Synovec Andyho Warhola kráča v jeho stopách. Vzniká unikátny film, otvára dvere na miesta, kam sa dostane málokto

Film Andy Warhol – americký sen ešte stále nie je celkom hotový. Napriek tomu bol na Art Film Feste v Košiciach premietaný ako rozpracovaný, resp. čiastočne dokončený. Režisér Ľubomír Ján Slivka si na spoluprácu prizval Jamesa Warhola, ktorý je synovcom Andyho Warhola. Ten ponuku nadšene prijal a nielen to. Slovenským filmárom doslova otvoril dvere na miesta, kde sa len tak hocikto nedostane.

„Nakrúcanie nám predĺžilo obdobie koronavírusu, lebo sme potrebovali nakrúcať aj v USA, kde Andy Warhol žil. No vtedy sme tam nemohli vycestovať. Nakoniec sa to podarilo a spojili sme sa s Jamesom Warholom. On sám študoval na tej istej vysokej škole, ako Andy Warhol. Paradoxne ho Andy odhováral od toho, aby bol tiež výtvarníkom. Napriek tomu sa ním stal a je úspešným ilustrátorom kníh,“ priblížil okolnosti režisér Ľubomír Ján Slivka.

Výtvarné umenie, tradície aj pirohy

Len pre zaujímavosť, James ilustroval aj knihu s názvom Návšteva u strýka Andyho. Mohol čerpať z vlastných spomienok, keďže v legendárnej Factory svojho strýka brigádoval a pomáhal mu. Hoci James slovensky ani rusínsky nevie, zopár dôležitých slov si pamätá od starých rodičov. „Ide o jedlo, čiže pirohy, alebo bobaľky. V detstve ich jedol u svojej babky,“ dodal s úsmevom režisér.

James Warhol rozhovor Video James Warhol v rozhovore ocenil postup pri rekonštrukčných prácach v budove múzea. / Zdroj: Boris Macko, Pravda

V týchto dňoch je na Slovensku aj James Warhola. Zavíta na Art Film Fest do Košíc, no nemohol obísť ani severovýchodné Slovensko. Najprv zamieril do Medzilaboriec, kde je Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, ktoré momentálne rekonštruujú, čo ho potešilo. Keďže v týchto končinách nie je prvý raz, dokáže porovnávať.

James Warhol v múzeu Video James Warhol si pozrel aj postup prác na rekonštrukcii Múzeua moderného umenia Andyho Warhola. / Zdroj: Boris Macko, Pravda

„Na Slovensku som bol viackrát, prvý raz pred tridsiatimi, naposledy asi pred dvanástimi rokmi. Tento kraj mám rád, je tu múzeum môjho strýka, ktoré je unikátne. Som nadšený z toho, ako sa veci pohli dopredu – ako sa z pôvodne jednej miestnosti nakoniec stalo veľké múzeum. Teší ma, že som opäť v rodnom kraji mojich starých rodičov. Odišli do USA, no svoje tradície si doniesli so sebou a uchovávali ich. Práve to ovplyvnilo tvorbu Andyho Warhola, ktorý sa aj vďaka tomu stal slávnym,“ vyznal sa James Warhola zo svojich pocitov.

Dodal, že sa rád stal aj súčasťou unikátneho filmu, ktorý sa nakrúca na Slovensku, USA a Čechách. „Preto sa teším aj filmový festival do Košíc. Rekonštrukcia múzea obohacuje posolstvo, ktoré Andy Warhol priniesol tomuto kraju,“ dodal James.

Tradície pretrvávajú

Jeho korene siahajú do obce Miková, odkiaľ pochádzajú obaja starí rodičia. Od nich vedel, že život v tomto kraji je ťažký. Ľudia odchádzajú za prácou. Tak, ako kedysi aj Warholovci. Stále tu žijú aj príbuzní zo strany jeho babky Júlie Zavackej Warholovej. Bratranec Ján Zavacký bohužiaľ v decembri minulého roka vo veku 77 rokov náhle zomrel. No stretol sa s jeho manželkou a celou rodinou a bol dojatý. Po zvítaní išiel položiť kyticu na hrob svojho bratranca, s ktorým sa už nebude môcť porozprávať.

James Warhol v Mikovej Video James Warhol si v Mikovej uctil pamiatku svojho nedávno zosnulého bratranca Jána Zavackého. / Zdroj: Boris Macko, Pravda

S radosťou si pozrel obec, kde siahajú korene Warholocov. Napriek tomu, že obec so 137 obyvateľmi sa vyľudňuje, je rád, že časť jeho rodiny tu stále žije. Vďaka svojim príbuzným zo severovýchodu Slovenska si tak môže pripomenúť tradície, ktorých časť v ňom pretrváva dodnes.