Z „jamy“ na zanedbanom pozemku vyrastie pod Urpínom moderná budova

Jama v blízkosti mestského úradu začala nedávno meniť svoju podobu. Na predtým zarastený pozemok sa presunuli mechanizmy a robotníci – vládne tam pracovný ruch. Na dlho očakávanú výstavbu parkovacieho domu nedávno upozornila samospráva.

„Jama“ v Banskej Bystrici Video Zdroj: TV Pravda

„V prípade jamy pri mestskom úrade bude zanedbaný pozemok na Námestí slobody čoskoro minulosťou. Vznikne tam garážový dom pre 221 automobilov s piatimi nadzemnými podlažiami. Súčasťou bude tiež lekáreň, zubná klinika, kaviareň, potraviny či toalety pre verejnosť,“ potvrdila radnica. Tá už vlani avizovala, že s výstavbou sa začne na jeseň, no nakoniec ju odštartovali s niekoľkomesačným oneskorením.

Konečne sa to pohlo

Veľký oplotený pozemok pri radnici dlhodobo zarastal burinou. Hoci nie je mestský, samospráve jeho stav nebol ľahostajný. Primátor Ján Nosko pred časom uviedol, že takzvaná jama je výsledkom zlého rozhodnutia jeho predchodcov, ktorí ho v roku 2006 predali súkromnému vlastníkovi. Od začiatku sa hovorilo o zámere postaviť tam parkovací dom, pričom dokončený mal byť v roku 2014. Počiatočné práce na prekládke sietí s výkopmi základovej jamy však potom stopli. Neskôr pozemok zmenil majiteľa, no stavba zostala až do minulého roku opustená.

To, že na pozemku sa konečne začalo niečo diať, vnímajú miestni pozitívne. „Som rada, že sa to dalo do pohybu. Každý deň tadiaľto prechádzam a vidím, ako sa tu pracuje. Toto strašidlo, ako sme to roky volali, konečne definitívne zmizne,“ zhodnotila s úsmevom Banskobystričanka Anna Duplinská.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda jama, Banská Bystrica, parkovací dom Jama pri mestskom úrade sa zmenila na stavenisko.

Investorom výstavby nového objektu v „jame“ je spoločnosť VIG Offices, ktorá patrí do portfólia poisťovne Kooperatíva. Zhotoviteľom stavby je bratislavská spoločnosť Hornex, s ktorou bola v apríli podpísaná zmluva o dielo. V máji tohto roka získal parkovací dom právoplatné stavebné povolenie a na stavenisku začali s prvými prácami. Moderná budova bude postavená v súlade so štandardami energetickej efektívnosti a s využitím zelených technológií.

Objekt doplní autoumyváreň a nabíjacie stanice pre elektromobily na každom poschodí, aj v exteriéri. V pláne sú tiež zelené plochy v rámci strechy a umiestnenie fotovoltických panelov, ktoré budú zdrojom energie primárne na prevádzku garážovej časti. Zásobovanie teplom v budove bude riešené teplovodnou prípojkou z centrálneho zdroja tepla – miestnej teplárne. V rámci administratívnych priestorov sa tam bude nachádzať aj nová pobočka poisťovne Kooperatíva.

Vyrieši problém v centre

Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko pripomenul, že jeden z predchádzajúcich vlastníkov pozemku chcel v jeho priestore stavať bytový dom. „Ten by nielenže nevyriešil problém s parkovaním, ale naopak, ešte by ho prehĺbil. Jeho požiadavku sme, prirodzene, odmietli,“ podotkol. Je rád, že po rokoch sa našiel investor, ktorý pošle do zabudnutia ďalšieho mestského „strašiaka“ a zároveň zrealizuje projekt, ktorý pomôže vyriešiť problémy s parkovaním.

zväčšiť Foto: mesto BB parkovací dom, Banská Bystrica, vizualizácia, jama Parkovací dom bude mať päť podlaží a zelené strechy.

„Znamená to, že ostatné plochy v tejto lokalite, ktoré dnes doslova okupujú parkujúce autá, budeme môcť premeniť na kvalitné verejné priestory určené pre ľudí, a vytvoriť tak skutočné námestie,“ hovorí primátor. „Je to prvý, no veľmi dôležitý krok k tomu, aby sme pristúpili ku komplexnej revitalizácii Námestia slobody, na ktorú sme v apríli vyhlásili medzinárodnú urbanisticko-krajinársku súťaž. Jej výsledky, čiže aj víťazný návrh by sme mali poznať ešte v priebehu tohto roka,“ vysvetlil.

Do spomínanej súťaže sa prihlásilo dvanásť renomovaných architektonických ateliérov zo štyroch krajín – Slovenska, Česka, Nemecka a Veľkej Británie. Medzinárodná odborná komisia už vybrala štyroch postupujúcich (v rámci československého priestoru, pozn. red.), ktorí v nasledujúcich mesiacoch pripravia svoje návrhy na riešenie priestoru Námestia slobody.

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva poisťovne Kooperatíva Vladimír Bakeš ešte vlani ozrejmil, že popri poskytovaní poistných riešení sa na viacerých miestach Slovenska venujú aj vlastným investičným projektom v oblasti nehnuteľností. V bytových domoch v Košiciach a v Trnave prenajímajú dokopy viac ako stovku bytov či apartmánov. Projekty nájomného bývania pripravovali aj v Žiline, Nitre či Bratislave.

„Výstavba garážového domu je pre našu spoločnosť rovnako zaujímavá investícia, ako všetky ostatné developerské projekty, ktoré sme realizovali, respektíve aktuálne pripravujeme,“ povedal Bakeš s tým, že garážový dom prinesie Banskobystričanom zvýšený komfort života a udržateľné riešenie dlhodobého problému v centre mesta. Novej budovy by sa miestny mali dočkať už v lete budúceho roka.