Na Lučenec sa valí ostrá kritika od vlastných obyvateľov. Čo na to samospráva?

Sú nespokojní a nechcú byť viac ticho. Nepáči sa im, kam smeruje ich mesto, preto sa rozhodli založiť občianske združenie Náš Lučenec. Momentálne má štyridsať členov. „Združenie vzniklo, aby sme mohli ľahšie bojovať proti korupcii, nezákonným postupom samosprávy, aby sa ľudia nebáli vystúpiť so sťažnosťou, podpísať ju a stáť si za svojím,“ hovorí jeho predsedníčka Martina Hricová. „Nedovolíme ničiť majetok mesta, nezveľaďovať ho a zbytočne mesto zadlžovať,“ podčiarkla s tým, že budú podporovať tiež šport, kultúru a talenty v meste.

Má Lučenec problémy s odpadom? Video Zdroj: TV Pravda

Prezamestnanosť, spoje, bezpečnosť

Oficiálne dali o sebe vedieť prvýkrát pred pár dňami, keď zasadalo mestské zastupiteľstvo. Stretli sa v oddychovej zóne pred radnicou, odkiaľ si to predsedníčka namierila priamo na rokovanie medzi poslancov. Keď dostala slovo, rozprávala o problémoch, ktoré sa podľa nej v Lučenci kopia.

„Ide o veci v rámci základných služieb ako je odvážanie odpadu či kosenie, no vážnym problémom je aj obmedzenie spojov mestskej hromadnej dopravy. Je to tak od apríla a ľudia sa nemajú ako dostať do práce,“ povedala Hricová pre Pravdu.

Najhoršia situácia je v častiach Slatinka a Opatová. „Posledný spoj tam majú okolo piatej poobede, mnohí sa večer nevedia dostať zo zamestnania a deti z krúžkov. Je to časť mesta, ktorá je dosť nebezpečná. V niektorých uliciach žijú Rómovia, dovážaní tiež z košického Luníka, v počte aj dvesto osôb na jednej ulici,“ tvrdí. Ľudia sa vraj v neskorých hodinách boja tadiaľ chodiť do vlastných domov.

„Je ohrozená ich bezpečnosť. Odvážia sa tam prichádzať len autami, prípadne taxíkmi. Riešili sme, aby sa im umožnil aspoň nejaký minibus, alebo neskorší spoj, ktorý by bol určite využívaný. Odpoveď bola, že na to nie sú peniaze,“ podotkla krútiac hlavou. Je presvedčená, že finančné zdroje by sa našli, keby vedenie lepšie hospodárilo.

„Na mestskom úrade je očividná prezamestnanosť. Na stránkach samosprávy sa vykazuje tristo zamestnancov, ale netušíme, o koho ide, keďže v štruktúre zamestnanosti vidíme na úrade len 127 pracovníkov. Platia však stovky ľudí. To sú obrovské ročné náklady,“ mieni. Zopakovala, že tam, kde by sa malo šetriť, to nerobia, ale na bežné služby peniaze nenájdu. Okrem už spomínaných ani na vypílenie spráchnivených stromov.

„Ohrozujú životy ľudí a majetok. V mestskom parku napríklad minulú stredu spadol strom na štyroch ľudí, ktorí sa pri tom zranili. Padli už trestné oznámenia, rieši to aj polícia,“ zdôraznila Hricová. Pokračovala, že v novovzniknutom združení vítajú všetkých, ktorí majú záujem spolupracovať a riešiť problémy v meste. „Spoločne dosiahneme viac ako individuálne – právne či z akéhokoľvek hľadiska. Len sa netreba báť,“ doplnila.

zväčšiť Foto: Martina Hricová strom, park, Lučenec, pád Strom v mestskom parku sa zrútil. Zlomený konár podľa polície zranil dve ženy.

Konár zranil dve ženy

Banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková ozrejmila, že v súvislosti so spadnutým stromom v metropole Novohradu začala polícia trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. „V stredu 28. júna, okolo poludnia, došlo v Mestskom parku v Lučenci, za presne nezistených okolností, k zlomeniu konára stromu, ktorý spadol na terasu tamojšej reštaurácie. Poškodil markízu a plot, škoda je predbežne odhadnutá na 20-tisíc eur,“ uviedla.

