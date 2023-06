Ľudia im doslova uskakujú z cesty: Poľské nákladiaky sa premávajú po kysuckých cyklotrasách

Preťažené nákladiaky si na úzkych cestičkách všimli viacerí cyklisti a chodci. Týždenne ich tam vraj „prefrčí“ minimálne šesť. Polícia zatiaľ žiadne oficiálne hlásenia o tom nemá, no ak by takýchto hriešnikov prichytila pri čine, naparila by im pokutu do tisíc eur.

Po cyklotrase jazdia poľské kamióny Video Zdroj: TV Pravda

Na problém v podobe prejazdu kamiónov po cyklotrasách, pričom prevážajú drevo zo Slovenska do susedného Poľska, upozorňuje kysucká obec Čierne. Starosta Peter Staňo vyzýva, aby na akékoľvek vozidlo v zákaze vjazdu ľudia neodkladne upozornili políciu či vedenie obce.

Čierne sú pohraničná obec, ktorá susedí s českou dedinkou Hrčava. Predtým Staňo richtárčil, dve volebné obdobia, aj tam. „Bývam v Čechách, kilometer za hranicou. Mám však stále aj slovenské občianstvo, narodil som sa tu,“ priblížil. Denne chodí do práce práve po cyklotrase, ktorá je spojnicou s dedinou, kde aktuálne šéfuje. „Tá cesta je obmedzená do 3,5 tony, ale pravidelne ňou, okolo piatej nadránom, brutálnou rýchlosťou preletí kamión. Len to tak zahučí. Z Poľska ide, okolo nášho domu, na Slovensko prázdny. Potom sa naložený vracia naspäť po cyklotrasách,“ hovorí.

Česi nasadili kukláčov

Starosta pripomenul, že takéto cestičky nie sú určené na medzinárodnú dopravu, no kamióny ich devastujú a ničia. „Máme tu miestne pozemkové spoločenstvo, ale v rámci obchodovania s drevom sme s jeho zástupcami prijali opatrenia, aby sa nepreťažovali autá. Zároveň ich odkláňajú na hlavné ťahy. Ťažbu teda regulujeme tak, aby sa cyklotrasy neničili. Z druhej strany nám však plne naložené nákladiaky vozia drevo cez spojnicu do Poľska,“ povedal. Darmo si vraj u nás niečo regulujeme, keď ľudia spoza hraníc to nerešpektujú.

zväčšiť Foto: obec Čierne kamión, drevo, cyklotrasy, Čierne Detail ešpézetky prezrádza, že nákladiak prišiel z Poľska.

Staňo pokračoval, že v susedstve, na Trojmedzí, je okrem českej obce aj poľská Gmina Istebna. „Na ich strane mám veľa kamarátov, s ktorými som o tom hovoril. Tvrdia, že tie kamióny sú extrémne preťažené, takže na hlavnej ceste smerom na Zwardoň alebo Třinec by ich zastavila polícia. Jednoducho by dostali vysokú pokutu a tú sa im, samozrejme, platiť nechce,“ vysvetlil. Ľudia by si podľa neho mali takýchto „jazdcov“ viac všímať.

„Snažím sa vyvolať verejnú občiansku zodpovednosť za náš obecný majetok. Akonáhle vidia poľské kamióny naložené slovenským drevom, ktoré devastujú cyklotrasy, treba to nahlásiť a rýchlo zakročiť,“ prízvukuje. V minulosti to už vraj riešil tiež ako starosta českej obce s vedením tamojšej štátnej polície, ktorá prijala veľmi tvrdé opatrenia.

„Do terénu nasadili dokonca kukláčov a padlo tam niekoľko desiatok obrovských pokút. V našej mene sa to pohybovalo v tisíckach eur. Problém sa však teraz presunul na Slovensko,“ podotkol s tým, že Trojmedzie je miesto, kde sú cestičky rôzne poprepletané. Zvlášť, keď sa tam v ostatnom období vytvorilo, s pomocou dotácií, veľa cyklotrás. Aj vďaka nim sa teda nákladiaky vyhýbajú oficiálnym štátnym hraniciam.

zväčšiť Foto: obec Čierne cyklotrasa, Čierne Cyklotrasa v pohraničí, po ktorej sa premávajú kamióny.

Uskakovali z ciest

Či Poliaci nakupujú prevážané drevo legálne, netuší. „To môžu posúdiť len policajti, keď ich zastavia. Zistili by, či je riadne ociachované a či má vodič dodací list preukazujúci pôvod suroviny. My máme len fotografiu od cyklistov, ktorí uskakovali z ciest,“ poznamenal Staňo. Policajtom však zatiaľ samospráva nič nehlásila.

„Nemôžem to urobiť na základe jednej fotky. Máme ale odpozorované, že týždenne tadiaľ prejde minimálne šesť kamiónov,“ uzavrel.

Žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková uviedla, že dopravnému inšpektorátu v Čadci doteraz nebol nahlásený prípad porušenia pravidiel cestnej premávky šoférmi nákladiakov v obci Čierne.

„Vodičovi vo všeobecnosti hrozí za nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia pokuta v blokovom konaní do výšky 50 eur,“ vysvetlila. V osobitých prípadoch, keď hmotnosť vozidla či jazdnej súpravy prevýši 12-tisíc kilogramov a vojde na komunikáciu, na ktorej je jazda takéhoto auta zakázaná, je to podstatne viac. „V takom prípade hrozí pokuta v blokovom konaní do výšky 1 000 eur,“ spresnila.

„Polícia pravidelne vykonáva dohľad nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky s osobitým zreteľom na ich dodržiavanie voči cyklistom a chodcom,“ doplnila hovorkyňa.