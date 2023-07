Problém so svrčinovskými osadníkmi sa vyostruje. Primátor Čadce podal trestné oznámenie

Chceli sa nasťahovať do nového domova, ktorý im v metropole Kysúc zaobstaral developer, no zavolali na nich políciu. „Bol to horor,“ posťažoval sa jeden z obyvateľov Svrčinovca, ktorý má, spolu s ďalšími, ustúpiť výstavbe ekoduktu v spomínanej obci. Čadčiansky primátor ešte v ten deň podal trestné oznámenie vo veci podozrenia z prečinu neoprávneného zásahu do práva domu, bytu alebo nebytového priestoru. Nehnuteľnosť totiž stále nie je zavkladovaná v katastri.

Na incident upozornil primátor Matúš Šimášek. Položil pritom otázku, či ide o protizákonné zabratie obydlia. Vzápätí to na sociálnej sieti mesta aj komentoval. „Dnes v ranných hodinách (piatok 21. 7.) sa skupina osôb zo Svrčinovca pokúsila vniknúť do domu v časti Podzávoz. Privolanej polícii sa nevedeli preukázať žiadnym dokumentom, ktorý by ich oprávňoval na nasťahovanie,“ uviedol. Zároveň potvrdil, že podal trestné oznámenie. Doplnil, že podiel na tejto trestnej činnosti má pravdepodobne aj firma Fimila, ktorá koná na základe zmluvy uzavretej s vládou.

Svrčinovskí osadníci Video Zdroj: TV Pravda

Kabinet expremiéra Eduarda Hegera (Demokrati) pred pár mesiacmi uvoľnil, na základe zmluvy, 400-tisíc eur na zabezpečenie náhradného bývania svrčinovských osadníkov. Ich obydlia totiž stoja na trase výstavby ekoduktu kysuckej diaľnice D3. Zelený most pre migrujúcu zver má byť skolaudovaný už tento rok, no celé to viazne práve na probléme s presťahovaním tohto obyvateľstva.

Žilinská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová potvrdila, že trestné oznámenie evidujú. „Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony v súčasnosti nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie,“ uviedla.

Spia na dlážkach

Dom v čadčianskej časti Podzávoz je podľa našich informácií zaplatený, no komplikácie sú s jeho vkladom do katastra. Napriek tomu vraj developer, deň pred incidentom, prišiel za osadníkmi a odovzdal im kľúče od neho s tým, že sa tam môžu nasťahovať. Zaobstarali si teda dodávku a pustili sa do toho. Keď to však spozorovali ľudia v okolí, kontaktovali samosprávu a mestskú políciu.

Situáciu Pravde priblížil Ján Baláž, ktorý je akýmsi nepísaným hovorcom svrčinovských osadníkov. Potvrdil, že v piatok sa už do domu v Čadci začali sťahovať. „To tam bol horor, niečo katastrofálne. Prišlo šesť áut mestskej polície, ktorú má v kompetencii primátor. On ich má na starosti, veď štátna polícia tam nebola,“ povedal. Vysvetlil, že nábytok si tam, napriek všetkému, už premiestnili.

„Teraz sme tu, vo Svrčinovci, bez ničoho, spíme na dlážkach. Všetko už máme tam,“ podotkol. Nevie presne, koľko ľudí sa v čase incidentu pri čadčianskom dome nachádzalo, no isté je, že ich tam bolo viac.

„Aj takí, čo nám pomáhali sťahovať. Poprosil som kamarátov z mesta, aby prišli. Chalani sú tiež Rómovia a ostatní sa zľakli, že všetci idú s nami do toho domu,“ mieni. Dokopy by tam však malo bývať zhruba dvanásť ľudí. „Ale nezostane tam ani takýto počet. Niektorí si hľadajú podnájmy, nakoniec tam budeme asi šiesti, teda polovica,“ tvrdí Baláž. Verí, že celá vec sa už čoskoro vyrieši.

„V najbližších dňoch by sme tam (v Čadci, pozn. red.) už mali byť definitívne presťahovaní,“ reagoval. Tvrdí, že čoskoro by sa nehnuteľnosť, ktorú pre nich zaobstaral developer zaplatený štátom, mala ísť zapísať na kataster. „Pôvodný majiteľ domu to má ísť zavkladovať,“ poznamenal.

„Bol tu aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ján Hero. Stretol sa aj s primátorom. Vravel, že do najbližšieho piatka (28. 7.) by to malo byť vyriešené. Len sa obávam, aby tam zase vedenie mesta neurobilo nejaké špekulácie. Robia všetko preto, aby sme tam nešli,“ dodal Baláž.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Ján Baláž, Svrčinovec Ján Baláž verí, že do domu v časti Podzávoz sa s rodinou už čoskoro nasťahujú.

