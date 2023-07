Namiesto zábavy prepichnuté pneumatiky. Festival mal dramatickú dohru, ukazujú na miestneho podnikateľa

Jedným z nich bol aj aktivista Jakub Pohle, ktorý mal na festivale 66 hodín prednášku o skúsenostiach z Ukrajiny. Na prípad upozornil denník Korzár. Pohle opísal spomínané chvíle na sociálnej sieti.

„Včera som mal prednášku o mojich cestách na Ukrajinu na Festivale 66 hodín v Smolníku. Všetko by bolo super, keby nám tu jeden miestny výtečník neprerezal gumy na aute. Teda, nielen nám, ale aj deviatim ďalším ľuďom. S najväčšou pravdepodobnosťou vieme kto to bol. Na vstupe sa totiž istý miestny grobian po tom, čo ho bez pásky nevpustili do areálu vyhrážal, že ide prerezávať gumy a čuduj sa svete, gumy nakoniec skončili prerezané a jeho auto je nafotené ako uniká z miesta činu. Akurát čakáme na policajtov (už druhých a dokopy sú to hodiny) aby to zdokumentovali,“ uviedol Pohle.

Čo dokáže urobiť prasknutá pneumatika za jazdy s kamiónom? Video Zdroj: TV Pravda

Prerezal gumy majiteľ penziónu?

Pohle aj priamo upozornil na možného páchateľa. Má ísť o majiteľa miestneho penziónu Radoslava Barana. Dodal, že pravdepodobný páchateľ nechcel zaplatiť vstupné na festival a odmietal mať pásku. „Keď bol z areálu vyvedený, pred svedkami sa vyhrážal násilím, vulgárne nadával ženám, okrem toho sa konkrétne jednému z hlavných organizátorov sa vyhrážal tiež. O nejakých dvadsať minút po tom, čo bol vyvedený z areálu sa môj šofér spiaci v aute zobudil na čudné zvuky, len aby zistil, že nám niekto na aute práve prepichol gumu. A nielen na našom aute, ale aj na ďalších deviatich, ako sme neskôr zistili. Môj šofér videl z miesta činu utekať človeka v rovnakom tričku, ako mal na sebe Baran. O pár minút z penziónu, ktorý patrí Baranovi, ufujazdil nebezpečne rýchlo Baranov bavorák, pri čom skoro zrazil jedného z organizátorov. Celé sa to udialo v čase okolo 3:30 v noci. Organizátori majú k dispozícii ako fotku jeho auta unikajúceho z miesta činu, tak video Baranovho správania,“ upresnil Pohle.

Foto: FB Festival 66 hodin Festival 66 hodin Malebná obec Smolník sa stala dejiskom festivalu 66 hodín.

Aktivista mu dal najprv čas, keďže sa s ním spolu o ostatnými poškodenými chcel dohodnúť. No zbytočne. „Ja osobne som sa snažil Barana kontaktovať na niekoľkých telefónnych číslach, cez miestnych, aj tuto, cez moje statusy na nete. Odkázal som mu, že ho hľadáme a chceme ho konfrontovať aj cez účastníkov festivalu, bez akejkoľvek odpovede. Keď okolo nás prechádzal viackrát na aute, účelovo otočil hlavu na druhú stranu a ani sa na nás nepozrel. Stáli sme pred tým penziónom celý deň a nevyšiel riešiť vzniknutú situáciu ani jeden jediný raz a zbabelo sa schovával. Môj úmysel bol, aby sa prišiel ospravedlniť a zaplatiť škodu. Človek s jeho prachmi, ktoré vytuneloval z eurofondov, nemôze mať problém s nejakými 1500 eurami, no on sa jednoducho rozhodol zahrať to na tupého sedláka,“ píše ďalej Pohle. Preto sa rozhodol pre razantný krok. „Keďže velectený Radoslav Baran nedvíha telefóny, nereaguje a vo všeobecnosti sa správa ako zbabelec, som nútený zverejniť jeho identitu a celý priebeh incidentu,“ uviedol aktivista.

„Ide o majiteľa penziónu Villa Zara v Smolníku, známeho tunelára eurofondov a kamaráta Radoslava Procházku. Z eurofondov si zrenovoval penzión, kde ponúka izby od 260€ na noc,“ dodáva Pohle v ďalšom statuse na sociálnej sieti.

