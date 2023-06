Platy nestačili. Štrajková pohotovosť v košickom dopravnom podniku trvá

Predsedovia odborov Košického dopravného podniku Andrea Vindišová a Ivan Horváth reagujú na zvýšenie miezd Video Zdroj: TV Pravda

Košické mestské zastupiteľstvo odkleplo na poslednom zasadnutí 13. júna zamestnancom Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) vyššie mzdy, no kríza ešte nie je zažehnaná. Odborári DPMK tvrdia, že kríza v podniku nie je len o platoch.

Procesy sú nezvratné

Mestská hromadná doprava v Košiciach nie je ani zďaleka von z najhoršieho. V piatok síce nabehli na účty zamestnancov zvýšené mzdy, ale kríza v DPMK aj naďalej trvá. Nedostatok peňazí je citeľný a sním súvisiace problémy sa naďalej prehlbujú.

„Mestskí poslanci síce zasiahli a schválili zvýšenie miezd. No niektoré procesy sú už, žiaľ, nezvratné,“ hovorí predsedníčka základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK Andrea Vindišová.

Narážala na odchod zamestnancov, hlavne šoférov, ktorí odchádzajú na lepšie platené miesta ku konkurencii. Či už robiť vodičov do SAD – iek, súkromnej spoločnosti Flixbus, alebo kamiónovej dopravy.

Povrávalo sa, aj to, že viacerí išli do firmy KOSIT, ktorá spracováva odpad kde mali robiť vodičov smetiarskych áut. Podľa vedúcej oddelenia marketingu a PR KOSIT – u Slavomíry Brzovej však zo strany vodičov DPMK neevidujú žiadny záujem o prácu u nich.

Vďaka prázdninám nad vodou

Nedostatok vodičov, ale aj údržbárov a ďalších profesií už začína byť v DPMK citeľný. Mestský podnik to zatiaľ zvláda aj vďaka tomu, že premáva v prázdninovom režime. A keďže idú letné prázdniny, nejaký čas bude. Otázka znie, čo sa stane v septembri, keď skončí dovolenkové obdobie a začne školský rok.

„Šoféri odchádzajú, postupne ich môžu byť aj desiatky. Niektorí ostávajú, no sú v dôchodkovom veku a môžu odísť zo dňa na deň. Skúsených vodičov ťažko nahradiť zo dňa na deň,“ dodáva odborárka.

MHD Košice MHD v Košiciach zatiaľ funguje, no nákup nových autobusov a električiek je nevyhnutný.

Ďalším problémom sú aj celkové podmienky a pracovné prostredie zamestnancov DPMK. „Preto štrajková pohotovosť stále trvá. Treba riešiť aj ďalšie veci, aby sa podarilo odvrátiť krízu v podniku,“ uzavrela Vindišová.

Väčšina autobusov a električiek v DPMK nadsluhuje a pracovníci údržby ich pri živote udržiavajú s vypätím všetkých síl. Košice už pomaly mohli mať desať nových električiek za vyše 27 miliónov eur z eurofondov, no vďaka „spackanému“ tendru ich nemajú.

Podobne je to pri autobusoch. Nedávno síce pribudlo 36 nových, no z celkového počtu vyše 200 kusov je to málo. Nehovoriac už o trolejbusoch, ktoré nepremávajú od 31. januára 2015. Nové sa nepodarilo vysúťažiť ani na niekoľko pokusov.

Vzal nesplniteľnú misiu?

Dočasne poverený riaditeľ DPMK Roman Danko je jeho dlhoročným zamestnancom. Doteraz bol riaditeľom riadenia dopravy a niekoľko mesiacov aj predsedom predstavenstva podniku. Preto veľmi dobre vníma realitu.

„Je to nesplniteľná misia, ale idem do toho. Chcem pokračovať v rozbehnutých procesoch. Čiže dosiahnuť, aby neboli stopnuté prípravy na vyhlásenie tendrov na obnovu vozového parku,“ povedal Danko. On sám ešte nemá jasno, či sa prihlási do výberového konania na nového generálneho riaditeľa. Má byť vyhlásené do 60 dní. „Priznám sa, že nad tým uvažujem. Ale zatiaľ neviem povedať áno, ani nie,“ povedal na záver dočasne poverený riaditeľ.