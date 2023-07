Pre vysokú pôrodnosť musia pristavovať školu: Oravská Polhora trhá rekordy pôrodnosti

Ročne sa v Oravskej Polhore narodí aj sedemdesiat detí, o čom mnohé iné obce môžu len snívať. Tamojšia samospráva však teraz musí riešiť rozšírenie kapacít základnej školy. Hrozilo totiž, že žiaci by museli mať vyučovanie v dvojzmennej prevádzke. V septembri preto, ak pôjde všetko hladko, odštartujú výstavbu ďalšej budovy so siedmimi triedami. Chod školy to vraj nenaruší.

Zdroj: TV Pravda

Na projekt za 2,7 milióna eur bude Oravská Polhora čerpať peniaze z Plánu obnovy. Vďaka nim vyrastie v školskom areáli úplne nová budova, v ktorej vznikne sedem tried, vrátane polytechnickej učebne, a multifunkčná spoločenská miestnosť. Samozrejme, súčasťou objektu budú priestranné chodby a sociálne zariadenia. Starosta Michal Strnál zdôraznil, že škola bude ekologická, s nízkou spotrebou energií. Dizajnovo pôjde o modernú, presvetlenú a vzdušnú budovu zodpovedajúcu 21. storočiu. Najdôležitejšie však je, že kapacita sa zvýši o 180 žiakov.

Sú v prvej trojke

Strnál vysvetlil, že v obci majú dve školy, pričom jednu navštevujú len deti od prvej po štvrtú triedu. Ďalšia má všetkých deväť ročníkov a práve tam sa ukázal problém s nedostatkom miest. Zdá sa teda, že populačná kríza tam, na rozdiel od iných kútov, nehrozí.

„Ročne sa nám tu narodí 60 až 70 detí, čo je pomerne dosť. Okres Námestovo, do ktorého patríme, je tretí v rámci najvyššej pôrodnosti na Slovensku. Prvé dva sú na východe,“ reagoval starosta s úsmevom. „Sme veľmi radi, že deti sa u nás rodia,“ podotkol. Vzápätí ale upozornil, že odhady v priebehu desiatich rokov nie sú naklonené ani im. „Pôjde to zrejme trošku nižšie, no zatiaľ je to veľmi dobré. U nás v obci sa preto snažíme vytvárať maximálne podmienky na uľahčenie situácie rodičom aj deťom,“ zhodnotil.

zväčšiť Foto: archív obce škola, prístavba, Oravská Polhora, vizualizácia Prístavba školy má vyrásť do dvoch rokov.

Do školskej infraštruktúry podľa starostu investovali v ostatných rokoch veľa. „Okrem dvoch škôl máme aj dve škôlky, ktoré sú zrekonštruované. Znížili sme ich energetickú náročnosť a tiež rozšírili kapacity. Pri tej menšej škole teraz robíme, keďže tam chýbala telocvičňa, športovú halu v hodnote 380-tisíc eur,“ povedal. Ozrejmil, že je to vlastne prekryté multifunkčné ihrisko. Polovicu nákladov na to čerpali z Fondu na podporu športu. „Do konca pár dní by to malo byť hotové,“ poznamenal.

Stavenisko „za pochodu“

Nová školská prístavba by mala byť kompletne hotová do dvoch rokov. „Rozhodnutie o schválení a splnení podmienok už máme, momentálne ešte čakáme na podpis zmluvy. Akonáhle k tomu dôjde, bude sa kontrolovať dokumentácia verejného obstarávania. Potom môžeme začať stavať,“ hovorí starosta. Odštartovať to chcú ešte tento rok. „Dúfame, že sa to všetko podarí sprocesovať tak, aby sme prvé prípravné práce mohli spustiť v septembri,“ povedal. Fakt, že to plánujú v podstate s príchodom nového školského roka, keď sa už vyučovanie opäť naplno rozbehne, podľa neho nie je problém.

„Pristavovať budeme k existujúcej telocvični a triedam, ktoré sa tam nachádzajú, takže bežný režim to nijako neovplyvní. Máme viacero budov – deti budú počas vyučovania v tých, kde sa tieto práce vykonávať nebudú,“ vysvetlil Strnál. Zdôraznil, že pôjde o pomerne veľký objekt vyzerajúci ako úplne nová škola.

Starosta objasnil, že škôlky u nich navštevuje dokopy 180 detí – v jednej ich je 110 a v druhej 70. Práve pre takýto počet pripravujú novú budovu školy. Tá väčšia má momentálne zapísaných približne 350 a menšia 130 žiakov.