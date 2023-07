Čitatelia opísali najnebezpečnejšie skoky do vody: Niektorí ďakujú strážnemu anjelovi, iní skončili na vozíku

„Posledný deň na dovolenke si chcel kamarát naposledy skočiť do vody. Len tak tak prežil s trvalými následkami,“ podelila sa o svoju skúsenosť Michaela reagujúc na video, v ktorom moderátor, spevák, komik a influencer Bekim Aziri upozorňuje na riziká skoku do vody hlavou napred. On sám zostal ochrnutý potom, čo spadol počas bikrosových pretekov. Inštruktor plávania zdôrazňuje základné pravidlo - neskákať do neznámej vody.

„Ja som toto spravil a zažil tiež. Našťastie som stále na vlastných. Síce mám pár skrutiek a platničiek v krčnej chrbtici, ale veľké obmedzenie necítim,“ opísal Vlado. Strážneho anjela mal pri sebe v správnej chvíli aj ďalší muž. „Pred dvomi rokmi som tiež skákal do bazéna. Prelomené dva krčné stavce, ale chodím po svojich. Ak by som trafil o jeden vyššie, tak som v klube vozíčkarov,“ komentoval.

Mnohí ľudia prišli pre skok do vody o niekoho blízkeho – o svojho milovaného partnera, súrodenca či kamaráta. „Náš kamarát po skoku do vody zostal úplne ležať. Dva a pol roka uväznený vo vlastnom tele. Už to má za sebou,“ priblížila smutnú udalosť zo svojho okolia Monika.

Varovania z vozíčkov

„Aj nevinná hlavička vie spôsobiť trvalé následky,“ upozorňuje Bekim vo videu, ktoré má v priebehu pár dní viac ako 27-tisíc zdieľaní. Zábery niekoľkých skokov neskôr vystriedajú tváre jeho kamarátov, ktorým sa ich posledný skok nevydaril a pripútal ich k vozíku. „Štyri roky po skoku do bazéna som stále ochrnutý,“ hovorí prvý z nich a vyzýva ľudí, aby si dávali pozor.

Tohtoročná letná sezóna sa ani poriadne nerozbehla, keď došlo k podobnému nešťastiu v rekreačnom areáli Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom. Prvý prádzninový víkend trávil čas pri vode aj 35-ročný muž so svojou rodinou. Po skoku do plytnej vody si udrel hlavu a zostal paralyzovaný.

Tréner plávania Jiří Adámek s 30 ročnou praxou, ktorý pôsobí v bratislavskom plaveckom klube, upozorňuje pri skokoch na najzásadnejšiu vec. „Človek nemá skákať hlavou do vody, keď nevie, aké je tam dno,“ zdôrazňuje. Príbehy pod videom s Bekimom naznačujú, že k viacerým úrazom došlo pre náraz hlavou o dno. Pred prvým skokom by si mal človek najskôr terén preskúmať.

„Úplne najlepšie by bolo, ak by bol s vami na mieste potápač alebo aspoň niekto vo vode, kto čaká, až skočíte,“ hovorí vo videu o pravidlách bezpečných skokov do vody česká trénerka skokov do vody a niekoľkonásobná víťazka skokanských pretekov Desperados Highjump Lucie Absolonová.

Pokiaľ ide o prevedenie samotného skoku, dôležitá je poloha hlavy. „Základná vec je držať hlavu medzi rukami,“ pripomína Adámek. Správne držanie hlavy je kľúčové najmä pri skokoch z vyšších polôh. „Náraz pri skoku z piatich či siedmich metrov je už veľký a môže tam dôjsť k nejakému poškodeniu v oblasti krčnej chrbtice,“ dopĺňa tréner.

Dôležitá je podľa neho aj potrebná hĺbka vody, ktorá sa mení v závislosti od výšky, z akej človek skáče. „Zo štartovacieho bloku sa dá skočiť bez problémov do metrovej hĺbky,“ približuje. Ako však zdôrazňuje, musí to byť štartovací skok u plavcov, ktorí to ovládajú. Pri skoku z desaťmetrovej veže je to päťmetrová hĺbka.

Alkohol i pošmyknutia

Z výšky nad 12 metrov odporúča Absolonová dopadať do vody len nohami. „Je dobré zapojiť všetky svaly vo svojom tele a dopadnúť čo najpevnejšie,“ vraví. Na skok by sa mal každý pripraviť nielen fyzicky a dopriať si rozcvičku, ale aj psychicky. Ak človek skáče z výšok, o tom viac sa musí na dopad sústrediť.

V prípade nedostatočnej hĺbky môže byť problémom aj uhol, pod ktorým človek dopadá do vody. „Ak je voda hlboká 1,5 metra a ja do nej skočím pod väčším uhlom, tak potom narazím do dna,“ približuje Adámek. Samostatnou kategóriu sú skoky pod vplyvom alkoholu či omamných látok.

Nevydarený skok môže mať aj inú príčinou, a tou sú rôzne pošmyknutia. Eva s bolesťou spomína na dovolenku pred mnohými rokmi. Jej manžel už bol zbalený, keď sa rozhodol, že si ešte raz pôjde skočiť do vody.

„Pošmykol sa, zlomil si dva krčné stavce, poškodil miechu, oskalpoval sa. Okamžitý prevoz do nemocnice, operácia. Tri dni bol pri vedomí, upadol do kómy. Potom ho dali do umelého spánku, z ktorého sa nikdy neprebral. V auguste to bude 20 rokov,“ trpko zaspomínala Eva. V prípade morí a oceánov si treba dať pozor aj na príliv a odliv.

Bežné plavecké kurzy sú zamerané najmä na plávanie. To sa učí ako prvé, skoky sa špeciálne netrénujú. „Detaily štartovacieho skoku sa riešia v rámci profesionálneho plávania. Tam sa štartu venuje pozornosť, keďže je z hľadiska konečného výsledku celkom dôležitý,“ dodáva Adámek.