Prístup polície sa mu nepozdáva

Jakubovi Pohle sa spolu s ostatnými obrátil na políciu. Tvrdí, že polícii trval príchod na miesto nejaké dve hodiny. Prvá hliadka podľa neho odmietla zostať na mieste dlhšie, spísali len dve autá a odišli s tým, že im končí služba a príde iná hliadka. Na jej príchod sa čakalo ďalšie dve až tri hodiny. „Spísali ďalšie tri autá a urazení odišli, že sme nenašli majiteľov ďalších áut, vyhovárajúc sa, že nevedia zistiť majiteľov podľa ŠPZ, čo je očividné klamstvo. Následne prišli znova až o niekoľko hodín. Na parkovisko mieria z obecného úradu dve kamery a dotyčné parkovisko, na ktorom sa to stalo, sa nachádza doslova len 5 metrov od Baranovho penziónu. Na otázky, že čo s tým záznamom, povedali, že to budú riešiť. Nakoniec prišli s tým, že záznam bude v pondelok. Od miestnych sme sa však dozvedeli, že záznam sa uchováva maximálne 48 hodín,“ opisuje Pohle prístup polície.

Nepáčilo sa mu ani to, že policajti mali spochybňovať hodnotu spôsobenej škody, mladý pár, ktorý mal prepichnuté obe gumy presviedčali, že im tie gumy určite vyfučali samé a oni si to len nevšimli. Rovnako mali vyslovene neprípustné otázky, či náhodou nikoho neprovokovali. „Každé auto účelovo spisovali zvlášť a ľudí presviedčali, že ich gumy stoja menej, ako tvrdia a vo všeobecnosti neboli ochotní takmer ani počúvať, čo sa im hovorí. Celé to vyzeralo, že to chcú uhrať na priestupok a tvrdili, že každé auto je samostatný čin a tak to budú posudzovať. Polícia úplne ignorovala naše dôvodné podozrenia o miestnom eurofondovom podvodníkovi, hoci sa vyhrážal, hoci jeho auto je nafotené, ako uniká z miesta činu, hoci sa to celé stalo oproti jeho penziónu, v ktorom sa v ten večer dokázateľne nachádzal. Nekontaktovali ho ani len kvôli prípadnému svedectvu, ani ako potenciálneho podozrivého. Vymýšľali, že najprv musia zistiť, či to nespravil buď miestny blázon, alebo faulovali, že musia zistiť, či to nebola nejaká skupina miestnych mladíkov. To, že svedok priamo na mieste činu videl jediného človeka, viac menej ignorovali a išli si svoje,“ dodal Pohle, ktorý dodal, že za Baranom nebola polícia celý deň, hoci celá dedina vedela, kde sa nachádza.

Hoci sme kvôli postupu polície poslali otázky košickej krajskej policajnej hovorkyni, odpoveď sme nedostali. Pre denník Korzár však uviedla, že policajti zadokumentovali celkom sedem priestupkov proti majetku so spôsobenou škodou od 50 do 150 eur. „Poškodenia osobných motorových vozidiel polícia dokumentovala jednotlivo, keďže v čase oznámenia skutkov nebola preukázaná objektívna súvislosť pri ich páchaní, ako aj subjektívna súvislosť konkrétneho páchateľa spáchať trestný čin,“ reagovala krajská policajná hovorkyňa Jana Mesárová. „V súčasnej dobe sú vykonávané úkony za účelom preverenia a objasnenia skutočností obsiahnutých v jednotlivých oznámeniach, pričom je predpoklad, že dôjde k zmene právnej kvalifikácie,“ uviedla hovorkyňa. „V súčasnom štádiu objasňovania jednotlivých skutkov nie je možné poskytnúť ďalšie odpovede na vaše otázky. V tejto súvislosti môžeme potvrdiť, že postup príslušníkov Policajného zboru, ktorí vykonávali preverovanie oznámených udalostí, je predmetom kontroly zo strany nadriadeného,“ dodala hovorkyňa. Polícia ale neuviedla, či disponuje videozáznamom, či vypočula podozrivého a či ním je Pohlem spomínaný Baran.

