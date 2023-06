Za obeť developerom nepadne. Kraj a mesto uspeli v dražbe Domu kultúry v B. Bystrici

Spoločná snaha Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a Mesta Banská Bystrica vrátiť Dom kultúry ľuďom a zmeniť ho opäť na miesto stretnutí, umenia i vedy je o krok bližšie k naplneniu. Informovala v tlačovej správe hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.

„Po našom spoločnom oznámení, že sa chceme pokúsiť budovu Domu kultúry zachrániť a po podpise memoranda o spoločnom postupe s Mestom Banská Bystrica, je toto ďalší dôležitý míľnik, ktorý sme dosiahli. Akonáhle sa táto budova stane naším spoločným majetkom, budeme môcť začať pracovať na tom, aby prestala chátrať a opäť sa do nej vrátil život,“ povedal predseda BBSK Ondrej Lunter. Odkúpenie a opätovné sprevádzkovanie Domu kultúry patrí už niekoľko rokov k najväčším prioritám mesta. „Dom kultúry nikdy nepatril mestu – bol v súkromnom vlastníctve. To je jedna z hlavných príčin, prečo je už viac ako desať rokov uzavretý a postupne chátra. Boli sme si vedomí, že jediná cesta, ako tento objekt zachrániť, je získať ho do vlastníctva a následne ho, aj za pomoci európskych fondov zrekonštruovať,“ vysvetlil primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Banskobystrický primátor si váži, že s mesto do toho šla aj banskobystrická župa. „Teraz môžeme začať robiť ďalšie konkrétne kroky smerujúce k jeho bezprostrednej záchrane, a zároveň pripravovať projekt jeho obnovy. Nadväzovať by mal na náš zámer komplexnej revitalizácie Námestia slobody,“ dodal Nosko, podľa ktorého si Banská Bystrica zaslúži dôstojný a reprezentatívny kultúrny stánok. Mesto Banská Bystrica má záujem prevádzkovať najmä kultúrno-spoločenskú estrádnu sálu a k nej prislúchajúce zázemie, ktoré by bolo využívané na organizovanie kultúrnych podujatí. Ďalšie časti objektu, komorné divadlo, kinosálu i administratívne priestory, má v zámere prevádzkovať Banskobystrický samosprávny kraj. Svoje miesto by tu mohlo mať napríklad Bábkové divadlo na Rázcestí, populárno-vedecké centrum zamerané na astronómiu a vesmír, pobočka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča či centrum inovácií InnoLabb.