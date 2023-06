Nevedeli vyjsť z dvora. Trnavčania si sami zatreli parkovacie miesta

Na Hajdóczyho ulici v Trnave dochádza k nevšednému doťahovaniu sa medzi radnicou a neznámou osobou, ktorá sa rozhodla vziať situáciu do vlastných rúk. Dve pozdĺžne parkovacie miesta niekto upravil domaľovaním dvoch prekrížených čiar. Nepovolené „X“ mesto prekrylo šedou farbou, no po čase ho niekto opäť premaľoval nabielo. Poslanci za mestskú časť Sever sa domnievajú, že za svojvoľnou „akciou“ stojí niekto z miestnych obyvateľov, komu zaparkované autá znemožňujú výjazd a príjazd do dvora. Takto si chce zabezpečiť, aby oproti bráne nikto neparkoval.