Na miestnych nemá ťažké srdce

Dodal, že každý z miestnych, kto šiel okolo bol zo situácie zhrozený. „Je pre mňa nepredstaviteľné, že niekto kvôli urazenému egu a pätnástim eurám prepichne gumy na desiatich autách, ktoré patrili organizátorom, účastníkom, dobrovoľníkom, ktorí de facto žijú z pár eur mesačne a výmena gúm pre nich znamená nie malé náklady navyše. Nehovoriac o tom, že zohnať cez víkend v Smolníku gumy na desať rôznych áut, je takmer nemožné a keby nebolo mojich sociálnych sietí, trčíme tam doteraz. Kvôli tomuto idiotovi som zmeškal svadbu páru jedných z mojich najlepších priateľov a festival som ukončil so stratou solídnych 170 eur. Nehovoriac o ľuďoch s drahšími gumami. Budem dávať aj podnet na policajnú inšpekciu, lebo prístup policajtov bol ako zo zlého sna a vyslovene to vyzeralo, že to chcú ututlať,“ upresnil Pohle, podľa ktorého sú organizátori festivalu 66 hodín v celom incidente úplne nevinne. „Pomáhali, ako sa dalo a boli ochotní pomôcť výrazne nad rámec bežných dobrých mravov. Rovnako nemôžem povedať pol slova ani na miestnych obyvateľov, ktorí sa nám od začiatku všetci snažili pomôcť a celá záležitosť ich veľmi mrzela, či už ľudsky, alebo preto, lebo je to hanba pre celú dedinu,“ uzavrel aktivista.

Čítajte aj Festival Atmosféra nie je len pre mladých. Ponúka spojenie prírody, hudby a zážitkov

Starosta Smolníka sa k celej udalosti nechcel vyjadrovať, podľa neho by bolo lepšie písať o pozitívach festivalu. Oslovili sme aj Radoslava Barana. Keď sme sa dovolali do penziónu, mužský hlas nám tvrdil, že Baran tam nie je. Po tom, ako bolo upresnené, na čo sa chceme opýtať, reagoval stručne. „Nebudem sa k tomu vyjadrovať.“

Radoslav Baran, ktorého účastníci festivalu považujú za toho, kto im prerezal gumy na autách nie je na internete veľa informácií. Pred niekoľkými rokmi však Denník N uverejnil článok, ktorý opisuje, ako sa z futbalového trénera stal podnikateľ s eurofondmi. Zároveň sa sa pohyboval na ministerstve životného prostredia a ministerstve pôdohospodárstva ako človek, ktorý manažuje eurofondové projekty pre obce. Samosprávy mu za to platili desaťtisíce eur. Dobrým príkladom je výhodný biznis v Košiciach, kde v roku 2009 mesto hľadalo firmu, ktorá by mu vypracovala projekt na modernizáciu dopravy. Tender vyhrala Baranova firma S. E. G. s ponúknutou sumou 56 600 eur. O tristo eur tak porazila firmu Etiam, ktorú vedie podnikateľ Ivan Zuzula. Táto spoločnosť pritom sídli na Tomášikovej 23 v Bratislave, teda na adrese, ktorú si uvádzajú tri ďalšie Baranove firmy. No potom vyšlo najavo, že výberová komisia mala podľa dokumentov rozhodnúť o víťaznej ponuke až tri dni po tom, ako záujemcovia dostali podpísané zápisnice o výsledkoch súťaže. Vtedy začala polícia trestné stíhanie.

Baranova bratislavská firma S. E. G. sa „zviditeľnila“ aj v kauze exprimátora Košíc Františka Knapíka (KDH) a vtedajšieho vysokého úradníka magistrátu Vladimíra Šalitroša (SDKÚ). Mesto v roku 2009 hľadalo externého poradcu na spracovanie projektu na kúpu 19 plynových autobusov z eurofondov za vyše 9 miliónov eur. V súťaži bola jediným kritériom cena. No napriek tomu mesto nevybralo košickú firmu s najlacnejšou ponukou – 57 100 eur, ale práve spomínanú S. E. G. s drahšou ponukou, išlo o 67 354 eur. Pritom víťazovi v rozpore s pôvodnou ponukou navyše doplnili do zmluvy ďalšiu odmenu 4 percentá v sume 433-tisíc eur z eurofondov, ak ju mesto získa, k čomu aj došlo.

Za druhej Ficovej vlády miliónovú dotáciu z eurofondov na spomínaný penzión v Smolníku. Len pre zaujímavosť, peniaze žiadal cez čerstvo založenú eseročku s nulovými tržbami. Opustenú a zničenú budovu bývalej banskej komory opravil a premenil na penzión.