Alarmujúci stav v lučeneckej nemocnici: Detské oddelenie uzavreli, rodičia majú veľké obavy

Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Lučenci informovala o dočasnom uzatvorení lôžkového oddelenia na detskej klinike v utorok 11. júla. Takto to potrvá do odvolania. Pacienti vyžadujúci si hospitalizáciu majú byť „presmerovaní“ do niektorého z najbližších zdravotníckych zariadení – do Rimavskej Soboty alebo banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice. Oznam vyvolal vlnu kritiky, rodičia sa obávajú, že ich deti nebude mať kto ošetriť.

Mamička Petra Slováková, ktorú sme stretli v areáli lučeneckej nemocnice, nám prezradila, že bola na vyšetrení s malým synom Jankom u krčnej doktorky. „Majú mu vyberať mandle, takže hospitalizovaný je na jej oddelení,“ podotkla. Vzápätí pokračovala, že síce nie je Lučenčanka, ale teraz je s malým v tomto meste ubytovaná a teoreticky sa jej to týka. „Nepáčilo by sa mi, keby sa nám vyskytlo niečo akútne a museli by sme ísť do Rimavskej Soboty či Banskej Bystrice. Je to dosť dlhá cesta a absolvovať ju s malým dieťaťom je náročné,“ povedala.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda oznam, nemocnica, Lučenec, detská klinika Oznam na dverách detskej kliniky.

Pediatri sú tam nonstop

Riaditeľ nemocnice Július Höffer vysvetlil, že táto nepríjemnosť vznikla po „výpadku“ dvoch lekárok, ktoré sú PN. Predpokladá, že trvať to bude dva alebo tri týždne. Zároveň tvrdí, že zdravotná starostlivosť o malých pacientov ohrozená nie je.

„Verejnosť ubezpečujeme, že deti budú v našej nemocnici vyšetrené a následne o nich aj dobre postarané,“ podčiarkol. „Máme ešte detské infekčné oddelenie, ktoré vie suplovať vysoké percento malých pacientov vyžadujúcich si hospitalizáciu s chorobou infekčného charakteru – od mandlí cez uroinfekty až po hnačkovité ochorenia. Takéto prípady sú po vyšetrení pediatrom hospitalizované práve tam,“ priblížil.

V čase uzatvorenia dotknutého oddelenia sa tam nachádzalo zhruba desať pacientov. Niekoľkých teda presunuli na infekčné a mnohí vraj mohli ísť domov. „Sú však stavy, ktoré nie sú infekčného charakteru a môžu byť preložené do Rooseveltovej nemocnice či Rimavskej Soboty. Zatiaľ sme taký ale nemali,“ poznamenal.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda nemocnica, Lučenec, detská klinika Detská klinika lučeneckej nemocnice.

Höffer upozornil, že na detskej klinike stále funguje v normálnom režime aj novorodenecké a oddelenie „predčasníkov“. Pripomenul, že aktuálne nedokážu zabezpečiť chod vyslovene len lôžkového oddelenia na pediatrii. „Detskí nemocniční lekári sú ale k dispozícii 24 hodín. Tento stav neznamená, že tu nie sú. Len skrátka nestíhali aj lôžkové oddelenie,“ ozrejmil. Situácia podľa neho nie je jednoduchá. „Nemocnica dlhodobo bojuje s nedostatkom pediatrov. Stačí, že nám vypadne jeden, dvaja a už máme problém,“ podotkol.

Dovolenky zakázali

Riaditeľ reagoval tiež na „reči“ o dovolenkách lekárov a tým aj prípadnej hrozbe úplného kolapsu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré sa šíria sociálnymi sieťami. „Nie sú pravdivé. Dovolenky sme vzhľadom na vzniknutú situáciu zakázali a lekári, ktorí sú nám k dispozícii, to pochopili,“ zdôraznil.

Pomôcť by podľa neho mohli aj pediatri, ktorí nedávno odišli z nemocnice do súkromnej sféry. „Vidíme, čo sa v tejto oblasti deje na celom Slovensku – lekári odmietajú pracovať na pohotovostiach do desiatej večer. My sa boríme s väčšími ťažkosťami. Dúfam, že sa k nám dostane nejaká podpora aj zo strany ambulantných pediatrov. Mohli by zobrať aspoň pár služieb,“ mieni.

Objasnil, že za ostatné dva roky im odišli dve doktorky a prílev nových nemajú. „Mladí to nemôžu robiť kvôli chýbajúcej atestácii, alebo sú tu krátko. Úplne kvalifikovaných tu máme teraz len troch. Je nemysliteľné, aby sa striedali na nočných službách a v nemocnici bývali stále,“ hovorí Höffer. S lekárkami, ktoré sú na maródke, teda majú dokopy päť pediatrov.

Pripomenul, že krízovú situáciu nezažívajú prvýkrát. „Podobné sme to mali počas nedávnej pandémie. Vedeli sme to vyriešiť, aj keď sme boli personálne na hrane. Čo sa týka pediatrie, v tejto chvíli sme na tom takto dlhodobo,“ uzavrel riaditeľ.

Slovám, že táto situácia potrvá pár týždňov, niektoré Lučenčanky neveria. Ildikó je presvedčená, že pôjde o dlhodobý jav. „Sú to len samé výhovorky, že vraj tri týždne. To určite. V 21. storočí je to hanba Slovenska,“ mieni.

Katarína reagovala, že zakázať lekárom čerpať dovolenky nie je riešenie. „Aj oni sú ľudia a majú právo na oddych. Žiaľ, ani riaditeľ za túto situáciu nemôže. Tu je problém oveľa vyššie,“ doplnila.