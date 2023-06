Muž v Trnave prišiel na preventívku a skončil v nemocnici. Za zdravotníkmi sa nahrnuli stovky ľudí

V miestnosti na radnici to vyzeralo vo štvrtok dopoludnia ako v mravenisku, vonku sa zatiaľ tvoril zástup. Prichádzali najmä seniori. „Už od rána sme vyšetrili asi 70 ľudí,“ spresnila Andrea Šimorová z regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý je už stálicou navštevovaného podujatia. Deň predtým prišlo asi 130 záujemcov.

Vo vnútri si ľudia nechali po vyplnení dotazníka ochotne pichnúť ihlu do prsta, aby z kvapky krvi zistili hodnoty glukózy či cholesterolu. Ďalej sa presúvali na meranie krvného tlaku či telesného tuku až sa dopracovali k celkovému poradenstvu.

„Pri výsledkoch spozornejú najmä tí, ktorí pravidelne nenavštevujú lekára. Ak zistia, že majú vysoký cholesterol či cukor, do ambulancie sa chystajú hneď na druhý deň,“ podotkla jedna z pracovníčok vo vnútri.

Trnavčanka Pavlína (74) absolvovala celé „kolečko“ v priebehu 20-tich minút. „Prišla som najmä kvôli cholesterolu,“ prezradila s tým, že v minulosti ho mala vyšší a istý čas brala aj lieky. „Odvtedy to mám v norme a takto si to sledujem. Vyhovuje mi to viac, ako s tým obťažovať lekárku,“ dodala.

Problémy s cholesterolom doviedli na radnicu aj Alenu (64) z Trnavy. „Ten som mala v poriadku, no prekvapilo ma, že mám zvýšený cukor,“ podotkla. Do vedľajšej budovy zas prichádzali ľudia s fľašami s vodou zo studní. Jej analýza má odhaliť najmä prítomnosť dusitanov či dusičnanov. Ľudia mohli priniesť aj zeleninu. Medzi fľašami s vodou sa však vynímala len jedna paprika.

Opodiaľ sa ľudia zbavovali topánok a niektorí i ponožiek. Na špeciálny prístroj sa museli postaviť naboso a podržať pred sebou rúčky. Okrem BMI, množstva telesného tuku či kostrového svalstva sa dozvedeli aj o množstve viscerálneho tuku, ktorý sa nachádza okolo orgánov v brušnej dutine. Ak je ho priveľa, môže to viesť k zápalom, rozvoju cukrovky, autoimunitným ochoreniam či k narušeniu hormonálnej rovnováhy.

„Teraz budete cítiť strek do oka, tak sa nezľaknite,“ upozorňovali v stánku očnej kliniky pred radnicou počas vyšetrenia očí. Kým prístroj pracoval, ľudia zakrytí čiernou plachtou pozerali na lietajúci balón, ktorý sa im postupne rozostroval.

„V dnešnej dobe je veľmi problematický syndróm suchého oka. Včera sme tu mali niekoľko ľudí, ktorý ním trpia,“ prezradila Ivana Bilavčíková, vrchná sestra z očnej kliniky s tým, že im na začiatok odporučili vhodné kvapky z lekárne.

Ochutnávku čajov spolu s masážami krku, šije u chrbta ponúkali desiatky študentov Strednej zdravotníckej školy v Trnave, ktorá patrí k stálym partnerom podujatia. „O masáže je enormný záujem. Ľudia si chvália najmä masáže šije, prichádzajú k nám stuhnutí,“ priblížila Eva Šantová, učiteľka odborných predmetov na škole.

Prichádzajúcich ľudí si dokonca zapisovali do poradovníka, aby nemuseli čakať a mohli si zatiaľ niečo vybaviť. V tomto roku prišli aj s novinkou vo forme parafínových zábalov na ruky. Okrem toho merali ľuďom aj tlak či poradili, ako starať o detské zuby či protézu.