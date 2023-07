Košičanov na sídlisku strašia diviaky. Poľovníci žiadajú povolenie na lov v obytnej zóne

Svoje o tom vie aj starosta košického sídliska Ťahanovce Miloš Ihnát. „Divé svine u nás nie sú žiadnou novinkou. Vedenie mestskej časti sa snaží riešiť tento problém dlhodobo,“ hovorí. Aj v tomto roku sa už musel viackrát venovať diviakom, ktoré sa potulovali sídliskom.

Ešte koncom februára si na stretnutie k tejto téme prizvalo aj zástupcov štátnej i mestskej polície a poľovníckeho združenia Lovena. Ihnát vtedy oslovil Okresný úrad Košice so žiadosťou o mimoriadne povolenie denného a nočného lovu diviačej zveri vo všetkých kategóriách, na nepoľovných plochách pre rok 2023. Keďže ide o zastavanú a obývanú oblasť, poľovníci tam bez osobitného povolenia loviť diviaky nemôžu.

Starosta problém riešil aj so štátnou a mestskou políciou. „Po nahlásení výskytu diviakov budú reagovať operatívne a vykonajú kroky k zahnaniu zvierat mimo obytnú časť nášho sídliska. Poľovnícke združenie Lovena v prvom rade očakáva potrebné povolenie na mimoriadny lov diviakov,“ vysvetlil starosta.

Dodal, že prostredníctvom stránky mestskej časti i sociálnych sietí žiada obyvateľov, aby výskyt zveri hlásili polícii. „Príslušníci štátnej i mestskej polície ihneď po nahlásení jej výskytu vykonajú potrebné úkony k tomu, aby zver neohrozovala obyvateľov. Navyše v prípade, ak spomínané poľovnícke združenie Lovena dostane povolenia na lov diviakov, vie ho bezodkladne zorganizovať. Išlo by predovšetkým o okrajovú časť sídliska, keďže v posledných dňoch videli diviaky hlavne na Čínskej ulici,“ dodal Ihnát.

Paralyzérom na diviaka

Diviaky často „špacírovali“ aj na susednej mestskej časti Dargovských hrdinov, ktorú Košičania volajú aj Furča. Vo Furčianskom lesoparku ľudia, ktorí sa tam prechádzali, či športovali často videli diviaky. To ale nikoho až tak neprekvapilo, keďže ide o les. Horšie to bolo, keď sa diviaky objavili v uliciach sídliska. Často aj v oblastiach, ktoré boli od lesoparku vzdialené. Pred niekoľkými rokmi tu dokonca policajt musel v sebaobrane jedného diviaka zastreliť.

„V minulosti to bol problém, no teraz neviem o tom, že by ľudia hlásili výskyt diviakov,“ informovala zástupkyňa starostu mestskej časti Dargovských hrdinov Jana Rubická. V ďalšej mestskej časti Sever museli policajti použiť na diviaka taser – diaľkový elektrický paralyzér. Zviera totiž naháňalo ženu so psom. Okoloidúci policajti si to všimli a rozhodli sa zasiahnuť.

Diviaky mátajú Košičanov aj v parku na Aničke, kde sa objavili za bieleho dňa. Tu sú problémom blízke neudržiavané plochy medzi spomínaným parkom a Kostolianskou cestou. Majú stovky majiteľov, väčšina z nich sa o svoje pozemky nestará a v húštinách tak majú diviaky raj.

Foto: Facebook Miloš Ihnát Diviak Ťahanovce1 FB Milos Ihnat Na sídlisku Ťahanovce v Košiciach vidno diviaky už roky. Samospráva spolupracuje s poľovníkmi a políciou.

Okrem pušiek kosil aj mor

Predseda poľovníckeho združenia Lovena Vladimír Katona tvrdí, že v prípade diviakov robia, čo môžu. No nemôžu na zvieratá strieľať hocikedy a hocikde. „Diviaky lovíme hlavne na poľovných plochách. Na nepoľovných, čo sú obývané oblasti, na to nemáme povolenie,“ vysvetľuje Katona s tým, že zatiaľ na to povolenie ani nedostali. Zdôraznil, že robia kroky na upokojenie situácie. V spolupráci s mestskou časťou aj políciou tu v minulosti robili hon na diviaky. Zrejme to predsa len aspoň trochu zabralo.

„Podľa môjho odhadu je stav diviakov v lesoparku pri Ťahanovciach a Furči na úrovni 60 – 70 percent stavu spred niekoľkých rokov,“ dodal Katona s tým, že o probléme na spomínanej Čínskej ulici vedia. „Ide o samicu diviaka s asi ôsmymi mladými. Viackrát sme na ňu číhali, no bez úspechu. Situáciu monitorujeme, no o iných diviakoch tam nevieme,“ povedal Katona.

Dodal, že pôsobí v troch revíroch, v dvoch diviaky takmer nemajú. V treťom, pri sídlisku Ťahanovce, klesol počet diviakov zhruba o tretinu. „Dosť ich preriedil aj mor ošípaných. Aj kvôli tomu situáciu monitorujeme, no vlna moru sa presunula na stredné a západné Slovensko,“ uzavrel Katona.

V Košiciach sa v okrajových častiach vyskytujú aj líšky, nedávno do centra mesta zablúdil aj srnec. Na jar tohoto roka zrazilo auto medveďa na diaľničnom prevádzači pri košickom krematóriu.