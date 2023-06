Košický kraj vo veľkom opravuje mosty. Postup, ktorý zvolili, však mnohých šoférov rozčúlil

Leto je okrem dovoleniek aj časom zvýšeného stavebného ruchu na cestách. Na jednej strane nevyhnutnosť, na strane druhej nervozita a nadávky. Do rekonštrukcií mostov sa pustil aj Košický samosprávny kraj (KSK). Niekde doslova intenzívne. V okrese Košice - okolie je to zhruba 14 kilometrov dlhý úsek medzi obcami Malá Ida a Rudník, kde opravujú hneď tri mosty. Vodiči to na jednej strane oceňujú, no mnohým tečú nervy.