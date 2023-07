Ako mestečko v meste. V areáli bývalých kasární vzniklo unikátne sídlisko: Projekt sa zďaleka nekončí

Desiatky bytov pribudli v metropole Horehronia v lokalite, kde kedysi stáli vojenské kasárne. Tie sa však definitívne stali minulosťou, keď ich pred pár rokmi zbúrali. Teraz tam vzniklo sídlisko, ktoré je unikátne aj priestorom pre modlitbu či domami zdobenými mozaikami. Developer tam stavia ďalšie byty, no nezaostáva ani mesto – až 96 nájomných ich vzniká v časti Mazorníkovo. Podobné plány má samospráva aj s opusteným internátom.

Areál bývalých kasární v Brezne s rozlohou 16 hektárov kúpila od ministerstva obrany za 1,3 milióna eur ešte v roku 2013 žilinská developerská spoločnosť. Už o rok na to tam začali s búraním desiatok vojenských objektov, medzi ktorými sa nachádzali dielne, sklady, garáže, rôzne prístrešky a čerpacia stanica. V roku 2016 demolačné práce dokončili a celú lokalitu rozdelili na parcely pre rodinné domy, priestor pre bytovky a obchodnú zónu. Práve tá tam vyrástla ako prvá. Nákupné centrum s viacerými predajňami tam stojí už niekoľko rokov.

Po kasárňach, v ktorých mladí muži kedysi absolvovali základnú vojenskú službu, tam už miestni nenájdu takmer žiadnu stopu. Všimli sme si však ešte dva objekty, ktoré ich pripomínajú. Developer ich predal inému majiteľovi a ten z nich chce, podľa našich informácií, tiež urobiť bytovky. Skontaktovať sa nám s ním nepodarilo, no isté je, že zatiaľ sú tieto budovy opustené.

Obchody, domy, autoumyváreň

Časť, ktorá sa kedysi „zelenala“ vojenskými uniformami, však už teraz vyzerá úplne inak. „Vzniká nám tu zaujímavá štvrť, je to ako mestečko v meste. K obchodnej zóne nedávno pribudli bytovky a postupne tu vyrastie viac ako štyridsať rodinných domov. Momentálne ich je postavených zhruba dvadsať,“ povedal nám mladý muž, ktorý sa predstavil ako Andrej. Keď sme sa dali do reči s ďalšími, mali rovnaký názor. „Áno, kombinácia bytoviek, rodinných domov a obchodov pripomína mestečko. Dokonca je tu aj autoumyváreň,“ zhodnotila s úsmevom staršia pani.

Prvú etapu výstavby tamojších bytoviek skolaudoval žilinský developer v polovici mája. Dve šesťposchodové budovy s jedno-, dvoj- a trojizbovými bytmi začal stavať v júli 2021, dokončil ich nasledujúci rok v novembri. Pribudlo tam 72 nových bytov, pričom pokračuje vo výstavbe dvoch ďalších bytoviek a jednej komfortnej rezidencie. Dokopy plánuje na jeseň dokončiť 108 bytov.

Foto: Pravda, Eva Štenclová vystavba mazornik brezno Výstavbu nových bytov, nájomných, realizuje mesto v časti Mazorníkovo.

Pri vstupoch, teda vchodoch, púta pozornosť netradičná výzdoba. Ide o mozaiky od výtvarníčky Veroniky Cvinčekovej, ktoré majú lokálnu literárnu predlohu. Autorku pri jednej z nich inšpiroval verš z pera Ladislava Kukulu, ktorý si Brezno identifikuje najmä so skvostnou prírodou. Mesto má tak tvár nevesty vynárajúcej sa z rieky Hron a na hlave závoj zasneženého Ďumbiera.

Na druhom dome je znázornený brezniansky hrdina Bombura, ktorý nechýba ani v erbe mesta. Jeho pravé meno bolo Jakub Mikovíny a preslávil sa tým, že v 17. storočí ochránil mesto pred tureckou inváziou. Jeho legenda ožila vďaka tvorbe Sama Chalupku, rodáka z neďalekej Hornej Lehoty, a Martina Rázusa, ktorý v Brezne pôsobil do svojej smrti.

