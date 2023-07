Pred Poľskom uprednostnili Detvu. Mesto sa teší z nového investora

Rozhodovali sa medzi Poľskom a Slovenskom, nakoniec z toho vyšla víťazne Detva. Nemecká skupina Brückner Group sa po Topoľčanoch, kde pôsobí už dvadsať rokov, rozhliadala po ďalšej vhodnej lokalite pre montážny závod vo východnej Európe. Do „hľadáčika“ im padlo mesto pod Poľanou, kde budú podnikať v závode s rozlohou 12-tisíc štvorcových metrov.

Hala v Detve, do ktorej príde nový investor.

Nezamestnanosť v Detve je momentálne na úrovni 5,45 percenta. V predchádzajúcich troch rokoch sa to pohybovalo v podobných číslach, no v roku 2019 bol tento ukazovateľ o niečo nižší – dosahoval 4,9 percenta. Správa o prichádzajúcom novom investorovi preto mesto potešila. Dôkazom sú aj obyvatelia, ktorí hovoria, že roboty nikdy nie je dosť.

„Pracovné miesta stále treba, na Slovensku ich je celkovo nedostatok. Ľudia asi budú nadšení,“ reagovala Anna Borošová, na ktorú sme natrafili neďaleko detvianskeho priemyselného parku, kde už o pár mesiacov začne pôsobiť nová firma. Čo sa však zamestnanosti týka, Detva podľa nej na tom nie je najhoršie. „Oveľa biednejšie sú na tom napríklad okresy Poltár či Rimavská Sobota. Viem, že sem za prácou chodia tiež odtiaľ, takže určite sa potešia aj tam,“ doplnila.

Šanca pre odborníkov

Primátor Detvy Branislav Baran potvrdil, že k nim prichádza nemecká spoločnosť Brückner Group, ktorá sa zaoberá výrobou baliacich liniek, čiže strojov na balenie tovaru potravín, drogériových produktov a podobne. Objasnil, že ide o linku vo fabrike, ktorá balí cukríky, šampóny, čokoľvek.

„Je to strojárska firma, ktorá sem príde na základe uvoľneného miesta po belgickej spoločnosti Punch. Jej výroba zanikla (koncom februára, pozn. red.), takže priestor v hale po nej prevezme spoločnosť Brückner. Tá už jednu zo svojich fabrík na Slovensku má, konkrétne v Topoľčanoch,“ vysvetlil primátor. Ozrejmil, že Detvu s jej okolím si Nemci vybrali z jednoduchého dôvodu – historicky má k strojárstvu blízko.

„Vedia, že sú tu ľudia ochotní pracovať pre nich, navyše so skúsenosťami v tomto odbore,“ podotkol primátor. „Ide o miesta s pridanou hodnotou, lebo v tomto prípade nejde o klasickú pásovú výrobu ako v automobilovom priemysle. Treba tam mechanikov, odborníkov na elektriku, hydrauliku, vzduchotechniku,“ vymenoval. Zopakoval, že nejde o bežný montážny závod. „Zamestnanec tam musí vedieť prečítať aj technický výkres a vedieť, čo robí. Trošku sa tam musí hýbať hlavou,“ poznamenal.

zväčšiť Foto: Brückner Group zamestnanci, priemyselný park, Detva Zamestnanci budú pracovať v čistom prostredí.

Plusom podľa neho je, že sa ušetrí aj na doprave v rámci dodávateľského reťazca. „Bude skrátený, lebo pri Detve sú firmy, ktoré sú subdodávateľmi niektorých tých súčiastok,“ povedal primátor. Pokračoval, že nová fabrika by mala začať fungovať od januára budúceho roka.

„Teraz nasleduje vypratanie hál spoločnosti Punch, ktoré boli nastavené na výrobu dielov do automobilového priemyslu. Vzápätí sa to musí pripraviť tak, aby sa tam mohlo nabehnúť na novú technológiu. Prví zamestnanci sa ale zrejme pôjdu školiť do Topoľčian už v septembri,“ zhodnotil primátor. Dodal, že uplatnenie tam určite nájdu aj odborníci, ktorí predtým pracovali pre Belgičanov. Pripomíname, že firma Punch nedávno prepustila zhruba stovku zamestnancov.

Vhodné prostredie a skúsenosti

Nadšenie z príchodu nového investora dal najavo aj Banskobystrický župan Ondrej Lunter. Tvrdí, že kraj sa v súvislosti s touto vecou zúčastňoval intenzívnych rokovaní s mestom Detva a ministerstvom hospodárstva. „Spoločne pracujeme na tom, aby investor dokázal uskutočniť rozšírenie parku a vytvoril ďalšie pracovné príležitosti v regióne. Aby to bolo možné, aktuálne pracujeme na dohode so štátom o vybudovaní prístupovej cesty do priemyselného parku mimo intravilánu mesta,“ uviedol Lunter.

Novinku komentoval aj exminister Karol Hirman (Demokrati), ktorý považuje príchod Brückner Group do Detvy za výsledok systematickej práce rezortu hospodárstva pod jeho vedením. „Jednou z priorít, ktoré som ako minister mal, bolo dostať investorov do regiónov, kde doteraz chýbali kvalifikované pracovné miesta,“ poznamenal Hirman. „Som rád, že rokovania sme naštartovali tak, že napokon došlo k finálnej dohode. Slovensko potrebuje viac investícií v regiónoch, odkiaľ odchádzajú ľudia za prácou do Bratislavy či zahraničia,“ uzavrel.

Nemecká Brückner Group je rodinná, stredne veľká, skupina podnikov. Venuje sa obalovému priemyslu na báze plastu a vyrába špeciálne stroje a kompletné výrobné linky. Už takmer dvadsať rokov prevádzkuje montážny závod v Topoľčanoch, ktorý zamestnáva 450 ľudí.

„Vďaka úspešnému vývoju technológií budúcnosti, ako sú elektromobilita a udržateľné obaly, skupina naďalej rastie a potrebuje ďalší montážny závod v Európe,“ potvrdila Marcela Barboríková zo spoločnosti Brückner Slovakia. „V rámci špeciálne pripravenej analýzy vhodných lokalít vo východnej Európe sa do užšieho výberu dostali krajiny Poľsko a Slovensko. Z bližšieho preskúmania viacerých lokalít na Slovensku padlo rozhodnutie na región Detva,“ potvrdila.

Rozhodujúcimi faktormi boli podľa nej vysoký záujem a podpora zo strany Banskobystrického kraja. „Tiež veľmi pozitívne skúsenosti spoločnosti so slovenskými zamestnancami,“ podčiarkla Barboríková. Dodala, že nová montážna lokalita ponúkne pracovné miesta v jednozmennej prevádzke v čistom prostredí high-tech montážneho závodu na ploche 12-tisíc štvorcových metrov.

Eckhard Böker, konateľ spoločnosti Brückner Slovakia, sa z nového pôsobiska teší. „V Detve sme našli dobrú zhodu s priemyselným parkom, ktorý na zelenej lúke vybudovala firma Punch Group. Popri dostupnosti priestorov prémiovej kvality ponúka aj stravovanie, bezpečnostné a ďalšie služby priamo v areáli, ktoré budú prínosom pre efektivitu našej prevádzky a spokojnosť zamestnancov,“ povedal Böker.