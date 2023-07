Slovensko zasiahla medová kríza: Včely živoria, medu je málo, opisuje včelárka

Med sa stáva nedostatkovým tovarom. Tento rok je ho málo. Závisí to aj od regiónu, no mnoho včelárov sa sťažuje na zlú sezónu.

Včelárka Natália Šiváková zo Sene pri Košiciach ponúka svoj med na trhu na Dominikánskom námestí v Košiciach. Je jednou z mála včelárok na Slovensku a v okolí Košíc zrejme jediná.

Hovorí, že zatiaľ ešte má čo ponúknuť, no oproti minulému roku je to podstatne slabšie. „Tohtoročná situácia je kritická, našťastie mi nejaký lesný a medovicový med ostal z minulého roku. Mám tohtoročný lipový a agátový, no v malých množstvách Uvidíme, čo prinesie august. Závisí to aj od počasia,“ hovorí včelárka. Napriek tomu, že má 60 včelích rodín, je znáška veľmi malá.

Počasie a choroby

Podľa nej je počasie jednou z príčin terajšieho stavu. „Keď bolo treba dážď, tak neprišiel. Keď začal kvitnúť agát a rastliny, z ktorých je najväčšia znáška, tak začalo pršať. Teraz je počasie priaznivejšie, no je horúco. Včely majú rady teplo, ale nie až také brutálne. Ak nie je úľ v tieni, môže tam byť aj 40 stupňov,“ vysvetľuje Šiváková. Ďalším faktorom sú choroby.

„Celkovo sa včelári tento rok dosť sťažujú. S mnohými som v kontakte a rovnaké problémy majú aj včelári v okolitých štátoch. Niektorým už napádajú včely aj invázne ázijské sršne,“ poukazuje včelárka na ďalšie problémy. Dodala, že s väčšinou nepriateľov si včely vedia poradiť, no ázijský sršeň je žiaľ výnimkou.

Včely to majú tento rok náročné. Kvôli počasiu, či chorobám nedokázali nazbierať dosť peľu.

Navyše ide o začarovaný kruh. Ak je malá znáška, včelia matka prestane plodiť potomstvo a je málo včiel. „Veľa včiel zabije slnečnica. Je lepkavá. Keď sa včela párkrát otočí, aby doniesla peľ zo slnečnice, tak sa ho snaží zobrať veľa a prilepia sa jej krídelká. Tým pádom zahynie,“ vysvetlila Šiváková.

Pokiaľ ide o ostatné produkty, ako napríklad vosk, materská kašička, či propolis, situácia sa vyjasní až na jeseň. No zrejme bude podobná, ako v prípade medu.

Každý med na niečo iné

Včelárka zo Sene pri Košiciach ceny oproti minulému roky nezvýšila. Med – podľa druhu, u nej stojí od 10 do 12 eur.

„Kvalitný med tento rok pod desať eur nekúpite. Pre mňa je to veľa práce, plus treba platiť energie a ostatné náklady. Uvidím, ako v auguste. Rovnako je to aj s cenami u ostatných včelích produktov,“ povedala včelárka. Inak, každý druh medu je vhodný na niečo iné. Agátový je vhodný pre žalúdok, lipový pomáha na priedušky. Lesný je pre zmenu vhodný pre alergikov, keďže neobsahuje takmer žiadny peľ. Na druhej strane je však ťažší pre žalúdok.

Pred začiatkom sezóny musia včelári vždy dobre porozmýšľať, kam umiestnia svoje úle. Výber dobrého miesta je veľmi dôležitý.

„Treba mať aj povolenie od veterinárnej správy, vydáva sa tzv. kočovný preukaz. Na rozbor sa dáva melivo a tak sa zistí, či sú včely zdravé. Musíte uviesť približné miesto, kde budú kočovné úle so včelami. Vtedy sa dáva povolenie na prevoz maringotky s úľmi. Treba na to aj sprievod, niekedy aj policajný. Musia byť ďaleko od cesty. A to nielen kvôli znečisteniu. Množstvo včiel zabijú autá. Včela má dolet zhruba tri kilometre a v tomto okruhu by nemala byť žiadna cesta,“ priblížila včelárka. Za každé povolenie, či doklad sa platí zhruba 50 eur. A to je len časť nákladov.

„Je to zaujímavá robota, ale ťažká. No baví ma to, inak by som to nemohla robiť,“ vyznala sa včelárka, ktorá sa chovu drobných, no užitočných tvorov venuje 14 rokov.

Na Slovensko prišla pred vyše desiatimi rokmi z Ukrajiny. Keďže pochádza z včelárskej rodiny, v chove včiel pokračovala so svojim slovenským manželom, ktorý už nie je medzi nami.