Dunajské luhy zaplavila voda z Gabčíkova. Vodohospodári s ochranármi testovali nové procesy

Ako by vyzerali lužné lesy v okolí starých ramien Dunaja, ak by sa nevybudovalo vodné dielo Gabčíkovo, sa dnes môžeme len domnievať. Do prírody však stavba zasiahla významný spôsobom. Napraviť by to mohlo viac vody. Ochranári a environmentálni aktivisti sa o to snažia už roky. Až teraz sa po dlhých rokovaniach s vodohospodármi podarilo pustiť do lokality dosiaľ najväčší objem vody v rámci simulovaných záplav.