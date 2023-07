Najprv Dubnica nad Váhom, teraz Košice. Ženu prenasledoval neznámy muž. Podarilo sa jej ujsť, rieši to polícia

Pred nebezpečným živlom, ktorý ju obťažoval, chcela varovať aj ostatné ženy. V širšom centre mesta ju prenasledoval muž, ktorého popis zverejnila na sociálnej sieti.

Ženy, dávajte si pozor

„Ženy, pozor na nebezpečného úchyla v oblasti Hlavná pošta, Kuzmányho, Vojenská, Zádielska a za OD Fresh Lipa,“ začala opis žena, ktorá sa stala obeťou obťažovania. Dodala, že by muž mohol mať približne 35 rokov a vysoký bol zhruba 180 cm.

Foto: Pravda Mapa KE uchyl

Mal čierne oblečenie väčšej veľkosti – tepláky, mikinu s kapucňou, pričom nos a ústa mu prekrývala šatka. Podľa prenasledovanej ženy mu však spadla, takže postrehla, že muž nemá fúzy ani bradu.

Pred páchateľom sa jej podarilo ujsť

Ako ďalej dodala, prenasledovateľ sa ju snažil dohnať, nakoniec však vďaka podľa jej slov „vlastnej chladnokrvnosti“ a tomu, že nepodľahla panike, vyviazla z ošemetnej situácie bez zranenia. Spomínaný muž podľa nej zrejme musí dobre poznať oblasť, v ktorej sa pohybuje, snažil sa utiecť aj pred policajnými hliadkami.

Tie zalarmovala prenasledovaná žena. Prípadné ďalšie obete vyzvala, aby v podobnom prípade zavolali políciu. „Ak ho uvidíte a prenasleduje vás, okamžite volajte políciu. Ak aj odíde, ostaňte v strehu, pravdepodobne sa za vami vráti,“ dodala žena, ktorá vraj po incidente podala trestné oznámenie.

Foto: Boris Macko Hlavná pošta Košice Stalker mal ženu prenasledovať od Hlavnej pošty k OC Lipa.

V diskusii na sociálnej sieti viacero žien potvrdilo, že sa so spomínaným mužom stretli alebo ho videli. Svoje „teritórium“ má zrejme na Kuzmányho ulici a okolí. „Takýto čudák sa prechádzal po Kukučínovej. Vyšší, chudý a tvár komplet prekrytá šatkou. Bolo to cca o 19:30. Priateľovi som vravela, že pred pár dňami, keď som bola vonku so psíkom v okolí Kukučínovej, sa nejaký podivný chlapec na mňa vyrútil z kríkov. Keď som ho obišla a vybrala sa iným smerom, zastal a čakal,“ píše jedna zo žien pod príspevkom.

Ďalšia sa podelila o inú nepríjemnú skúsenosť. „Spolu s manželom sme videli, ako išiel za jednou slečnou takmer do brány vo vzdialenosti asi jedného metra, pričom masturboval. Zavolali sme políciu,“ napísala.

Polícia prijala opatrenia

Podľa košickej krajskej policajnej hovorkyne Lenky Ivanovej polícia skutočne v nedeľu 2. júla 2023 krátko pred 22.45 h prijala trestné oznámenie o prenasledovaní neznámou osobou.

Čo je stalking? Stalking alebo tiež nebezpečné prenasledovanie je patologické správanie jednotlivca, resp. trestný čin. Prejavuje sa abnormálnym záujmom o nejakú inú osobu, spojeným s jej prenasledovaním a obťažovaním. Prenasledovaná osoba je často verejne známa alebo prenasledovateľovi osobne blízka. Na označenie takto sa správajúceho jednotlivca sa používa termín prevzatý z angličtiny: stalker.

„Treba však dodať, že podľa oznámenia ku skutku došlo ešte v sobotu 1. júla okolo 01.30 h. Policajti po vlastnej línii vykonali určité operatívne procesy, ktoré však z taktických dôvodov nebudeme špecifikovať. Nebolo však zistené také protiprávne konanie, ktoré by nateraz viedlo k začatiu trestného stíhania, prípadne objasňovaniu v priestupkovej rovine,“ informovala hovorkyňa.

Ak ste obeťou, alebo svedkom útoku, volajte políciu

Dodala, že polícia neberie veci na ľahkú váhu, hoci zatiaľ nie je isté, či a ako sa prípad opísaný na sociálnej sieti stal.

„Chceme verejnosť ubezpečiť, že polícia aj napriek doteraz nepotvrdeným informáciám, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, vo veci aktívne koná, a to vlastnými operatívnymi opatreniami a úkonmi, ktoré však nebudeme bližšie špecifikovať. Dosiaľ nedošlo k žiadnemu fyzickému útoku zo strany páchateľa voči osobe ženského pohlavia,“ uviedla hovorkyňa.

Zároveň by sme chceli požiadať širokú verejnosť, aby v prípade, ak majú informácie, že by malo dochádzať k prenasledovaniu žien, tieto informácie nezdieľali na sociálnych sieťach a nevyvolávali zbytočnú paniku medzi ľuďmi. Treba ich oznámiť polícii. Polícia vyvinie maximálne úsilie, aby bola osoba podozrivá z toho skutku stotožnená,“ vysvetlila policajná hovorkyňa.

V prípade, ak majú občania podozrenie zo spáchania protiprávnej činnosti, môžu podať oznámenie na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru SR, telefonicky na známom bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo prostredníctvom súkromnej správy na oficiálnej stránke na Facebooku Polícia SR – Košický kraj.