nového generálneho riaditeľa DPMK do 60 dní. Funkciu generálneho riaditeľa dočasne prevezme riaditeľ riadenia dopravy DPMK Roman Danko. Ten avizoval, že hneď zajtra sa stretne s odborármi, aby prebrali situáciu. Zároveň chce pokračovať v už rozbehnutých aktivitách, ktoré zahŕňajú získanie peňazí na nákup nových autobusov a električiek.

Odborári nie sú spokojní

Napriek tomu, že zastupiteľstvo nakoniec schválilo návrh poslanca Michala Krcha na zvýšenie miezd a letných odmien pre zamestnancov DPMK. Presnejšie, letné odmeny by mali stúpnuť z 200 na 250 eur. Z mestského rozpočtu tak ukroja 65–tisíc eur. Navýšenie miezd o 19 percent pre vodičov zase takmer 2,3-milióna eur.

„Je hanbou tohto mesta, že zastupiteľstvo sa musí zaoberať kolektívnym vyjednávaním,“ povedala vedúca odborov DPMK Andrea Vindišová. Jej odborársky kolega Ivan Horváth je aj napriek navýšeniu miezd pesimistický. „Podľa mňa išlo o naťahovanie času a nezvratné udalosti sa už udiali. Len ťažko sa niekto zo zamestnancov vráti do podniku, kde sa len každoročne hasí minimálne mzda. Nehovoriac už o sociálnom zázemí a nefungujúcom podniku v nefungujúcom meste,“ komentoval vývoj Horváth. Podľa odborárov preto ostávajú aj naďalej v štrajkovej pohotovosti. O tom, ako ďalej sa majú rozhodnúť do konca tohto týždňa.

Primátor Jaroslav Polaček je rád, že došlo k dohode. Napriek tomu ale nie je isté, že prvé zvýšené výplaty dostanú zamestnanci už v najbližších dňoch. „Poslanci tento krok schválili, no chcem dať urobiť právnu analýzu,“ povedal primátor s tým, že ťažko odhadnúť, ako dlho celý proces potrvá.