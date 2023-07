Ďalšia vojna starostov v Košiciach. Bývalý a súčasný sú na nože

Ich osobná nevraživosť graduje a dopláca na ňu mestská časť aj jej obyvatelia. Miestni politici si nevedia prísť na meno, robia si napriek a dlhodobý konflikt skončil dokonca na polícii.

K vyhroteniu sporu došlo vo štvrtok večer, keď bývalý starosta Karabin zverejnil na sociálnej sieti odkaz, že sa bojí o svoj život. „Dnes o 20.33 hod. sa mi bol vyhrážať súčasný starosta Pereša RNDr. Peter Kavuľa. Búchajúc o bránu mi vykrikoval ‚Raz dopadneš strašne zle! Ty s*****syn jeden! Ty hovädo! Raz si Ťa podám (nájdem)!‘ Neberiem to na ľahkú váhu a mám vážne obavy o svoj život – starosta Kavuľa je poľovník a je držiteľom zbrane. Bojím sa o seba a o svoju rodinu,“ napísal Karabin.

Bývalý starosta podal trestné oznámenie Video Bývalý starosta košickej mestskej časti Pereš podal trestné oznámenie na súčasného starostu Petra Kavuľu. Kvôli jeho vyhrážaniu sa bojí o život. / Zdroj: TV Pravda/Boris Macko

Čítajte aj Jeden druhému upratal a bolo zle. Starostovia v Košiciach sa pochytili kvôli špine

Hneď na druhý deň v piatok podal na polícii na Kavuľu trestné oznámenie. „Tie slová sú pravdivé, počula ich aj moja manželka, pokojne pôjdem aj na detektor lži. Nemám dôvod klamať. Ak niekto nezvláda verejnú funkciu, nemôže stále hľadať príčinu vo mne a mojom občianskom združení. Toto už bola posledná kvapka, je to cez čiaru a preto som podal trestné oznámenie,“ uviedol Karabin, ktoré je momentálne na PN – ke.

„Keďže ako som uviedol je poľovník a má zbraň, za čo to mám považovať, ak nie za nebezpečné vyhrážanie? Podľa môjho právnika je to jasné, odporúčal mi ísť na políciu a pdoať trestné oznámenie, čo som aj spravil,“ upresnil Karabin.

Aplikácia a zdravotný stav

„Jednoducho za všetko zlé môžem ja. Ešte aj v májových novinách miestnej časti uverejňuje články, kde ma očierňuje a zverejňuje fakty o mojom zdravotnom stave. Starosta by nemal platiť noviny z peňazí mestskej časti a dosť priestoru v nich venovať mojej osobe. Ak má nejaký problém, nech za mnou príde. Alebo nech podá podnet na prokuratúru, či políciu. No do obecných novín nepatria urážky, informácie o mojom zdravotnom stave, či kedy mám vychádzky,“ dodal Karabin.

Zarazilo ho, že aj v aplikácii mestskej časti vyzýva obyvateľov, aby ho udali sociálnej poisťovni, ak ho uvidia von mimo hodín, keď má vychádzky.

Foto: Boris Macko Bývalý starosta Pereša Jozef Karabin Bývalý starosta Pereša sa po údajných vyhrážkach terajšieho starostu Petra Kavuľu bojí o svoj život. preto na neho podal trestné oznámenie

Problém má byť aj v tom, že bývalý starosta Karabin ešte počas pôsobenia odštartoval aplikáciu mestskej časti Pereš, kde obyvatelia našli aktuálne informácie. Od nástupu nového starostu musel zmeniť jej názov na Občianske združenie Pomoc Perešu.

„Údajne nemám právo používať tento názov. Nechcel som sa naťahovať, tak som ho zmenil. Aplikácia fungovala dva a pol roka a bola platená z peňazí OZ Pomoc Perešu,“ vysvetlil Karabin. Mrzí ho, že starosta ho podľa jeho slov v novinách aj aplikácii mestskej časti stále vykresľuje v negatívnom svetle. „Tento stav trvá už niekoľko mesiacov od komunálnych volieb. Takto nemôže starosta komunikovať s poslancami, ani obyvateľmi,“ dodal.

