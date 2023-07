Trnkove kauzy: Zaujímavý výber krajskej správy ciest. Dočasný most k peniazom?

Na snímke most cez potok Čierna voda za obcou Stretava, okres Michalovce 10. júla 2023. Nový most bude možné sprejazdniť po ukončení kolaudačného konania a vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Autá musia stále jazdiť po provizórnom moste. FOTO TASR - Roman Hanc

V jednej je obvinený aj samotný župan Rastislav Trnka (nezávislý), no týka sa ho i druhá. Spoluobvineným je podnikateľ Richard Reday. Prevalil sa aj zaujímavý lízing strojov pre SC KSK za takmer 30 miliónov.

Nedávno sa do lokálnych médií dostal aj mail, ktorý mal poslať riaditeľ investično-technického úseku SC KSK Matej Pindroch. Pôvodne bol adresovaný aj Trnkovi, no údajný odosielateľ Pindroch pripojil do kópie aj Úrad špeciálnej prokuratúry a dvoch členov redakcie denníka Korzár. Obsah mailu pôsobil tak, akoby Pindroch písal županovi dôverné informácie v súvislosti s niekoľkými neupresnenými zákazkami.

Po teplomeroch premostenie

Za odoslaním mailu stojí Košičan Tibor Géci, čo nám aj osobne potvrdil. No k jeho obsahu sa už v súčasnosti nechce vyjadrovať. „Nech to preveria orgány činné v trestnom konaní, Generálna prokuratúra SR, Najvyšší kontrolný úrad, ako sa narába s peniazmi daňových poplatníkov na Úrade KSK,“ povedal Géci. Práve on upozornil na spomínaný predražený nákup teplomerov.

Foto: Pravda, Boris Macko Tibor Geci Košičan Tibor Géci preposlaním mailu upozornil na zvláštne okolnosti aj Generálnu prokuratúru SR. Tá prípad posunula na NAKA.

Géci nekomentoval hodnovernosť obsahu e-mailu – či ho Trnkovi naozaj pôvodne napísal vedúci pracovník správy ciest. V tom prípade by ho Géci len preposlal ďalej a pridal k adresátom prokuratúru a Korzár. Dodal, že on to tak zariadil.

Pindroch reagoval podaním trestného oznámenia, čo potvrdil aj zástupca hovorkyne košickej krajskej prokuratúry Peter Koromház. „Pán M. P. u nás podal osobne 30. júna 2023 na Okresnú prokuratúru Košice I oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich podozreniu zo spáchania trestných činov ohovárania, nebezpečného vyhrážania a nebezpečného elektronického obťažovania,“ upresnil Koromház s tým, že trestné oznámenie následne putovalo na vybavenie policajnému obvodnému oddeleniu v košickom Starom meste.

Géci k tomu dodal len to, že Pindroch nemá prečo vyskakovať a keďže je vo verejnej funkcii musí znášať aj kritiku. „Je platený z verejných peňazí. Akýkoľvek náznak prehmatu by mal vysvetliť,“ dodal Géci, ktorého si kvôli Pindrochovmu trestnému oznámeniu už polícia predvolala. V stredu 19. júla bol vypovedať. „Na polícii som všetko vysvetlil a vyjasnil. Viac niet čo dodať,“ komentoval Géci výsluch.

Ako už bolo spomenuté, Tibor Géci kontroval hneď na začiatku tým, že kópiu mailu poslal na Generálnu prokuratúru SR. Tá sa prípadom zaoberá a bude mať dohru. „Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry 4. 7. 2023 odstúpil predmetné podanie na vybavenie na NAKA,“ informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.

Zúčastnili sa viacerých súťaží

Spomínaným mailom chcel upozorniť na preverenie zákaziek, ktoré od krajských cestárov získala košická spoločnosť Globaltech Slovakia. Tú už kraj viackrát oslovil. Globaltech bol v rokoch 2019 – 2021 vyzvaný na predloženie ponuky štyrikrát a získal jednu zákazku s nízkou hodnotou.

Pri zákazkách s nízkou hodnotou sa nemusí zverejňovať výzva na predkladanie ponúk vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). O zákazky sa tak mohli uchádzať iba firmy, ktoré cestári sami oslovili.

Išlo napríklad aj o zákazku na nákup mostného provizória, ktoré sa používa na dočasné zabezpečenie dopravy po náhradnej trase počas rekonštrukcií starých alebo výstavby nových mostov. Kúpna zmluva bola podpísaná v máji 2023 a je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.

