Pri obľúbenej priehrade „zomrel život“. Jej hladina sa po oprave napĺňa pomaly

Masy turistov ešte pred pár rokmi radi vyrážali k vodnej nádrži Ružiná, ktorá je obklopená krásnou prírodou. Po letnej sezóne 2019 ju vodohospodári začali, kvôli rekonštrukcii, vypúšťať. Rekreanti zmizli, cestovný ruch zostal na bode mrazu. Priehradu už druhý rok opäť napĺňajú, no vody je stále málo. Brehy sú zarastené, pokryli ich burina a náletové dreviny. So sezónou to tam ani teraz nevyzerá ružovo.

Cestou k známej priehrade sme si už od hlavného ťahu medzi obcami Divín a Ružiná všimli, že naplnená zatiaľ nie je ani do polovice. Obklopujú ju stromy, kríky a burina, ktorá sa rozrástla aj na dne nádrže. Keď sme zaparkovali v jej tesnej blízkosti, natrafili sme len na pár náhodných okoloidúcich.

Ružiná po obnove je zatiaľ bez turistov Video Zdroj: TV Pravda

„Prišli sme sa sem poprechádzať a poobzerať, ako to tu napreduje. Či sa niečo zmenilo a ako asi bude vyzerať letná sezóna,“ povedal nám muž z Lučenca. Sprevádzali ho blízki, s ktorými si predtým pravidelne do Ružinej chodievali zaplávať. „Zatiaľ je vody málo, toto leto ešte asi nebude ideálne. Pomohli by výdatnejšie dažde,“ mieni.

Na brehu sme videli pár robotníkov, ktorí pracovali v areáli novovznikajúceho luxusného kempingu. Obrovské stany sú už kompletne zariadené, v najbližšom období „roztiahnu“ na ploche pred nimi biely piesok. Potvrdil nám to majiteľ, ktorý sa pri nás pristavil. „Vznikne tu pláž s lehátkami a slnečníkmi. Turizmus tu v ostatných sezónach trochu ustal, ale aspoň je čas na takéto úpravy. O rok, možno dva, sa to opäť zaplní ľuďmi,“ podotkol optimisticky.

Viacerí sa zhodujú, že vypustenie priehrady výrazne ovplyvnilo život v jej okolí. „Predtým sa tu ľudia bavili, chodili sem z celého Slovenska. Mnohí túto lokalitu poznajú, no odkedy v nádrži chýba voda, zomrel tu život. Nikto sem nechodil, nikoho ste tu nevideli,“ zhodnotil Radomír Nosáľ, ktorý v obci býva. Pripomenul, že hladina už síce stúpa, no zaplávať si tam návštevníci ešte veľmi nemôžu. Nie sú tam urobené ani žiadne prístupy k vode, na čo nedávno poukázala aj tamojšia samospráva.

Nutná úprava dna

Starosta Divína Ján Sivok si tiež myslí, že sezóna je, z hľadiska možností kúpania, obmedzená. „Tento rok určite nebude v takom rozsahu, ako sme boli zvyknutí,“ poznamenal. Na divínskej strane priehrady sa totiž voda aj po dvoch rokoch napúšťania nachádza stále desiatky metrov od brehu.

„Keďže patríme k najteplejším nádržiam na Slovensku, ročne sem chodieval dosť veľký počet turistov. Súčasný stav je pre obec určitou stratou, no Divín láka ľudí aj inými atrakciami. Máme tu napríklad Zichyho kaštieľ, ktorý je po rekonštrukcii a je v ňom zriadené múzeum histórie,“ spomenul známu pamiatku. Hrad Divín je ďalšou stavbou, ktorá stojí za pozornosť. Majú tam aj barokový kostol a historické centrum obce.

„Čiže ľudia tu majú čo vidieť a robiť, keď prídu. Samozrejme, priehrada lákala v horúcich dňoch ako vhodný prvok osvieženia,“ hovorí starosta. Vzápätí zdôraznil, že na ich strane sa nachádza rekreačné stredisko, ktorého prevádzka si vyžaduje úpravu zarasteného dna.

„Skosenie, možno doplnenie piesku a podobné technické záležitosti – aby sme predišli tomu, že sa z toho stane doslova bažurina,“ upozornil. To sa podľa neho môže stať, keď tam voda prekryje náletové dreviny, kríky a všetky buriny. Ozrejmil, že pred rekonštrukciou priehrady malo tamojšie stredisko verejnú trávnatú pláž a upravené vstupy do vody. Nechýbajú tam bufety, no aktuálne je otvorený len jeden z nich.

Existuje takmer polstoročie Vodné dielo Ružiná vybudovali v rokoch 1969 až 1973, do trvalej prevádzky ho uviedli v roku 1974. Účelom priehrady s rozlohou 170 hektárov a celkovým objemom viac ako 15 miliónov kubíkov je sploštenie povodňovej vlny. Tiež vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku, akumulácia vody pre zabezpečenie povrchovej vody pre priemysel a poľnohospodárstvo či využitie hydroenergetického potenciálu v malej vodnej elektrárni. Vodohospodári upozorňujú, že rekreácia a rybárstvo sú v rámci cieľa až na konci.

Turistický potenciál

Pre budúcnosť má Divín víziu ponúkať celý balík služieb cestovného ruchu. „Máme na to veľký potenciál. Aj teraz pripravujeme, cez jednu grantovú schému, projektovú dokumentáciu na obnovu toho rekreačného strediska,“ hovorí. Vysvetlil, že ich zámer zahŕňa celú infraštruktúru, odkanalizovanie, prístupové komunikácie, osvetlenie, prvky na pláži, bufetové zariadenia, reštauráciu, sociálne zariadenia a sprchy.

Starosta odhaduje, že ani budúca sezóna ešte nebude taká, ako pred vypustením nádrže. „Na druhej strane ma to aj teší, lebo kým tam tá voda chýba, je tam priestor na investície a obnovovacie aktivity,“ uzavrel.

Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák objasnil, že Ružiná je momentálne naplnená na úrovni 249 metrov nad morom, čo predstavuje 37 percent jej celkového objemu. „Napĺňanie po jej nevyhnutnej rekonštrukcii nepriaznivo ovplyvnilo hydrologicky suché obdobie v minulom roku. Obdobne to bolo viditeľné takmer v celej Európe,“ uviedol. V súčasnosti je podľa neho dostatok zásob vody v povodí, čo by malo mať priaznivý vplyv na ďalšie napúšťanie nádrže.

„Z vodohospodár­skeho hľadiska je pripravená slúžiť rekreantom aj teraz. Z celkového objemu je v rámci zákonom schváleného manipulačného poriadku medzi minimálnou hladinou na úrovni 242 a maximálnou na úrovni 255 metrov nad morom,“ vysvetlil Bocák. „Odstraňovanie náletových drevín a trávy z pozemkov v našej správe budeme realizovať operatívne, respektíve vegetácia zaplavená vodou bude slúžiť ako potrava pre vodné živočíchy,“ doplnil.