V čase tejto nehody sedeli na terase hostia – konkrétne tri ženy vo veku 49, 45 a 32 rokov. Najmladšia z nich utrpela ľahké zranenia, ktoré si nevyžadujú dlhodobú liečbu. Podľa našich informácií mala pomliaždené rameno. Horšie však dopadla jej 45-ročná kamarátka, ktorá má zlomené dva stavce a liečiť sa bude viac ako 42 dní. „Prebieha vyšetrovanie, obvinenie zatiaľ nepadlo,“ uzavrela Kováčiková.

Čítajte aj Odpadová kríza v Lučenci: Na uliciach sa hromadia smeti a množia potkany, ľudia sú znechutení

Hovorkyňa Lučenca Michaela Baboľová uviedla, že nešlo o spráchnivený strom, ale o konár, ktorý tiež nebol spráchnivený. „Odlomil sa zrejme vplyvom poveternostných podmienok,“ poznamenala s tým, že v tejto súvislosti mesto nemá vedomosť o podaných trestných oznámeniach. „Samospráva zabezpečuje monitoring zelene v meste, stav stromov odborne posudzuje a v prípade potreby zabezpečuje výrub v súlade so zákonom,“ vysvetlila.

Upozornila, že ako väčšina samospráv, aj Lučenec zápasí s objektívnymi globálnymi ekonomickými problémami, čiže s infláciou, zvýšenými cenami energií a výpadkom príjmov z podielových daní v dôsledku legislatívnych zmien štátu. Mesto je teda nútené aj k nepopulárnym opatreniam. Napriek tomu tento rok nepristúpilo k zvyšovaniu poplatku za odpad, ktorý je aktuálne 29,10 eur na osobu ročne, pričom v oblasti odpadového hospodárstva zabezpečujú pre občanov spolu šestnásť služieb.

„Čo sa týka frekvencie vývozu odpadu, je porovnateľná s inými mestami v rámci Slovenska,“ zhodnotila. Smeti vraj vyvážajú pravidelne, nehromadia sa a zazmluvnená firma zabezpečuje reguláciu vo vzťahu k prípadnému výskytu škodcov, pričom nezaznamenali ich zvýšenie.

Šíria nepravdy?

Na fungovanie mestskej autobusovej dopravy schválili lučeneckí poslanci v rozpočte na tento rok 500-tisíc eur, pričom dopravca SAD Lučenec predložil, v súlade so zmluvou o výkone vo verejnom záujme, výšku predpokladanej straty v sume 800-tisíc eur. Preto vraj museli podniknúť kroky vedúce k optimalizácii a zefektívneniu fungovania tejto služby.

„Spoje, o ktoré bol minimálny záujem, boli prehodnotené, pričom zmeny schválilo mestské zastupiteľstvo. Redukovali sa len páry spojov, kde obsadenosť bola pod desať cestujúcich,“ vraví Baboľová. Zo spomínanej časti Opatová idú podľa nej spoje aj v poobedňajších hodinách, ďalší po osemnástej a tiež o devätnástej hodine. „Tvrdenia o dovážaní Rómov z košického sídliska Luník sa nezakladajú na pravde. V prípade ich šírenia využije mesto všetky právne možnosti,“ poznamenala.

Čítajte aj Ľudia im doslova uskakujú z cesty: Poľské nákladiaky sa premávajú po kysuckých cyklotrasách

Hovorkyňa sa vyjadrila aj k prezamestnanosti, ktoré mestu „vyhadzuje na oči“ novozaložené združenie. Zdôraznila, že samospráva zabezpečuje pre obyvateľov viac ako 4 800 kompetencií so 105 zamestnancami aparátu na mestskom úrade. V počte 300 pracovníkov sú zarátaní aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci materských škôl a jaslí. „Tiež centra voľného času, opatrovateľky v domácnostiach, komunitné pracovníčky, pracovníci v nocľahárni, mestskí policajti, pracovníci chránenej dielne, ruční zametači, koordinátori na menších obecných službách, zamestnanci kompostárne, údržbári,“ vymenovala.

Väčšina obyvateľov podľa samosprávy chápe nevyhnutné konsolidačné opatrenia. „Skupina ľudí však situáciu zneužíva na očierňovanie mesta. Ich cieľom je demotivovať zodpovedných obyvateľov, odradiť mesto od potrebných zmien, zdiskreditovať poslancov a navodiť dojem, že v celom Lučenci je neporiadok a tým poškodiť jeho dobré meno,“ uzavrela hovorkyňa.