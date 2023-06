Trnka si posvieti na cementáreň v Turni. Vyhovel sťažnostiam 13 obcí

Cementáreň v Turni nad Bodvou neďaleko Zádielskej tiesňavy. Video Zádielska tiesňava a cementáreň Turňa nad Bodvou / Zdroj: TV Pravda Boris Macko

Na monitoring, ako aj dátovú analýzu chce župa získať z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR získať celkovo 250–tisíc eur. KSK by sa mal podieľať na spolufinancovaní sumou 13–tisíc eur. Projekt sa má stať realitou v priebehu budúceho roka.

Chcú sledovať vzduch aj pôdu

„Ide o problém, ktorý chceme riešiť aktívne. Potrebujeme však dáta, ako prevádzka cementárne vplýva na ovzdušie, pôdny ekosystém, potravinový reťazec a celkovú kvalitu života. Monitoring kvality ovzdušia by mal v okolí Turne nad Bodvou prebiehať v roku 2024. Na základe sťažností obyvateľov zároveň Košický samosprávny kraj podal podnet na Slovenskej inšpekcii životného prostredia na vykonanie mimoriadnej kontroly so zameraním na spôsob nakladania s odpadom na spoluspaľovanie a dodržiavanie výrobno-technologických podmienok,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Foto: Pravda Foto Trnka1 Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka je za monitorovanie kvality životného prostredia v Turni nad Bodvou.

Rozmenené na drobné ide o dva projekty. V rámci prvého by sa sledovala čistota ovzdušia. „Cementáreň chce rozširovať spaľovňa a prevádzka, čo by mohlo mať dopad na kvalitu životného prostredia, rozhodli sme sa veľmi presne a exaktne zistiť, aký je stav ovzdušia a aký by bol po rozšírení prevádzky,“ upresnil Trnka.

Druhý projekt by pre zmenu sledoval kvalitu pôdy. „Jej kvalitu v okolí cementárne chceme monitorovať veľmi presnými prístrojmi. Aj v tomto prípade by sme vedeli predpovedať, ako sa môže zhoršiť jej kvalita po rozšírení výroby v cementárni,“ dodal predseda KSK.

Cementáreň sa nedá vygumovať

Starosta obce Turňa nad Bodvou Atila Oravecz chce podľa vlastných slov ostať nestranný. Znečistenie životného prostredia, hlavne ovzdušia v okolí cementárne, je podľa neho problém, no nechce zbytočne vyvolávať vášne. Správa o plánovanom monitoringu zo strany KSK ho potešila.

„Budeme radi, ak sa tak stane. Aspoň zistíme, ako to v skutočnosti je. Lebo sa snažíme dotlačiť cementáreň k tomu, aby dodržiavali najprísnejšie európske normy týkajúce sa znečistenia okolitého prostredia. No chcem byť objektívny a dôležité je, aby všetky strany našli spoločné riešenia,“ vysvetlil starosta.

Jedným dychom dodáva, že cementáreň nemožno len tak vygumovať. „Funguje zhruba 50 rokov, robia vlastné merania, ktoré aj zverejňujú. Ľudia sa teraz viac boja znečistenia kvôli tomu, že cementáreň prechádza z fosílnych na alternatívne palivá. Kvôli objektívnosti treba povedať aj to, že v zime prispievajú k znečisteniu ovzdušia aj obyvatelia našej obce. Keďže plyn zdražel, v zime radšej kúria nielen fosílnymi palivami, ale niekedy všeličím, čo sa dá spáliť,“ poukázal Oravecz na ďalší problém.

Dohodli sa na meraní

Cementáreň v Turni nad Bodvou prevádzkuje firma Danucem. Tá tvrdí, že z KSK spolupracuje. „S Košickým samosprávnym krajom, a teda so špeciálnou komisiou, ktorá sa v súčasnosti naplno venuje projektu modernizácie cementárni v Turni nad Bodvou, sme už niekoľko týždňov v úzkom kontakte. Keďže ide o skupinu odborníkov, ktorí sa o projekt skutočne zaujímajú a kladú vecné otázky, naša spoločnosť vníma túto aktivitu ako užitočnú výmenu informácií o dekarbonizačnom programe priemyslu, požadovaných krokoch, a rovnako aj výhodách pre Košický samosprávny kraj. Pre posilnenie tejto spolupráce sme sa dohodli na vytvorení pracovnej skupiny,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa spoločnosti Alžbeta Timárová pre Pravdu.

Dodala, že firma sa so spomínanou komisiou dohodla na tom, že spoločne zabezpečia meranie kvality ovzdušia v okolí cementárne, ktoré urobia odborníci z akademického sektora.

„Výsledky tohto merania budú zdieľané so všetkými zainteresovanými stranami. Radi by sme podotkli, že okrem toho boli ako súčasť kompletného posúdenia vplyvu na životné prostredie počas posledných dvoch rokov vykonané viaceré štúdie zamerané na posúdenie emisií, imisií, hluku a zdravia. Cementáreň kontinuálne meria svoje emisie, ktoré už boli zdieľané s inšpekciami, avšak údaje zverejňuje aj na svojom webovom sídle,“ uzavrela hovorkyňa s tým, že cementáreň v Turni nad Bodvou je najväčším zamestnávateľom v okolí, keďže tu prácu našlo 170 zamestnancov.

Čítajte aj Košický kraj vo veľkom opravuje mosty. Postup, ktorý zvolili, však mnohých šoférov rozčúlil

Vo februári tohto roka obyvatelia Turne nad Bodvou a 13 okolitých obcí protestovali proti plánovanej modernizácii cementárne. Petíciu podpísalo približne 5–tisíc ľudí. Iniciátori petície tvrdia, že firma Dancuem požiadala o povolenia na zvýšenie spaľovania odpadov o takmer 80 percent. Navyše preň používa „krycí“ názov alternatívne palivo.

Petičiari požadujú aj vykonávanie nezávislých meraní kvality životného prostredia. Podľa člena petičného výboru Csabu Czompolyho nechcú, aby cementáreň zatvorili, no nesúhlasia s tým, aby sa tam spaľovalo viac odpadu ako dosiaľ.