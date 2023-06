Košice majú problém so starými autobusmi a električkami. Viac ako tri nové kusy je utópia

Za normálnych okolností by to nebol problém, no v súčasnej napätej finančnej situácii v DPMK to vyzerá ako utópia. Dočasne poverený generálny riaditeľ DPMK Roman Danko však avizoval, že chce pokračovať v aktivitách, ktoré vyústia do verejných obstarávaní na dodávateľov nových autobusov a električiek.

Zatiaľ tri, neskôr viac

„V súčasnej dobe prebieha prípravná fáza obstarania dodávateľov uvedených vozidiel, počas ktorej sa tvorí opis vozidiel ako predmetu zákazky a tvorba požiadaviek na dodávateľa, ako aj zmluvných podmienok,“ vysvetlila hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková. Túto jeseň by mali byť dodané tri autobusy na CNG (stlačený zemný plyn). Dodá ich víťazná firma verejnej súťaže, ktorou je SOR Libichavy. Košickému dopravnému podniku dodá jeden kĺbový za 409 500 eur bez DPH a dva štandardné autobusy MHD za 569-tisíc eur bez DPH.

MHD Košice MHD v Košiciach zatiaľ funguje, no nákup nových autobusov a električiek je nevyhnutný.

Vďaka novým autobusom by sa aspoň čiastočne podarilo zmierniť výpadky spojov kvôli technickým poruchám. Ďalšie výberové konanie na nákup nových autobusov chce DPMK začať na budúci rok.

S obstarávaním nových električiek to bude zložitejšie. DPMK si mal vďaka eurofondom kúpiť 10 nových električiek za 27,5 milióna eur. Nakoniec to kvôli námietkam poľskej firmy Pesa proti vylúčeniu z tendra jednoducho nestihli a fondy prepadli.

Ušetria vďaka zastávkam

DPMK šetrí, kde sa dá. Najnovšie po konzultácii s kolegami v Bratislave a Nitre pristúpili k ďalšiemu kroku – všetky zastávky budú od 1. júla 2023 na znamenie. DPMK odhaduje, že vďaka tomu ušetrí zhruba 200 – tisíc eur. Úspora vznikne hlavne v čase mimo špičky, keďže vozidlá MHD nebudú musieť zastavovať a znova sa rozbiehať na všetkých zastávkach.