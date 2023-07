Ani v centre mesta nie sú v bezpečí. Pri obchodnom dome v Nitre útočili na školákov

„Dali sme im každý po päť eur. Boli to dvaja Rómovia, starší mohol mať okolo dvadsať. Za nimi stálo asi desať ľudí,“ opísal pre regionálny týždenník MY Nitra jeden z napadnutých chlapcov, ktorí majú 12 a 13 rokov. Dvojica sa im mala vyhrážať použitím zbrane.

Keďže jeden z agresorov mal v tej chvíli jednu ruku schovanú za chrbtom, školáci sa obávali, že hrozba môže byť reálna. Dvojicu páchateľov už obvinili zo zločinu lúpeže. Mladší z útočníkov mal už predtým spolu s iným komplicom okradnúť školáka na Sládkovičovej u­lici.

Ďalší prípad sa odohral v roku 2018. Partia mladistvých agresorov si vyhliadla v nákupnom centre trojicu školákov. Obete prenasledovali, napokon ich napadli a okradli. Aj v tomto prípade pochádzali útočníci z miestnej rómskej komunity.

Zvýšený dohľad i rómske hliadky

Okolie nákupného centra je už niekoľko rokov pod zvýšeným dohľadom. Diane monitorujú aj mestské kamery. „O problémoch vieme už päť rokov, pretože v roku 2018 sa vedenie Mlynov obrátilo s prosbou o pomoc na políciu. Dôvodom boli prípady okrádania ľudí, krádeží v obchodoch, hlučného správania či verbálnych útokov na návštevníkov centra,“ spresňuje hovorca nitrianskej radnice Tomáš Holúbek.

Výsledkom stretnutia štátnej polície, mestskej polície a vedenia obchodného centra bolo posilnenie hliadok priamo v Mlynoch. Podľa Holúbeka to aj zabralo. „Neprispôsobivé osoby chodili do tejto lokality menej často, respektíve sa zdržiavali obťažujúceho správania či páchania priestupkov alebo trestných činov,“ vraví. S otázkami sme sa obrátili aj na prevádzkovateľa obchodného centra, odpovede nám však do uzávierky nezaslali.

Štatistiky útokov na školákov mestská polícia samostatne neeviduje. Podľa náčelníka mestskej polície Pavla Saba je to skôr otázka na štátnu políciu, keďže vo viacerých prípadoch išlo o podozrenia zo spáchania trestného činu.

Skutky s rovnakým modusom operandi evidujú na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Nitre od marca 2023. Dokopy ich zaznamenali šesť, no len jeden z nich sa odohral v okolí obchodného centra. „Štyri skutky evidujeme ako lúpežné prepadnutie a dva skutky ako krádeže. Vo všetkých je vznesené obvinenie konkrétnym osobám,“ spresnila nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.

Potvrdila, že od marca je dohľad v okolí obchodného centra ešte intenzívnejší. „Monitorovanie lokality sa zvyšuje už od jarných mesiacov, ako aj počas letných prázdnin, nakoľko sa v okolí i vo vnútri obchodného centra zvyšuje počet ľudí," doplnila. Páchatelia si podľa nej vyberajú rušné lokality práve preto, že sa im vo veľkom dave ľudí podarí skôr stratiť, zaradiť sa medzi nakupujúcich.

Okolie Mlynov je podľa Saba jedným z viacerých miest, ktoré hliadky mestskej polície priebežne kontrolujú. V minulosti sa tu osvedčili aj rómske hliadky. „Prešli nákupným centrom, slúžili tam ako prevencia,“ dopĺňa Sabo.

Rómske hliadky dnes tvoria štyria pracovníci, ktorí vždy pracujú vo dvojici. „Ďalšie štyria miesta máme voľné, chceli by sme ich obsadiť. Doteraz boli financovaní z úradu splnomocnenca pre rómske komunity, od minulého roka sú financovaní z rozpočtu mesta,“ približuje hovorca nitrianskej radnice.

Rómske hliadky sú podľa neho lepšie prijímané komunitou ako mestská polícia, požívajú väčšiu dôveru a v komunite majú rešpekt. „Na dennej báze pomáhajú pri práci s komunitou a pôsobia preventívne pri potenciálnom vzniku nežiaducich javov. Taktiež pomáhajú pri udržiavaní verejného poriadku,“ dodáva Holúbek.

Syna inštruoval, ako sa správať

Marek (49) z Nitry je otcom dvoch synov. Starší z nich má 12 rokov, podobne ako napadnuté deti. Útoky na školákov neevidoval až do posledného prípadu. „Čítal som o tom, ale osobnú skúsenosť našťastie nemáme ani nikto z nášho okolia,“ vraví.

Počas školského roka chodí starší syn práve do Mlynov, keď ide so spolužiakmi cestou zo školy. Kráti si tu čas, kým čaká na autobus domov. Podľa Mareka to vychádza približne každý druhý deň v závislosti od spojov. Letné prázdniny v centre mesta jeho deti netrávia.

V súvislosti s týmto prípadom staršieho syna poučil, ako sa má v kritickej chvíli správať. „Hovoril som mu, aby bol vždy v skupine a ak by bol nejaký problém, aby odbehol medzi ľudí,“ približuje Marek. Podľa medializovaných informácií však do potýčok nikto z dospelých nezasiahol. Ide pritom o rušné miesto, ktoré má každý na očiach. Ak by útočníci syna obkolesili, nemá im odovzdať peniaze či hodnotné veci, ale má povedať, že zavolá políciu.

Nákupné centrá sú obľúbeným miestom, kde mládež trávi svoj voľný čas. Ukázal to aj prieskum, ktorý mesto realizovalo vlani na všetkých základných školách na svojom území v súvislosti so zavádzaním islandského programu primárnej drogovej prevencie s názvom Planet Youth.

Z dát vyplynulo, že až 28 percent deti trávi čas v nákupných centrách minimálne raz do týždňa. Simona (13) navštevuje nákupné centrá asi raz za mesiac. Útoky na školákov však nezaregistrovala. Sama však žiadne obavy nemá. „Rodičia majú o nás stále strach a hovoria nám, aby sme si dávali pozor,“ dodáva.

V nákupnom centre sa zišla s kamarátkou aj Sára (12). „Stretávali sme sa tu asi raz do týždňa, ale v závere školského roka to bolo častejšie, keďže odchádzam na inú školu mimo Nitry,“ hovorí o tom, ako často trávi čas medzi obchodmi. Spoločné chvíle spájajú najmä s jedlom a nákupmi.

Na to, ako trávia mladí ľudia čas sa snaží mesto vplývať aj budovaním komunitných centier. Jedno z nich vzniká momentálne v mestskej časti Dražovce. Ide o priestory, ktoré sa nachádzajú areáli miestnej základnej školy. Rekonštrukčné práce začali v júni tohto roka.

„Cieľom komunitného centra je integrácia rómskej komunity, ktorá tu žije. Ide o dlhodobé úsilie vytvoriť nadstavbu terénnej práci, ktorú v tejto mestskej časti dlhodobo vykonávame,“ spresňuje Holúbek. Práce majú byť dokončené v októbri tohto roka.