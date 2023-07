Mnohí nedokončili ani základnú školu a už si zarábajú. Deti sa počas prázdnin pustili do práce

Ako by vyzeralo mesto, ktoré by patrilo deťom? Odpoveď sa ukrýva v trnavskom zimnom štadióne. Prázdninujúce deti zo základných škôl vstupujú jeho bránami do nového sveta v podobe miniTrnavy. Rovnými nohami vhupnú na trh práce. Vyskúšajú si rôzne zamestnania a na konci ich čaká výplata. Stretnú sa aj s falošnými peniazmi. V minulosti sa museli vysporiadať so skorumpovaným starostom.

MiniTrnava sa koná počas letných prázdnin už piaty rok. Denne ju v aktuálnom piatok ročníku navštívi yyše 300 detí od 8 do 15 rokov.

Matrika. To je prvá inštitúcia, ktorou musí prejsť každé prázdninujúce dieťa vo veku od 8 do 15 rokov, ak sa chce dostať do miniTrnavy vtesnanej pod strechu mestského zimného štadióna. A odtiaľ rovno s preukazom občana na úrad práce nájsť si zamestnanie alebo ísť študovať.

Video Deti majú v Trnave svoje vlastné mesto / Zdroj: TV Pravda

Možnosťou je tiež získať dostatok hlasov v mestských voľbách a stať sa na týždeň starostom. Mestský prázdninový projekt už piaty rok ponúka deťom možnosť zabaviť sa a zároveň sa naučiť niečo nové. Bez zásahov rodičov, avšak stále pod dohľadom. Mesto detí je otvorené do 21. júla.

Používajú špeciálnu menu

Dve najlepšie kamarátky Alexiu (10) a Leu (10) sme zastihli v krajčírstve pri šijacích strojoch. Alexia sa ponorila do výroby látkovej morskej panny. Do projektu sa zapojila po prvýkrát. Tohtoročnú miniTrnavu navštevuje už od jej otvorenia 6. júla.

„Zatiaľ som stihla pracovať v múzeu, vo fotoateliéri pri novinách a tu v krajčírstve,“ približuje. Chcela by si ešte vyskúšať prácu v záhradkárstve a výrobu tričiek. Projekt sa jej zapáčil natoľko, že by sa do zmenšenej verzie mesta chcela vrátiť aj o rok.

Lea si práve zapla „mašinu“, aby mohla ušiť pre svoju rozrobenú vílu topánky. „Moja babka je krajčírka, no povedala mi, že mám na to ešte čas,“ vraví dievčina o práci na šijacom stroji. Po skončení prázdninového projektu bude stará mama zrejme prekvapená, čo jej vnučka dokáže. Obe dievčatá sú rozhodnuté, že si svoje výtvory vezmú domov. Musia si ich však zakúpiť v miestnom Markete.

V ňom končia všetky výrobky, ktoré deti zhotovia v rámci svojich „zamestnaní“ na jednotlivých stanovištiach. „Ponúkame tu aj takzvanú mačku vo vreci. Za poplatok si zákazníci vylosujú papier s číslom, ku ktorému je priradený konkrétny výrobok,“ opisuje Danka (18) vedúca obchodíka. U detí je takáto kúpa s prekvapivým výsledkom veľmi žiadaná. Malých zákazníkov láka obchod aj na ďalšie akcie.

Tovar od výmyslu sveta si môžu zakúpiť za zarobené peniaze, ktoré v banke vyplatia v závislosti od dĺžky odpracovaného času. Minúť ich však môžu aj na oddych, zábavu či na športové aktivity. V miniTrnave používajú vlastnú špeciálnu menu – trnky.

V zamestnaní musia deti odpracovať minimálne polhodinu maximálne však dve. „Je to kvôli tomu, aby sa vystriedali a nezotrvali celý čas na jednom pracovisku a aby mali šancu aj ostatné deti dostať sa tam,“ vysvetľuje koordinátorka projektu Katarína Haršányiová z odboru školstva, mládeže a športu na trnavskom mestskom úrade.

Antistresová loptička ide na dračku

U chlapcov vyhrávajú najmä smetiari. „Momentálne máme všetky pracovné pozície obsadené,“ hlási tabuľa v ich stanovišti. Deti sa zároveň sami starajú o čistotu v areáli, ktorý pravidelne obiehajú s metlami, vedrami, handrami či vozíkmi. Odpad sa tu triedi a druhotné suroviny sa snažia využívať v remeselných dielňach.

Dievčatá sa najčastejšie uchádzajú o prácu v kreatívnej oblasti, vyrábajú mydlá či šperky. Kým sa prechádzame medzi jednotlivými zónami, okolo „prefrčia“ policajti, ktorí sa starajú o držiavanie poriadku v uliciach detského mesta.

