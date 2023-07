Vyskúšali sme cestu cez Donovaly: Čoskoro tam má vypuknúť peklo

Nočnou morou šoférov sa túto letnú sezónu zrejme stane prechod cez Donovaly. Viac ako hodinové zdržania totiž avizujú policajti na trase medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom, kde opravujú viaceré úseky ciest. Najkritickejšia situácia má byť práve v Slovákmi obľúbenej horskej obci, kde budú stavať lávku pre peších. Naplno sa to má prejaviť koncom mesiaca, no my sme si túto cestu vyskúšali už teraz.

Aktuálny stav komunikácií a mostov na frekventovanom úseku v srdci Slovenska si vyžiadal rozsiahlejší rekonštrukčný zásah. Policajti upozorňujú, že kvôli tomu sa všetci vodiči musia „obrniť“ trpezlivosťou. Predpokladajú veľké zdržania, ktoré môžu byť o to väčšie, že sú letné prázdniny a prebieha „sťahovanie národov“.

Jazda cez Donovaly Video Zdroj: TV Pravda

Prešli sme hladko

Hoci vrchol kritických dní má v tejto časti prísť až koncom júla, obmedzenia a zdržania sú tam už teraz. Keďže sme zvedaví, chceli sme vedieť, o koľko sa tam cesta predlžuje už v týchto dňoch. Za normálnych okolností, čiže pred odštartovaním rekonštrukčných prác, nám trasa z Banskej Bystrice do Ružomberka trvala zhruba päťdesiat minút. Niekedy aj o niečo menej – vždy to záležalo od aktuálnej dopravnej situácie.

Keď sme z mesta pod Urpínom vyrážali, už na výpadovke bolo jasne vidieť, že viaceré úseky „okupujú“ stavební robotníci. Celé sa to začína v banskobystrickej časti Jakub, pričom túto prvú etapu uzatvára križovatka s odbočkou na Harmanec. Prešli sme však tadiaľ „hladko“. Podobne sme „prefrčali“ tiež Starými Horami aj samotnými Donovalmi. Na náš údiv boli cesty pomerne prázdne. Možno sme mali šťastie a prechádzali sme nimi práve v čase, keď premávka trochu spala. Isté je, že v porovnaní s predchádzajúcim skúsenosťami v tejto lokalite sme ani zďaleka nenatrafili na toľko kamiónov, ako inokedy. Ktovie – možno sa už mnohí, po zverejnení informácií o obmedzeniach, ktoré poskytli policajti, tejto trase radšej vyhli.

Čítajte aj Hlas kritizuje nákup obrnených vozidiel Oshkosh. Vyzýva na jeho zrušenie

Pod Donovalmi, v smere na Liptovskú Osadu, sme štyrikrát stáli na semaforoch. Nešlo však o nič dramatické – dokopy sme tam stratili asi štvrť hodiny. Práve o toľko dlhšie nám trvala cesta do Ružomberka. To znamená, že za volantom sme boli 65 minút. Tento čas je ešte pomerne znesiteľný, no keďže sme cestovali vo štvrtok, je predpoklad, že piatky môžu byť oveľa horšie. V každom prípade, na „nervydrásajúce“ chvíle v aute je lepšie byť pripravený.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Donovaly, cesta Donovaly. Zatiaľ to tam vyzerá pomerne pokojne.

Semaforov pribudne

Vladimír Farkaš, zástupca riaditeľa Krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici hovorí, že sa nachádzame v období letnej turistickej sezóny, ktorá je spojená s veľkými presunmi obyvateľstva naprieč Slovenskom. Zdôraznil, že veľmi často je pritom využívaný horský prechod Donovaly, kde sú však naplánované, medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom, viaceré obmedzenia. Vodiči by s tým teda mali rátať. Už čoskoro podľa neho pribudnú semafory aj na banskobystrickej strane.

„Tri úseky tam budú riadené svetelnou signalizáciou. Jedným je križovatka, konkrétne odbočka na Harmanec a horský prechod Šturec. Druhý je za obcou Staré Hory, kde sa opravuje mostný objekt, a tretí v samotnej obci Donovaly,“ vysvetlil Farkaš. Potvrdil, že z ružomberskej strany sú rozostavané štyri úseky, pričom všetky sa týkajú mostných objektov. Tam je to tiež riadené semaformi.

Priblížil, že k obmedzeniam „prispeje“ aj výrub stromov v blízkosti cesty z obidvoch strán. Tiež sanácia geologického prostredia spojená so zabezpečením skalného brala sieťami pri obci Motyčky. Premávka bude riadená poučenými osobami, zdržaniam sa šoféri nevyhnú ani tam.

Na rekonštrukcie v tomto úseku je vyčlenených 20 miliónov eur z eurofondov. Riaditeľ banskobystrickej Slovenskej správy ciest Miloš Kreth objasnil, že momentálne prebiehajú prípravné práce na sanáciu oporného múra pri križovatke na Šturec. Samotnú sanáciu odštartujú koncom júla. Za najkritickejší označil úsek na Donovaloch, kde budú robiť lávku pre peších. „Keď sa bude usádzať, premávka sa tam na dva dni, 15. a 16. augusta, odstaví. Čiže tranzitná doprava bude úplne vylúčená a táto časť neprejazdná,“ povedal Kreth. Doplnil, že v prípade zlých klimatických podmienok je náhradný termín určený o týždeň neskôr.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda semafor, Donovaly, cesta, zdržanie Kolóna pri jednom zo semaforov na ružomberskej strane.

Šoférov odrádzať nechcú

Farkaš pripomenul, že obmedzenia spôsobia opravy najmä mostných objektov. „V súčasnosti sú na Slovensku obrovským problémom, lebo väčšina z nich je v zlom technickom stave. Náprava tohto dlhodobo zanedbaného problému vedie potom k rôznym obmedzeniam – v podobe zníženia rýchlosti jazdy či premávke len v jednom pruhu,“ priblížil. Neexistuje podľa neho iné možné riešenie, ako tieto obmedzenia strpieť. „Nevykonaním stavebného zásahu by došlo len k ďalšej degradácii týchto mostov a nakoniec aj k ich samotnému zatvoreniu,“ podčiarkol. To by vraj znamenalo aj úplnú „stopku“ pre cestu 1/59, ktorá má medzinárodný význam.

Čítajte aj Fico spustil opäť vlnu kritiky. Spochybňuje prezidentku, výdavky na obranu a summit nazval 'ožobráčením' Slovenska

„Vodičov nechceme odradiť, aby týmto úsekom teraz neprechádzali. Chceme ich skôr upozorniť, na aké zdržania sa majú pripraviť. Časovo sa to bude pohybovať okolo jeden až jeden a pol hodiny. Aj to v prípade, ak tam nedôjde k nejakým škodovým udalostiam či dopravným nehodám,“ ozrejmil Farkaš. „Obmedzenia začali už teraz, keďže na ružomberskej strane už sú. Takisto na Donovaloch,“ poznamenal.

Policajti odporúčajú vybrať si cestou týmto smerom inú trasu – cez horské prechody Šturec alebo Čertovica (na Liptov či Vysoké Tatry, pozn. red.), z druhej strany na Martin. Samozrejme, obyvatelia Donovál a Starých Hôr, tiež ľudia s ubytovaniami do hotelov či apartmánov, budú púšťaní aj v čase úplnej uzávery. Zdržania na dotknutom úseku celkovo potrvajú minimálne do konca tohto roka.