Vydavateľ učebníc: Školy majú veľký učebnicový dlh, deti sa učia aj zo "šalátových" vydaní

„Štát by mal v najbližších troch až piatich rokoch dotovať nákup učebníc v sume 30 eur na jedného žiaka, aby sa stabilizoval učebnicový dlh na školách,“ myslí si Miroslav Tokarčík, konateľ vydavateľstva Taktik, ktoré je jedným z najväčších slovenských vydavateľstiev s edukačnými publikáciami od materských až po stredné školy. Plánovanie predpokladaných výdavkov na niekoľko rokov vopred by vydavateľstvám zároveň pomohlo pri vývoji nových učebníc.

Na slovenskom trhu pôsobíte 15 rokov a patríte k najväčším edukačným vydavateľstvám. Koľko titulov ponúkate pre školy?

Pôsobíme aj v Čechách, kde sme najväčším vydavateľstvom. Na Slovensku sa o prvú priečku striedavo delíme s ďalším vydavateľstvom. Spomedzi slovenských vydavateľstiev máme najširšiu ponuku. Ponúkame publikácie pre deti od predškolského veku až po stredoškolákov. V súčasnosti máme v ponuke vyše 200 titulov len pre 1. a 2. stupeň základných škôl a stredné školy. Spoločne s ponukou pre predškolákov je to vyše 300 ponúkaných titulov.

Minister školstva Daniel Bútora: vláda vyčlenila dodatočných 10 miliónov eur na školské učebnice Video Zdroj: TV Pravda

Na edukačné publikácie pre budúci školský rok pre základné, stredné a špeciálne školy schválil štát pôvodne 5,8 milióna eur (netýka sa učebníc pre cudzie jazyky pre vybrané ročníky, pozn. red.). Po vlne kritiky zo strany škôl, odborníkov či vydavateľov bude táto suma navýšená o ďalších 10 miliónov eur. Je to z vášho pohľadu dostatočná suma?

Vlani bolo schválených 11,4 milióna eur. Oproti minulému roku je to predsa len navýšenie. Problém však je, že školy majú veľký učebnicový dlh. Roky rokúce tu nebol otvorený učebnicový trh, aký je vo väčšine európskych krajín. Dlho sme sa o to snažili, pretože sme vedeli, že je to správna cesta ku skvalitneniu školstva. Nedokázali sme to však presadiť, podarilo sa to až v roku 2020. Aj keď sa príspevok navýšil, je to stále málo. Dopyt škôl po nových učebniciach je veľký a okrem toho rastú aj ich ceny.

Pre nedostatok financií sa tak deti učia zo starých učebníc?

Školy majú obrovský dopyt po nových učebniciach. Na školách vyslovene chýbajú. Roky sa čaká na nové učebnice dejepisu. Máme ich vo vývoji, no budú si ich školy vedieť zakúpiť, ak bude štátny príspevok takýto nízky? Rovnaká situácia bola pri učebniciach pre techniku. Bol po nej extrémny dopyt. Predávali sme ju v desiatkach tisíc kusov. Dovtedy školy učili z 30 rokov starých učebníc. Išlo doslova o „šalátové“ vydania. Alebo nové učebnice literatúry, tie stoja bežne 7,90 eura. Pokiaľ je štátny príspevok na žiaka bežnej základnej školy 7,50 eura, školy to musia dofinancovať z iných zdrojov. Väčšinou zo zdrojov rodičov. Vedeli by sme vyvíjať aj viac titulov, no školy si to nemôžu dovoliť.

IDE O PENIAZE - Finančná gramotnosť dieťaťa Video Zdroj: TV Pravda

Štát prispel v tomto roku 15-timi eur na učebnice pre prvákov základných škôl, suma pre žiakov vyšších ročníkoch predstavuje 7,5 eur. Stredné školy si musia vystačiť so 6-timi eurami. Je to adekvátne nastavenie?

Je to výrazne poddimenzované a je to práve kvôli tomu, že sme tu nemali otvorený učebnicový trh. Iná situácia je v Česku, kde takto fungujú desaťročia. Potom už netreba taký veľký príspevok, pretože každý rok obnovia nejakú časť učebníc. Na to, aby sme učebnicový dlh dobehli, je potrebné výraznejšie zafinancovanie. Chápem, že nemáme bezodný rozpočet. No príspevok by mal byť určite vyšší a mal by tak byť nastavený na niekoľko rokov, aby sme aj my vydavatelia vedeli, že sa nám oplatí vyvíjať nové tituly a že si ich školy budú vedieť zakúpiť. Vývoj jednej učebnice trvá odhadom dva roky. Ak v roku 2021 začneme vyvíjať nejakú učebnicu a príspevok klesá, aký nám tým dáva ministerstvo školstva signál?