V miniTrnave vychádzajú obdeň aj mestské noviny. Novinkou je fotoateliér, ktorý vznikol zo spontánneho nápadu samotných detí, ktoré mali záujem o spoločné fotografie. Neskôr preň vytvorili samostatné stanovište pri novinách.

Aj napriek tomu, že skutočná škola už skončila, tunajšia univerzita prázdnotou rozhodne nezíva. V laviciach si niekoľko prázdninárov poctivo pripravuje svoje projekty. A hneď vedľa prebiehajú pokusy v laboratóriu. Tunajší výrobok – antistresová loptička – je jedným z najpredávanejších v obchode.

Po odchode z pracoviska sa deti vydávajú s výplatným šekom do banky. Tak ako v skutočnom živote, aj v tomto prípade je ich mzda zdanená, a to až na úrovni 25 percent. Dôvod pre takúto výšku dane je podľa koordinátorky jednoduchý – uľahčenie rátania.

Zároveň ide o jediný odvod, ktorým sú zaťažení obyvatelia miniTrnavy. Výnos putuje do mestskej kasy a z neho sa potom podľa Haršányiovej financujú stánky, ktoré si na seba nedokážu samé zarobiť.

Okrem vyplnenia voľného času a nadväzovania nových priateľstiev sa deti môžu veľa naučiť. Zoznámia sa s fungovaním mesta a taktiež spoznajú hodnotu peňazí. „Kamarátkina dcéra prišla domov a záhlásila – mami, na ten kúsok pizze som musela hodinu robiť,“ približuje Haršányiová.

Projekt je podľa nej veľmi živý. Týka sa to i počtu stánkov, ktorý sa môže meniť. Reagujú tiež na situácie, ktoré v miniTrnave vznikajú. Prvý deň deti najviac zaujímalo, kedy vykradnúť banku. „Objavili sa tu aj falošné peniaze, falšovali sa tiež výplatné šeky,“ vraví koordinátorka. Preto sa počas hry niektoré veci menia.

V jednom z minulých ročníkov sa stalo, že deti neboli krátko po voľbách spokojné so zvoleným starostom. „Dokázali mu podplácanie, a tak ho chceli odvolať,“ opisuje Haršányiová. S pomocou dozorujúcich dobrovoľníkov spísali petíciu, získali dostatok podpisov a boli vyhlásené nové voľby, z ktorých vzišiel nový starosta.

Zatiaľ plietla na tribúne

MiniTrnava patrí výhradne deťom, Rodičia sa dostanú dovnútra iba na 30 minút na základe špeciálneho víza. Môžu sa zoznámiť s prostredím, kde ich dieťa strávi niekoľko hodín, nesmú však nijakým spôsobom zasahovať do diania.

Celé scénu však môžu pozorovať ako na dlani z vyhradeného miesta na tribúne. Využívajú to najmä rodičia najmladších detí, ktoré potrebujú mať istotu v novom prostredí. Niektorí chodia pravidelne. „V minulosti sme tu mali jednu pani, ktorá tu za ten čas uštrikovala deku či sveter,“ prezrádza koordinátorka.

Na tribúne sedela aj Eva (48), ktorá na štadión doviedla svoju 10-ročnú dcéru. Zostala tu s ňou aj preto, že nebývajú priamo v Trnave, ale v dedine v jej okolí. „Dcére sa tu páči, je medzi deťmi a sú tu zaujímavé aktivity,“ približuje.

Musela sa však zmieriť s tým, že sa jej zatiaľ nepodarilo získať prácu, o ktorú mala záujem. „Ona je skôr kreatívna, rada by šla napríklad do krajčírstva,“ podotýka Eva. Niekedy preto robí aj to, čo ju až tak nebaví, aby si zarobila peniaze a mohla si niečo kúpiť.

Inšpiráciou pre vytvorenie miniTrnavy bol projekt mesta detí v Plzni. Českí organizátori zas vychádzali z obdobnej verzie v Mníchove. Rozhodovanie, či do toho ísť, uľahčilo podľa koordinátorky aj to, že mesto má pri organizácii iné možnosti ako občianske združenie, pre ktoré je to oveľa náročnejšie.

MiniTrnava privítala prvé deti v roku 2017. Denne ju vtedy navštívilo v priemere 230. Záujem detí však rastie. V aktuálnom ročníku prišlo na zimný štadión dosiaľ vždy viac ako 300 detí denne. Už ráno sa tvoria pred bránami štadióna zástupy nedočkavých detí.