Čítajte aj Namiesto zelene len opustené stavenisko. Košice môžu prísť o milióny z eurofondov

Tvrdenie proti tvrdeniu

Takmer rovnako, no v opačnom garde, vidí situáciu súčasný starosta Kavuľa. Tak, ako Karabin po konzultácii s právnikom podal na polícii oznámenie. „Je neprípusté, aby som mal sedem mesiacov takmer každý deň konflikt len preto, lebo bývalý starosta sa nevie s niečím vyrovnať.“

Tvrdí, že Karabin mu neustále hádže polená pod nohy a sťažuje mu výkon funkcie starostu. „Niekto sa nevyrovnal s prehrou vo voľbách. Nič viac, nič menej. Ide o ťažko urazené ego starostu, ktorý fungoval štyri volebné obdobia a prehral dvojnásobným rozdielom hlasov.“ myslí si Kavuľa.

Podľa neho všetko začalo hneď po voľbách. „Do funkcie som nastupoval medzi poslednými novozvolenými starostami. Odvtedy všetko čo robím kritizuje, nakrúca si a zverejňuje s tým, že je to zlé. Využíva infozákon a doslova zahlcuje miestny úrad otázkami. Týka sa to všetkých pripravovaných investičných akcií a projektov. Či už rekonštrukcie cesty, novej škôlky, alebo rozšírenia kanalizácie. Hovorím o tom preto, lebo štvrtok večer bol len vyvrcholením neustáleho osočovania a kriminalizácie. Zneužíva status mestského poslanca vtedy, keď mu to pasuje,“ povedal starosta.

Prekáža mu, že Karabin sa neoprávnene angažuje proti verejnému záujmu mestskej časti a všetko spochybňuje. Starostu mrzí aj situácia s aplikáciami. „Museli sme prácne zriadiť novú aplikáciu. On nám svoju s celým zoznamom odmietol odovzdať. Ako mestský poslanec ju zneužíva. Rád sa zaštiťuje tým, ako mu záleží na dobre ľudí, no doteraz bol možno na dvoch zasadnutiach mestského zastupiteľstva. A k údajnému riešeniujeho zdravotného stavu môžem povedať len toľko – ozvali sa mi ľudia, že ho videli na motorke, aj keď je PN. Tak som v aplikácii dal oznam, nech nevolajú mne, ale sociálnej poisťovni,“ uviedol Kavuľa.

Môže za to voda

Priznal, že vo štvrtok večer bol pred domom Karabina. „Bolo to kvôli poruche vodovodného potrubia na Gelnickej ulici. Na podnety obyvateľov som kontaktoval vodárne. Na dispečingu mi povedali, že vo štvrtok to už nestihnú opraviť a o šiestej večer pošlú cisternu s pitnou vodou. No poprosil som dispečera, či by nemohli od ôsmej do deviatej večer na hodinu pustiť vodu. Z prasknutého potrubia až tak veľmi netiekla, takže by to nemal byť problém. Dispečer mi to prisľúbil,“ opisoval Kavuľa situáciu s tým, že informácie zverejnil aj cez aplikáciu mestskej časti.

„Všetko šlo ako malo, no prišiel zádrheľ. No krátko po ôsmej večer mi ľudia telefonovali, prečo netečie voda, keď som to sľúbil. Volal som preto dispečing vodární, kde mi vysvetlili, že volal náš poslanec a povedal, že to treba zrušiť a stačí, ak tam pôjde ešte raz cisterna, ktorá aj prišla. Už som toho mal plné zuby. Preto som dispečerovi povedal, že som starosta a má moje číslo. Ospravedlnil sa s tým, že toho majú veľa a tým, že mu volal poslanec, to považoval za vybavené. Nakoniec sme sa dohodli na tom, že o deviatej večer na hodinu pustia vodu, čo sa aj stalo. Nazlostilo ma, že on si dovolil takto riešiť veci v mene mestskej časti,“ dodal starosta s tým, že Karabinovi najprv volal zo svojho súkromného čísla, aby zistil, čo ho viedlo k tomu, že riešil veci v mene mestskej časti bez vzájomnej dohody, no nedovolal sa.

Foto: Boris Macko Starosta Pereša Peter Kavuľa Starosta košickej mestskej časti Pereš Peter Kavuľa reagoval na počínanie svojho predchodcu oznámením na polícii.