Foto: Eva Štenclová, Pravda socha, Panna Mária, Brezno, bytovky, kasárne Na novom sídlisku nechýba priestor pre modlitbu so sochou Panny Márie.

Zaujímavosťou je, že v areáli nových Kasární, ako túto časť nazvali, vznikol aj priestor na modlitbu a oddych pri soche Panny Márie. Vytvoril ju umelec Jozef Šima a v čase kolaudácie bytov požehnal rímskokatolíc­ky kňaz.

S výstavbou mesto napreduje

V budovaní však nezaostáva ani radnica. „Napredujeme. Výstavba 96 nájomných bytov na Ulici MPČĽ (Májového povstania českého ľudu, pozn. red.) nám rastie do výšky. Naše mesto napriek ťažkému obdobiu v samosprávach chce dokončiť svoje investície,“ komentoval brezniansky primátor Tomáš Abel fotografiu spomínanej stavby, ktorú „zavesil“ na sociálnych sieťach.

Projekt v časti Mazorníkovo, kde pribudne 10 jednoizbových, 42 dvoj-, 37 troj- a 7 štvorizbových bytov, odštartovalo Brezno v roku 2020. V decembri 2021 však museli, pre zlé klimatické podmienky, práce stopnúť. Na jar 2022 prišiel ďalší problém – obrovské zdražovanie stavebných materiálov a komplikácie so zabezpečovaním ich dodávok.

Keďže samospráva získala na toto dielo podporu formou dvojmiliónovej dotácie a úveru, jej vedenie rokovalo so Štátnym fondom rozvoja a bývania, s ministerstvom dopravy a Úradom pre verejné obstarávanie so žiadosťou o usmernenie, ako pokračovať. Zmenou legislatívy vlani v júli, ktorou sa zvýšili limity obstarávacích nákladov stavieb nájomných bytov, bolo možné ceny navýšiť. Po podpísaní dodatkov so zhotoviteľom sa tak práce opäť rozbehli. Tento rok majú v pláne dostať bytovku pod strechu.

Foto: Eva Štenclová, Pravda rodinné domy, kasárne, Brezno Na pozemkoch rastú aj nové rodinné domy. Vpravo jeden z posledných dvoch objektov bývalých kasární.

„Ak sa chceme dynamicky rozvíjať a tiež to, aby naše mesto žilo a udržali sme tu ľudí v produktívnom veku, je veľmi potrebné venovať sa aj tejto oblasti,“ hovorí primátor. Upozornil, že už v roku 2019 sa im po viac ako pätnástich rokoch podarilo postaviť objekt pozostávajúci z 24 bytových jednotiek. „Akonáhle sme ohlásili, že sa púšťame do prípravy ďalšej výstavby, začali sme od obyvateľov evidovať množstvo nových žiadostí o byt,“ povedal. Aktuálne ich na mestskom úrade majú viac ako dvesto.

Foto: archív mesta kasárne, Brezno, SNP Areál breznianskych kasární počas SNP. Teraz to tam vyzerá úplne inak.

Najnovšie mesto kupuje, od Banskobystrickej župy, budovu bývalého internátu na Mládežníckej ulici. Odpredaj za zhruba 150-tisíc eur už schválili krajskí poslanci. „Účelom bude výstavba štartovacích bytov pre mladé rodiny. Je to jeden z prostriedkov, ako vytvoriť lepšie podmienky a cenovo dostupné bývanie pre našich obyvateľov,“ potvrdil Abel.

Kedy sa s rekonštrukciou objektu, ktorý je už pätnásť rokov prázdny, začne, však zatiaľ nie je známe. Prioritou mesta bolo získať ho do svojho vlastníctva. Po uskutočnení prevodu bude nasledovať spracovanie projektovej dokumentácie. Rekonštruovať by ho chceli s pomocou Štátneho fondu rozvoja a bývania.

Monika Surová zo spoločnosti Brezno reality hovorí, že pribúdajúce byty sú pozitívnou správou. „Záujem o ne vždy bol aj bude, aj keď momentálne pociťujeme mierny pokles. Výstavba nových bytov pomáha k rozvoju a atraktivite mesta,“ skonštatovala.