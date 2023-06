Stredoškoláci z Trnavy zabodovali vo vývoji elektromobilov. Uspeli na medzinárodných pretekoch v Nogare

Až do Ružomberka by dorazil model auta na batériový pohon, ktorý navrhol a skonštruoval tím študentov zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave pod vedením pedagóga Milana Eliáša. Spálil by pri tom iba jednu kWh elektrickej energie. Autíčko z karbónu predviedli aj na medzinárodných pretekoch v úspornej jazde vo francúzskom Nogare, kde za rovnakých podmienok porazili aj niektoré vysokoškolské tímy.