Použil teda služobný mobil. „Najprv nedvíhal. Vzápätí zavolal a keď som sa predstavil, tak to zložil. Tak ma to vytočilo, že som išiel k jeho domu. Keďže nemá zvonček, tak som mu zabúchal na bránu. Nereagoval, ale videl som, ako sa zatvárajú garážové brány. Niečo som musel zakričať, lebo som už mal také nervy, že som sa prestal kontrolovať,“ priznal starosta. Dodal, že zaregistroval status bývalého starostu na sociálnej sieti. „No to sú jeho tvrdenia. Navyše to spojil s tým, že ja som poľovník a preto sa bojí o život seba aj svojej rodiny. V živote som sa nikomu nevyhrážal, ani to nebudem robiť. Navyše som so sebou nemal zbraň,“ tvrdí starosta s tým, že Karabina vyzval, aby nekonal v mene mestskej časti, keďže na to nemá poverenie.

Na tvrdenia starostu ohľadom prasknutého potrubia karabin reagoval, že zhruba desať minút po ôsmej večer mu volal jeden obyvateľ, že aj keď to bolo sľúbené, voda nejde.

„Preto som ako mestský poslanec volal na dispečing vodární. Dispečer mi povedal, že jeho kolega to síce sľúbil, no z technických príčin ju nemohli pustiť. Vytopilo by jeden z domov. No boli ochotní poslať opäť cisternu s vodou. Preto som tento oznam uverejnil v aplikácii OZ Pomoc Perešu. Hovor je určite zaznamenaný, ľahko sa to dá overiť. Ešte som dodal, nech dá vedieť starostovi. A že sa miešam do chodu mestskej časti? Ak mi volajú ľudia kvôli problémom, tak ich riešim, som mestský poslanec,“ zdôraznil bývalý starosta. „A že sa neviem vyrovnať s prehrou vo voľbách? Ja plne rešpektujem voľbu obyvateľov, nemám s tým problém,“ dodal Karabin.

Bol v hľadáčiku Štb

Karabin však ďalším statusom na svojom profile na sociálnej sieti narážal na minulosť starostu s otázkou: „VEREJNÁ VÝZVA! Súhlasíte s tým, aby ľudia, ktorí v minulosti (v minulom režime) boli evidovaní ako agenti a DÔVERNÍCI (udavači za socializmu) ŠTB mali právo vykonávavať verejnú funkciu? Napr. starostu, poslanca či primátora? Poznáte takého starostu, poslanca či primátora vo svojom okolí? Vyjadrite svoj názor v komentároch.“

Starosta priznal, že sa oňho Štb zaujímala. „Keď som bol v treťom ročníku na vysokej škole, tak nás po omši v Dóme svätej Alžbety chytili policajti. Bolo to v nedeľu 11. novembra 1984. Na druhý deň nám oznámili, že máme odísť, lebo budúci učitelia nemôžu byť veriaci. Mňa nikdy nikto z Štb nekontaktoval, preto mi ani vo sne nenapadlo, že budem v nejakých zoznamoch Štb. A nielen ja, ale všetci, ktorých vtedy chytili. Ešte aj zápis je robený tou istou rukou,“ opísal starosta okamihy spred takmer 40 rokov. Dôležité podľa neho je, že bol vedený ako dôverník.

„To neznamená, že som bol agent. Neviem, na základe čoho som v zoznamoch. Veď my sme boli pre režim nevhodní ľudia. Navyše som sa informoval v Ústave pamäti národa, ako to je, tak mi povedali, že ak do roka nebol žiadny kontakt s Štb, tak tú zložku zlikvidovali. V roku 1985 moju zložku zlikvidovali, ale ten záznam, stopa tam je. Bol som jedným zo zakladateľov KDH a tam boli lustrácie,“ vrátil sa Kavuľa k dávnym časom.

Dodal, že kategória Dôverník nespadala do kategórie spolupracovníkov. „Ja už nemám chuť, ani záujem, aby som to stále vysvetľoval,“ uzavrel Kavuľa. Karabin na tvrdenia starostu reagoval s tým, že sú ľudia, ktorí majú zverejnené rozhodnutie súdu o tom, že neboli spolupracovníkmi, či agentmi Štb, no Kavuľa medzi nimi nie je.