Vyjadria sa neskôr

Michal Labaš zo spoločnosti Fimila, ktorého sme kontaktovali telefonicky, bol veľmi stručný. „Je to citlivá záležitosť. Vyjadrenie poskytneme, ale neskôr,“ povedal. Konkrétny dátum, kedy by k tomu mohlo dôjsť, však neprezradil.

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity Pravde potvrdil, že Hero sa v pondelok (24. 7.) stretol s primátorom Čadce a navštívil aj obyvateľov Svrčinovca. Vo svojom stanovisku splnomocnenec pripomenul, že čadčianska nehnuteľnosť, v rámci náhradného ubytovania, bola zakúpená prostredníctvom externej firmy.

„Napriek odkúpeniu existujú prekážky na presťahovanie Rómov v tejto lokalite,“ zhodnotil. Pokračoval, že na osobnom rokovaní mu mesto prezentovalo svoje výhrady k tomuto riešeniu. Hero zase prezentoval možnosti podpory, ktorá by mala byť komplexná a zahŕňať investičné projekty, ako aj pôsobenie takzvaných pomáhajúcich profesií. Úrad podľa neho aktívne hľadá možnosti riešenia a otvára na všetkých miestach rokovania k vyriešeniu situácie. „Všetky potrebné úkony k časovému vyriešeniu sú v procese,“ poznamenal.

V súvislosti s presťahovaním obyvateľstva Svrčinovca do Čadce vraj prisľúbil Hero zástupcom mesta súčinnosť pri riešeniach v oblasti integrácie, inklúzie a podpory zvyšovania životnej úrovne obyvateľov mesta. Na priamu otázku, či sa naozaj už najbližší piatok budú môcť nasťahovať do kúpeného domu, však neodpovedal.

Čítajte aj Pre vysokú pôrodnosť musia pristavovať školu: Oravská Polhora trhá rekordy

Primátor informáciu o tom, že by sa k nim Rómovia mali sťahovať už tento piatok, nemá. „Splnomocnenec nám skôr objasnil pozíciu tohto úradu a jeho možnosti v rámci riešenia tejto problematiky. Spoločne sme sa zhodli na tom, že kompetentný v tomto smere nie je on, ani mesto Čadca, ale predovšetkým štát a samotná firma Fimila, ktorá dostala na tento účel dotáciu,“ povedal Šimášek.

„Všetci ostatní sme len inštitúcie, ktoré môžu tento proces nejakým spôsobom, v rámci sociálnej integtrácie, vylepšiť. My sme apelovali najmä na to, že tá firma, napriek našej snahe, s nami nekomunikuje,“ poukázal na spoločnosť Fimila. „Máme dôkazy, že v istom čase nemala na svojej adrese ani schránku. Preto sme úrad poprosili, aby zorganizovali nejaké stretnutie, kde si toto vyjasníme. Lebo ak má dôjsť k sociálnej integrácii obyvateľov, malo by to byť robené za iných okolností,“ povedal.

Je zneužívaný?

Na margo trestného oznámenia primátor zdôraznil, že k tomu došlo po upozornení mestského úradu, keď ho kontaktovali ľudia s tým, že v okolí budovy spozorovali pohyb osôb. „Zároveň sme boli, v krátkom čase, informovaní vlastníkom, ktorý je zapísaný v katastri, že tam možno dochádza k protiprávnemu stavu a máme to zistiť,“ tvrdí. Preto bola na miesto vyslaná hliadka mestskej polície, ktorá podozrivé osoby požiadala o predloženie relevantného dokladu nájomnej alebo kúpnej zmluvy, nejakého užívateľského práva, na základe ktorého by do domu mohli vojsť.

Čítajte aj Orbán znova prestrelil: Slovensko nazval odtrhnutým územím. Pobúril Sulíka, Šimečku aj Fica a Pellegriniho, Heger mu núka šiltovku

„Takýto dokument nemali. V čase, keď sme prišli na miesto, niekto s pánom Balážom telefonoval a inštruoval ho v tom zmysle, že sa môže nasťahovať. S ohľadom na to sme tam zabezpečili verejný poriadok a ja som išiel podať trestné oznámenie,“ priblížil Šimášek. Podľa neho je vysoko pravdepodobné, že keby požadovaný doklad firma Fimila alebo Ján Baláž mali, nemuseli by sa v ten deň vrátiť do Svrčinovca. „Mne je ľúto, v akej situácii sa pán Baláž nachádza. Z môjho pohľadu je zneužívaný osobami, ktoré sú za dnešný stav, ku ktorému určite nemuselo dôjsť, zodpovedné,“ uzavrel.

Ak by štát termín výstavby ekoduktu nestihol, museli by vrátiť dotáciu vo výške 300 miliónov eur za úsek kysuckej diaľnice D3, ktorej je súčasťou. Ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť však opakovane deklarujú, že vynaložia maximálne úsilie, aby bola stavba dokončená v roku 2023.