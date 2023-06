Čiernohronskú železnicu blokovali zátarasy. Súd rozhodol v prospech prevádzkovateľa: Spor sa však nekončí

Šéf neziskovej organizácie Čiernohronská železnica (ČHZ) Aleš Bílek upozornil na neodkladné opatrenie breznianskeho okresného súdu, ktoré sa pred pár dňami stalo právoplatným, o odstránení všetkých prekážok na trati smerom na Dobroč. Tie tam dal v posledný aprílový deň majiteľ pozemkov, cez ktoré koľaj vedie.

Čiernohronská železnička Video Zdroj: TV Pravda

„Všetko, čo na dráhu naukladal, aj plot v jej okolí, musí dať preč a umožniť nám jej bezproblémové prevádzkovanie. Tak to zostane dovtedy, kým ďalší súd rozhodne o tom, čo rieši ministerstvo dopravy – či sme alebo nie sme čierna stavba. To ale môže trvať veľa rokov,“ povedal Bílek. Poznamenal, že predbežné opatrenie súdu je vykonateľné okamžite. „Vlastník pozemkov ho však zatiaľ nevykonal. Mal to urobiť do štrnástich dní od vydania uznesenia, ktoré je právoplatné, aj keby ho neprevzal,“ pripomenul.

Keďže k odstráneniu prekážok ani po uplynutí tejto lehoty nedošlo, ČHZ sa obrátila na exekútora. „V podstate štát by sa mal teraz postarať o to, aby bolo predbežné opatrenie vykonané. Keď to neurobí majiteľ pozemku, bude to musieť urobiť exekútor,“ vysvetlil Bílek. Verí, že to stihnú tak, aby od prvého júlového dňa mohli vláčiky na dotknutej trase premávať pravidelne a nerušene tak zahájiť letnú turistickú sezónu.

Majiteľ sa síce voči verdiktu odvolal, ale to nemá vplyv na vykonateľnosť predbežného opatrenia, ku ktorému musí dôjsť okamžite. „V rozhodnutí súdu je všetko zrozumiteľne odôvodnené. Z nášho pohľadu je teraz tá situácia veľmi dobrá, aj keď to ešte nie je definitívny koniec. Ako som už spomínal, ďalšie konanie bude prebiehať ešte o legálnosti našej železnice,“ hovorí Bílek. Zopakoval, že o tom rozhoduje ministerstvo dopravy. Nech ale rezort rozhodne akokoľvek, určite to zase skončí na súde, kde podá žalobu jedna alebo druhá nespokojná strana.

Rezort: Prevádzka je možná

Vlastník problémového pozemku Jozef Garbiar považuje rozhodnutie súdu za nezákonné, nesprávne a arbitrárne. „Absolútne ignoruje fakt, že ČHZ nemá a nikdy nemala na pozemkoch v mojom výlučnom vlastníctve žiadne povolenia ani licenciu na prevádzkovanie dráhy. O takéto povolenie na mojich pozemkoch ani v minulosti nikdy nežiadala,“ uviedol Garbiar. Poukázal pritom na vyjadrenie Dopravného úradu, ktorý mu dal vlani v októbri za pravdu.

„To znamená, že prevádzkovanie akejkoľvek dopravy na mojich pozemkoch bez povolenia je nelegálne a môže byť považované za všeobecné ohrozenie obyvateľstva,“ podčiarkol. Zároveň zdôraznil, že Bílek ani ČHZ nemá vo vzťahu k jeho pozemkom akýkoľvek právny titul, ktorý by ich im oprávňoval užívať. „A oplotenie pozemkov som vybudoval v súlade so stavebným zákonom,“ podotkol.

Dodal, že v právnom štáte považuje za neakceptovateľné, aby bolo zasahované do jeho výlučného vlastníckeho práva len na základe objektívne nepravdivých a zavádzajúcich tvrdení osôb, ktoré preukázateľne prevádzkujú dopravu na jeho pozemkoch bez povolenia a licencie.

Čítajte aj Ňarjaš opúšťa klub OĽaNO, dôvodom sú názorové rozdiely

Miriama Švikruhová z odboru komunikácie rezortu dopravy reagovala, že minister už pred časom zrušil prvostupňové rozhodnutie o odstránení časti stavby Čiernohronskej železnice a vec vrátil na dráhový stavebný úrad na ďalšie konanie. To však bolo prerušené až do ukončenia konania pamiatkového úradu o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky, ktoré aktuálne prebieha.

„V tomto okamihu nie je možné vyvodzovať záver, že ide o čiernu stavbu. Preto je prevádzka po železnici z pohľadu ministerstva dopravy možná bez akéhokoľvek obmedzenia,“ tvrdí Švikruhová. Doplnila, že do sporov medzi ČHZ a vlastníkom pozemkov pod železnicou, ktoré obidve strany riešia súdnou cestou, nezasahujú.

Pri kúpe o dráhe vedel

V súdnom uznesení o neodkladnom opatrení sa okrem iného píše, že dráha ČHZ existuje už od roku 1908, pričom úsek smerom do Dobroča vybudovali v roku 1914. V pravidelnej prevádzke bol do osemdesiatych rokov minulého storočia. Následne od roku 1983 prebieha jeho kontinuálna obnova. Prevádzka do Dobroča, teda v časti, kde dráha ČHZ prechádza cez pozemky žalovaného vlastníka, bola po rekonštrukcii obnovená v roku 2012.

„Žalovaný nadobudol pozemky v areáli bývalej píly Jánošovka na dražbe v rokoch 2016 a 2018, a to s plným vedomím, že sa na nich nachádzajú časti historickej dráhy ČHZ. Neodkladným opatrením je možné dosiahnuť trvalú úpravu pomerov medzi stranami,“ konštatoval súd. Spomenul tiež to, že žalovaný namieta právnu existenciu dráhy v zmysle zákona o dráhach ako aj neexistenciu právneho titulu, na základe ktorého malo dôjsť k zriadeniu obvodu „špeciálnej dráhy“.

Čítajte aj Ľudia zachránili vzácny les pri Bratislave. Chceli tam vystavať cestu, iniciatíva sa nekončí

V návrhu na zamietnutie neodkladného opatrenia Garbiar uviedol, že predchodca dnešnej Čiernohronskej železnice, teda Lesná úzkorozchodná železnica, bola Stredoslovenským krajským národným výborom v Banskej Bystrici, ako vtedy oprávneným dráhovým orgánom, rozhodnutím o zrušení dráhy zo dňa 9. júna 1983, zrušená. Akákoľvek listina vydaná pred týmto dátumom teda nie je spôsobilá osvedčiť nevyhnutné predpoklady na nariadenie neodkladného opatrenia v rovine osvedčenia existencie dráhy.

Súd však dospel k záveru, že v danej veci sa žalobca domáha nariadenia neodkladného opatrenia dôvodne. „Nakoľko zo zisteného skutkového stavu vyplýva, že je potrebné bezodkladne upraviť pomery medzi stranami sporu,“ uzavrel súd.