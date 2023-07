Na Sliači miznú tabule s názvom mesta a erby. Podozrenie padá na vojakov z misií

Sliačska samospráva rieši kuriózny problém. Za ostatný rok im niekto „šlohol“ už niekoľko kusov tabúľ pri vstupe do mesta. Oficiálny vinník známy nie je, no indície vraj vedú do tamojšej vojenskej základne.

„Komu zase toto podávalo ruku?“ pýtala sa nedávno sliačska primátorka Ľubica Balgová, pričom na sociálnych sieťach zavesila fotografiu s chýbajúcim erbom mesta na jednej z tabúľ osadenej pri vstupe do kúpeľného mestečka. Miestni komentovali, že sú ľudia, ktorí potrebujú všetko ničiť alebo sa im to jednoducho zíde.

Balgová opakovane upozornila, že už nejaký čas im miznú tabule s názvom mesta či erby. Doteraz prišli dokopy asi o šesť kusov – prvý „padol za obeť“ vlani. „Zatiaľ naposledy k tomu došlo začiatkom júla, keď nám niekto takto zobral erb mesta. Musel vyvinúť značné úsilie, lebo ho odstránil aj s pevnou tabuľou, na ktorej bol pripevnený,“ povedala. Nikdy predtým podľa nej takýto jav nezaznamenali.

Slušní Nemci

Kto má potrebu odnášať si so sebou takýto „suvenír“, domáci netušia. Primátorka však predsa len prišla s teóriou, ktorá by nemusela mať ďaleko od pravdy. „Deje sa to na pravidelnej báze, preto si myslím, že to súvisí s odchodom vojenských misií. Vždy sa to totiž stane pri rotácii jednotlivých skupín, keď prichádza nová a nejaká sa zase vracia domov. Možno si to berú na pamiatku,“ mieni.

Svedkov nemajú, lebo k tomu dochádza pod rúškom tmy, prípadne v časti, kde sú domy vzdialenejšie. „Označovníky nám zmizli v smere od Zvolena, Sielnice a Veľkej Lúky. Nikdy nie od kasární, kde sú kamery,“ povedala Balgová.

„Nerada by som niekoho krivo obvinila, to v žiadnom prípade, ale naozaj sa to začalo diať až odvtedy, ako sem prišli tí vojaci. Tie indície k tomu smerujú, preto to stotožňujeme s nimi,“ vysvetlila. Hovorila vraj o tom aj so zamestnancom tamojšieho vojenského letiska s tým, že ak budú chcieť, nech prídu na úrad a požiadajú o takýto „upomienkový predmet“ vedenie mesta.

„V prípade záujmu im určite vyhovieme. Veď náš znak by nás takto prezentoval aj v zahraničí,“ podotkla Balgová. Všetko nasvedčuje tomu, že jej slová padli na úrodnú pôdu, lebo keď nedávno odchádzala nemecká vojenská misia, prišli jej zástupcovia na úrad.

„Naozaj nás o takú tabuľu požiadali s otázkou, či by sme im ju vedeli poskytnúť. Tak sme im ju aj dali,“ poznamenala. Objasnila, že reflexná tabuľa pri vstupe do mesta stojí 100 až 150 eur. „Čo sa týka tých menších, je to nejakých 50, možno 70 eur. Tie sú buď plechové, alebo magnetické. To sú však erby, a práve to sme im darovali. Fakt, že si to prišli vypýtať, si vážim. Ide o slušný prístup a je to oveľa lepšie, ako keď nám tabuľu nasilu odmontujú,“ zdôraznila.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda erb, Sliač, letisko Pri vojenskom letisku značky ani erby nemiznú. Kamery zrejme robia svoje.

Náklady navyše

Primátorka verí, že už by malo byť po probléme, ale stále má mierne obavy. „Teraz nám sem prídu noví vojaci, tuším Španieli, takže uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej,“ usmiala sa. „Momentálne máme inštalované všetky tabule, tak dúfam, že to tak zostane čo najdlhšie,“ zhodnotila. Vzápätí pripomenula, že mesto má s takýmto odcudzením vždy len starosti.

„Erby sú síce v našom vlastníctve, ale názvoslovné tabule sú majetkom vyššieho územného celku. Keď zmiznú, vždy to musíme oznámiť samosprávnemu kraju, ktorý ich tam musí, na vlastné náklady, znovu osadiť,“ priblížila. Dodala, že vzhľadom na pomerne nízku škodu tieto prípady mesto na polícii nehlási.

Miznúce značky potvrdila aj Martina Straková z Banskobystrickej regionálnej správy ciest, ktorá túto problematiku rieši. „Podľa vedúceho strediska Zvolen to evidujeme od obdobia, keď sa na Sliači ocitli zahraniční vojaci. Prvé tabule označujúce začiatok a koniec obce začali miznúť približne pred rokom a pol. Za toto obdobie evidujeme zhruba štyri zmiznuté a vymenené značky,“ uviedla s tým, že prípad riešia v súčinnosti so sliačskym mestským úradom.

„Predpokladom je, že značky si vojaci berú ako suvenír z pobytu na Slovensku,“ pokračovala Straková. „Samozrejme, nechceme nikoho obviňovať, ale je tam takáto domnienka,“ zopakovala. Vojaci boli podľa nej oslovení, že v prípade záujmu im vyrobia suveníry v takejto podobe.

„Miznutie značiek vnímame negatívne, lebo to pre nás a Banskobystrický samosprávny kraj predstavuje náklady navyše. Výmena jednej nás stojí zhruba 100 eur s osadením, materiálom a prácou bez DPH. Značky pritom nie je možné osadiť hneď, musia sa dať vyrobiť,“ ozrejmila. Naposledy vraj došlo k takejto výmene niekedy v máji.