Keď SC KSK pripravovala rekonštrukciu mosta cez potok Čierna voda pri obci Stretava, uzavrela v júni 2021 osobitnú zmluvu aj na vybudovanie dočasnej obchádzkovej trasy cez mostné provizóriom na pol roka. Provizórny most prostredníctvom subdodávky poskytla trebišovská firma K+K servis. No práce na moste mosta predĺžili. Preto zhruba o rok neskôr uzavreli cestári novú zmluvu na prenájom provizória tentoraz priamo s firmou K+K servis.

Rozdiel oproti predchádzajúcej zmluve bol ten, že za mesiac prenájmu tohto zariadenia už nemala SC KSK zaplatiť 3 600 eur s DPH, už takmer 5 500 eur. Za zhruba 7 mesiacov prevádzky, údržby a demontáže na konci bola stanovená celková cena na takmer 53-tisíc eur s DPH.

Išlo však o provizórne premostenie, ktoré vlastnila firma K+K servis, no Globaltech ho neskôr predal ako víťaz súťaže SC KSK. Súťaž bola vyhlásená v decembri minulého roka a Globaltech ju vyhral. Pre upresnenie, predmetom zákazky bol nákup mostného provizória s takmer rovnakou dĺžkou nosnej konštrukcie 37 metrov s toleranciou plus mínus dva metre, akú malo zariadenie K+K servis – v tom čase práve nainštalované pri Stretave.

Firmy mohli dodať používané alebo nové provizórium. Fyzická obhliadka ponúkaného premostenia bola 24. januára priamo na stavbe nového mosta za Stretavou.

Z toho vyplýva, že Globaltech ponúkol v súťaži práve to isté mostné provizórium, ktoré predtým poskytla firma K+K servis. O dva dni neskôr SC KSK uchádzača vyzvala, aby predložil doklady, ktoré preukazujú vlastníctvo spomínaného mostného provizória. Čo znamená, že dovtedy bol provizórny most stále majetkom firmy K+K servis.

Foto: Pravda, crz.gov.sk Kupna zmluva Globaltech Kraj podpísal 31. mája zmluvu na kúpu provizórneho premostenia s firmou Globalservis.

Zmenili kritériá

Zmluva na dodávku premostenia s víťazným uchádzačom, teda firmou Globaltech Slovakia, bola podpísaná 31. mája tohto roka na sumu 264 600 eur s DPH. Otázka znie, prečo ho trebišovská firma nepredala sama, pričom mohla mať z transakcie zisk. Iste, ide o obchod medzi dvoma súkromnými firmami, no vyvoláva to otázniky. Konateľ a spoločník K+K servis Marián Kolodi sa k celej veci nechce vyjadrovať.

Jeden z konateľov firma Globaltech Slovakia Vladimír Mlynárčik bol zhovorčivejší. „Čo na to povedať, veď nešlo o nič nelegálne. Verejnej súťaže sa môže zúčastniť každý, kto dokáže splniť kritériá. To predsa nie je zakázané. Veď išlo o súťaž, ktorá je vo vestníku. Tým pádom je to čisté a jasné. Kedy a za koľko sme provizórne premostenie kúpili je naša vec. Keďže firmu K+K servis poznáme, kúpili sme ho od nich. Keď kraj prišiel so súťažou na nákup premostenia, tak sme do toho išli. Premostenie sme si aj tak chceli zadovážiť už skôr,“ povedal Mlynárčik.

Prvé verejné obstarávanie ale nakoniec kraj vo februári tohto roka zrušil s tým, že vyhlási novú. Zákon o verejnom obstarávaní tento krok umožňuje v prípade, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. Nová súťaž bola vyhlásená v marci 2023. Kritériá boli tie isté, ako v predchádzajúcej, no s jednou malou zmenou. Predĺžila sa lehota dodania predmetu zákazky z 30 už na 180 dní od účinnosti uzavretej zmluvy. Po výhre v prvej, zrušenej súťaži mala totiž firma Globaltech dodať mostné provizórium do strediska SC KSK v Michalovciach. Lenže v tom čase bolo na stavbe pri Stretave. Otázkou teda je, prečo toto kritérium nebolo súčasťou podmienok už v prvej verejnej súťaži.

A ako na celú záležitosť reagoval KSK? Stručne. „Reagovať na anonymné emaily, ktoré sú navyše písané pod hlavičkou falošnej identity, nám neprináleží. Na autora tohto emailu podal riaditeľ investično-technického úseku Správy ciest KSK trestné oznámenie.“