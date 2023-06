Stihne štát v Svrčinovci „šibeničný“ termín? Bagre sú už blízko osadníkov, ich sťahovanie je v nedohľadne

Od staveniska s bagrami delí svrčinovských osadníkov už len pár metrov. Ekodukt, v ktorého trase majú svoje obydlia, má byť hotový do konca roka. Zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že by sa dotknutá komunita odtiaľ chystala odsťahovať. S viacerými sme sa rozprávali priamo na mieste.

Terén v blízkosti ich domovov už na prvý pohľad prezrádza, že ide o stavenisko. V podstate ich od neho delí len cesta. Extra čulý ruch tam však zatiaľ nevládne – všimli sme si tam pár menších bagrov a zhruba tri nákladiaky. Je až neuveriteľné, že zelený most pre migrujúcu zver, ako súčasť kysuckej diaľnice D3, má byť skolaudovaný do konca roka. Štátu na to zostáva v podstate už len šesť mesiacov. Stihne tento „šibeničný“ termín, keďže stále tam bývajú Rómovia?

„Tichá“ stavba

„Podľa mňa sa to vôbec nevyrieši, nepohlo sa to ani o krok. Veď to nedokázali za päť rokov, stále sme na tom istom mieste,“ hovorí Ján Baláž. Práve on je spolumajiteľom domu, okolo ktorého vyrástli ďalšie skromné obydlia. Dokopy tam reálne žije 33 ľudí. Podľa úradov ide o čierne stavby, no Balážova nehnuteľnosť je legálna. Nedávno to potvrdil, ako vyvlastňovací orgán, Okresný úrad v Žiline.

„To, čo sa rozprávalo, že dom je nelegálny a všetko je tu postavené na čierno, nie je pravda,“ poznamenal jeho vlastník s tým, že už im ho aj ohodnotili. „Znalecký posudok bol urobený,“ prikývol. Sumu však neprezradil. „Radšej nie, aby nevznikali nemiestne vyjadrenia. Náhradné bývanie si za to ale určite nedokážeme kúpiť. Veď nehnuteľnosti sú v dnešnej dobe veľmi drahé,“ podotkol.

Ako teda vidí svoje budúce bývanie? „Kým ho nebudeme mať isté, neodídeme odtiaľto. Kompetentní sa k tomu vôbec nevyjadrujú, neprídu, nedohodnú sa s nami. Ja fakt neviem, čo s nami bude,“ zhodnotil Baláž. „Veď vidíte, sú len kúsok od nás, už by mali prísť sem. Mne je to ale jedno, my sa odtiaľto nepohneme,“ zopakoval ukazujúc na blížiacu sa stavbu. Tá je však zatiaľ naozaj „tichá“, nedolieha z nej žiadny výrazný hluk, nebadať na nej ani zvlášť veľký pohyb. „Prevážajú hlinu z jednej strany na druhú, to je všetko, čo tam robia,“ komentoval Baláž.

Ján Baláž prízvukuje, že kým nebudú mať isté náhradné bývanie, svoje domovy neopustia.

Z celej komunity majú zatiaľ náhradné bývanie isté len deviati ľudia. „Moje deti s vnúčatami pôjdu do obce Lopušné Pažitie. Tam to už majú dohodnuté. Čiže päť dospelých a štyri deti sa už čoskoro presťahujú do nového domova,“ povedala Jánova švagriná Renáta Balážová, ktorá je jednou z troch spolumajiteľov tamojšieho domu. Bez istej strechy nad hlavou teda stále stále zostáva 24 ľudí.

„My, ktorí sme mali isť do čadčianskej časti Podzávoz, sme stále mimo. Tamojší dom ešte nie je zavkladovaný v katastri,“ pripomenul Baláž. „Robia okolo toho obštrukcie. Nechcú nás tam, nie je to nič príjemné. Tá nehnuteľnosť je inak vyhovujúca, mohli by sme sa tam nasťahovať aj hneď,“ mieni. Úplne najradšej by vraj ale zostali vo Svrčinovci.

„V dedine sú vhodné nehnuteľnosti, tam by problém nebol. Tu sme predsa doma. Teraz žijeme v neistote, máme nervy, stresy,“ zhodli sa viacerí. Nepokojné sú aj mladé mamičky. „Končí školský rok a učiteľky sa nás už vypytujú, či v septembri naše deti nastúpia. Čo im na to máme povedať? Veď stále nevieme, čo s nami bude,“ uzavreli.

Stihnú to?

Svrčinovská starostka Renáta Majchráková potvrdila, že aktuálna situácia s tamojšími Rómami je nezmenená. „Ľudia sú stále tam. Spoluvlastníci domu čakajú na kúpno-predajné zmluvy, na základe ktorých budú vyplatení štátom. Odrátajú sa im exekúcie a až potom zrejme budú hľadať nejaké svoje bývanie,“ povedala. Vzápätí uviedla, že jedna z rodín predsa len už má nový domov istý.

„V Lopušnom Pažití. Podpísali už nájomné zmluvy a prevzali si kľúče,“ objasnila starostka. Zároveň vysvetlila, že náhradné bývanie dostanú len tí, ktorí žili v nelegálnych obydliach a teraz o ne prídu. „Žiaľ, spolumajiteľom domu peniaze zaň nemusia stačiť na zabezpečenie nového,“ konštatovala.

„Ostatní dostanú, na desať rokov, nákladové bývanie, ktoré obsahuje len poplatky za energie, teplú vodu, kúrenie a svetlo. Po uplynutí tohto obdobia budú povinní platiť už aj nájom,“ ozrejmila. Verí však, že nikto nezostane na ulici. „Štát by mal týmto ľuďom určite pomôcť,“ podotkla. Reagovala tiež na slová osadníkov, že vo Svrčinovci je vhodná nehnuteľnosť, v ktorej by tiež mohli bývať.

„Tak nech si ju kúpia. Veď budú mať peniaze od štátu za tú svoju. Obec nikomu nemôže zablokovať ani zakázať kúpiť si tu dom, majú na to právo,“ odkázala im.

Stavenisko, od ktorého delí osadníkov len cesta.

Osadníkov zo Svrčinovca mali vysťahovať do konca marca, takže už tretí mesiac sú tam mimo pôvodného plánu. Ministerstvo dopravy vybralo developera, ktorý dostal od štátu 400-tisíc eur, aby osadníkom zabezpečil náhradné nájomné bývanie. Kúpil nehnuteľnosti v obciach Raková, Lopušné Pažitie a v čadčianskej časti Podzávoz. V metropole Kysúc to však vyvolalo vlnu nespokojnosti – miestni za susedov „neprispôsobivých“ nechcú.

Aká je aktuálna situácia s ich sťahovaním, či sú už známe lokality, kde by naisto mali ísť a kedy by k tomu malo dôjsť, sme sa opäť pýtali rezortu dopravy aj Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Tiež to, či ekodukt stihnú vybudovať, keďže im zostáva už len šesť mesiacov. Ich spoločné stanovisko je však stručné.

„Na stavbe bol zrealizovaný výrub drevín, preložky informačného systému a telekomunikačného vedenia. Prebieha sanácia podložia. Vynaložíme maximálne úsilie, aby stavba bola dokončená v roku 2023,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Ak by štát termín výstavby nestihol, musel by vrátiť dotáciu vo výške 300 miliónov eur za úsek kysuckej diaľnice D3, ktorej súčasťou má byť aj ekodukt.