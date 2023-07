Diaľnica D2 je neprejazdná. Pri hrozivej nehode sa zrazili tri zahraničné kamióny

Diaľnica D2 v smere do Českej republiky je neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda, ktorá sa stala v blízkosti výjazdu z diaľnice na Kúty. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Nehoda troch nákladných motorových vozidiel so zahraničnými EČV na diaľnici D2 v stredu 5. júla 2023.

Nehoda troch nákladných motorových vozidiel so zahraničnými EČV na diaľnici D2 v stredu 5. júla 2023.

„Krátko pred 10.20 h sme prijali informáciu o zrážke na diaľnici D2 v smere do Českej republiky. K tejto došlo v úseku 1,6 kilometra diaľnice v smere do Českej republiky, v blízkosti výjazdu z diaľnice na Kúty. Podľa doterajších informácií malo dôjsť k zrážke troch nákladných motorových vozidiel so zahraničnými EČV,“ priblížil.

Policajti podľa jeho slov na mieste aktuálne vykonávajú potrebné úkony. „Vodičov vyzývame aby sa na mieste riadili pokynmi polície a zvýšili svoju opatrnosť,“ dodal.

Na diaľnici D2 došlo v stredu ráno tiež k zrážke dodávky a nákladného auta. Vodič dodávky utrpel zranenia, letecky ho previezli do nemocnice. „Podľa doterajších informácií pravdepodobne z dôvodu mikrospánku došlo k nárazu dodávky do pred ním idúceho nákladného motorového vozidla. Vodič dodávky pri nehode utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho letecký prevoz do jednej z nemocníc," priblížil Szeiff.