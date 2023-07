Po metropole východu jazdiť 30-tkou? Mesto priblížilo detaily plánovaných zmien v doprave

Foto: Boris Macko Kosice Pohľad na Košice z Furče.

Ide o zavedenie zón s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/h. Košickí vodiči už teraz hromžia, že tento krok bude mať viac negatív, ako pozitív. Magistrát ale tvrdí, že by nešlo o cesty v celom meste.

„Ide o upokojovanie dopravy na území mesta a v obytných oblastiach zavádzaním zón s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu. Týkalo by sa to lokalít, kde sú školy, škôlky, či nemocnice. Ale určite by sa to netýkalo všetkých ciest v meste, ako to bolo prezentované v niektorých médiách,“ vysvetlil hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík.

Akou rýchlosťou by sa malo jazdiť v meste? plošne max. 50 km/h plošne max. 30 km/h vyhradené zóny 30 km/h, zvyšok 50 km/h Zobraziť výsledky ankety Hlasovať plošne max. 50 km/h 61,3% vyhradené zóny 30 km/h, zvyšok 50 km/h 35,0% plošne max. 30 km/h 3,6%

Zlepšenie bezpečnosti aj životného štandardu

Dodal, že v rámci aktualizácie Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, boli navrhnuté pravidlá a lokality pre zavádzanie opatrení ako tzv. zón 30, obytných, resp. peších zón, formou zdieľaného priestoru alebo zjednosmerneni­a ulíc.

„Na tento účel boli vytipované obslužné cesty vo vnútri sídlisk alebo v centre mesta a jeho širšom okolí. Hlavným dôvodom je podstatné zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zlepšenie podmienok pre cyklistov a redukcia tranzitnej dopravy. Tieto očakávané vplyvy v konečnom dôsledku zlepšia životný štandard obyvateľov v dotknutých častiach mesta,“ doplnil hovorca mesta.

Nie je to otázka dní

„Vytvorili by sa aj ďalšie pešie zóny, či cesty pre bicykle. Veľký dôraz sa takisto kladie na aktualizáciu návrhu statickej dopravy a riešenie cyklistickej a pešej infraštruktúry,“ informoval Tokarčík.

Kedy by mohlo dôjsť k navrhovaným zmenám? „Nie je to otázkou najbližších dní, ale skôr nasledujúcich rokov. Pripravených je viacero ulíc vo veľkých mestských častiach. Konkrétny plán zavádzania do praxe bude závisieť od podnetov obyvateľov a starostov mestských častí. Každý štvrtok zasadá Dispečingu dopravného značenia, kde môžu obyvatelia nahlásiť svoje požiadavky na zmenu dopravného značenia,“ vysvetlil hovorca mesta.

Už v súčasnosti sa najmä na sídliskách nachádzajú viaceré zóny, kde je už teraz znížená rýchlosť. Takisto je to aj na Staničnom námestí alebo na severnom konci Hlavnej ulice, kde sa takisto realizovalo upokojenie dopravy.