Akú sumu štátneho príspevku by ste považovali za primeranú?

Vzhľadom na možnosti našej ekonomiky by to malo byť aspoň 30 eur na jedného žiaka rovnomerne pre všetky ročníky dotknutých škôl, a tak by sme mohli dobehnúť učebnicový dlh. Potom by mohol príspevok teoreticky klesať. Otázkou je, čo bude o päť rokov, aké budú náklady na vývoj učebníc. Zároveň bolo by dobré, ak by ministerstvo malo víziu predpokladaného financovania na najbližších 3 až 5 rokov. Vydavatelia by si tak mohli naplánovať vývoj ďalších učebníc.

Od roku 2020 si školy nakupujú učebnice po vlastnej osi a od štátu na to dostávajú príspevok. Dovtedy učebnice pre školy jednotne obstarával štát. Viedla táto zmena k zlepšeniu?

V roku 2020 si mohli všetky školy vyberať z 802 titulov. Otvorenie trhu spôsobilo, že vydavateľstvá mohli začať produkovať nové knihy a školy si ich mohli nakupovať. Do roku 2023 sa ponuka vyšplhala na 1450 titulov (bez učebníc cudzích jazykov). Vidno, že otvorený trh funguje. Jeho problém je samotné financovanie. Bez nich si školy nebudú môcť dovoliť nakupovať učebnice a my ako vydavatelia si ich nebudeme môcť dovoliť vyvíjať.

Koľko stojí vývoj na príklade konkrétnej učebnice?

Každý titul má iný vývoj. Závisí to od povahy textu, rozsahu, náročnosti spracovania či zapojenia ilustrátorov. Je iné robiť napríklad anglickú čítanku pre tretí ročník, ktorá má 60 strán a učebnicu pre maturantov. Teraz sme pre nich vydávali biológiu, ktorá má 440 strán a pracovali sme na nej 2,5 roka.

Náklady sa však zvyšujú. Vydavatelia na to upozornili aj v otvorenom liste ministrovi školstva.

Náklady nám rastú podobne ako rastie samotná inflácia, ktoré je dnes dvojciferná. Pohybujú sa odhadom v rozmedzí od 15 do 20 percent. Najväčším problémom je však extrémny nárast cien papiera. V roku 2021 stála tona papiera 780 eur, momentálne stojí 1555 eur. Vydavatelia to museli premietať do cien. My sme sa rozhodli ceny v tomto roku nezvyšovať, pretože sme vedeli, že v porovnaní s minulým rokom príspevok vyšší nebude. Opäť sme tak znižovali našu maržu. V budúcom roku sa však tomu nevyhneme.

Peniaze z pôvodnej dotácie na učebnice už majú školy na účtoch, momentálne čakajú na príspevok z 10-miliónového navýšenia. Môže to viesť k problémom, že začiatkom budúceho školského roka budú chýbať nejaké učebnice?

Po oznámení, že príspevok bude navýšený, sa objednávky na učebnice zastavili. Školy zatiaľ čakajú, koľko presne dostanú. Potom sa spustí druhé kolo objednávok. Hoci to bude náročné, stihneme to. Ako väčšie vydavateľstvo sme lepšie pripravení na sezónne nápory. Väčší problém môžu mať menší vydavatelia. Nepomáha nám ani to, že od vlaňajšieho roka dostávajú všetky školy príspevok naraz. Predtým sa príspevok na učebnice uvoľňovať postupne pre prvý stupeň, potom pre druhý stupeň a neskôr pre stredné školy. V tomto roku to bolo tak, že všetky školy čakali, kedy im príde príspevok. Dovtedy učebnice nenakupovali. My sme ich tiež nedávali tlačiť na sklad. Pred mesiacom sme však museli začať, pretože sme vedeli, že potom to bude náročné. Myslím si, že postupné uvoľňovanie príspevku by bolo jednoduchšie aj pre samotné školy.