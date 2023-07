Škody po ničivej búrke na východe sú v státisícoch eur. Ľudia peniaze na opravu domov nemajú

Starostka obce Závadka Video Starostka obce Závadka jana Dziaková zhrnula škody a najväčší problém - odstránenie eternitu. / Zdroj: TV Pravda/Boris Macko

Týkalo sa to predovšetkým eternitových – azbestocementových striech. Desiatky domov v okresoch Sobrance a Michalovce tak ostali bez ochrany pred dažďom. Silný lejak sa v stredu prihnal aj do obce Závadka pri Michalovciach. Na poničených domoch sú už síce strechy zakryté nepremokavými plachtami a celtovinou, no miestni obyvatelia sa len modlia, aby sa neprihnal aj silný vietor, ktorý by ich strhol.

Škody po minulotýždňovej ničivej búrke idú do státisícov eur. Starostka Závadky Jana Dziaková robí, čo sa dá, no roboty má vyše hlavy. „Len na strechách sú škody za 500-tisíc eur. Ďalšie škody predstavujú sumu 300-tisíc eur. Ľudia si už upratali, začali robiť na strechách,“ vykreslila starostka situáciu v obci.

Problémom je aj azbest

S pomocou štátu zatiaľ nerátajú. „Jedine predseda Národnej rady SR Boris Kollár sa sem prišiel pozrieť a na stretnutí nám sľúbil, že skúsi vybaviť ľuďom aspoň príspevky na nové strechy,“ dodala starostka s tým, že Ďalšie škody predstavuje likvidácia eternitu, ktorý je nebezpečným odpadom. Obec už vypísala výberové konanie na firmu, ktorá má oprávnenie na likvidáciu azbestu.

„Musíme to spraviť takto, ľudia nemajú peniaze na to, aby si to zaplatili,“ dodala Dziaková. Oproti kolegom – starostom z iných obcí to má zložitejšie. Výnimočná situácia bola po búrke a krupobití vyhlásená v celom okrese Sobrance. Obec Závadka je v michalovskom okrese a výnimočná situácia je vyhlásená len v obci, ktorá sa tak nemôže oprieť o pomoc okresného úradu.

Práve likvidácia eternitu je pre miestnych obyvateľov veľký problém. „Už ho tu mám naskladaný. Volala som firmu, ktorá ho môže zlikvidovať, chcú za to sedem tisíc. Len odkiaľ?“ pýta sa Mária Adamčáková, ktorú živel pripravil o krytinu na celej streche. Vo veľkom gazdovskom dome žije spolu s manželom, ktorý je po úraze psychicky chorý.

„Už riešime nákup novej krytiny, čo vyjde na zhruba päť tisíc. Deti mi nevedia pomôcť, tiež majú pôžičky a žijú v zahraničí. Ani nám neostáva nič iné, len si požičať a postupne splácať,“ dodala pani Adamčáková. Dom nemá poistený. „Myslela som na to, chcela som ho dať poistiť. No v poisťovni mi povedali, že kvôli eternitovej streche sa to nedá,“ dodala.

Čaká sa na poisťovne

Viacero obyvateľov Závadky sa sťažovalo aj na pomalý postup poisťovní.Manželia Lenka a Peter Grajcárovci majú na jednom dvore dva domy. Nový majú poistený. Starý, rodičovský nie. Práve na ňom zničila búrka s krúpami strechu. Na novom dome je poškodená fasáda a rozbité plastové okno.

„Nový dom máme postený, starý nie. Kontaktovali sme poisťovňu, no trvá im to dosť dlho. Fotky škôd som poslala, no jediná odpoveď je, že máme čakať,“ tvrdí Lenka Grajcárová. „Ledva vyjdeme z mesiaca na mesiac a čo ešte dôchodcovia, ktorí nemajú na nové strechy. Plus nikto nepríde robiť zadarmo. Horšie je, že stále prší a na strechách sa nedá robiť,“ dodala.

V obci Bunkovce zlikvidovala búrka strechy na 40 domoch. Práve tu sa s Borisom Kollárom stretli starostovia obcí, v ktorých bolo po búrke najviac poškodených domov. Starosta obce Václav Ličko ocenil, že aspoň niekto z vrcholových politikov sa zaujímal o ľudí, ktorí doslova prišli o strechy nad hlavou.

„Úprimne nemám ilúzie o politikoch, no je dobre, že prišiel. Sami sme zvedaví, aká bude reálna pomoc,“ povedal starosta. Situácia je podľa neho vážna, región je chudobný a ľudia nemajú peniaze nazvyš. „Problém je v tom, že veľké krúpy rozbili strechy s eternitom. A tie ostali na domoch, kde ľudia nemali peniaze na výmenu krytiny. A nemajú ich ani teraz,“ dodal Ličko.

Boris Kollár v Závadke Video Borisovi Kollárovi sa posťažovali obyvatelia Závadky. / Zdroj: TV Pravda/Boris Macko

Kollár: „Prišiel som pozrieť, ako sa dá pomôcť.“

Podľa predsedu Národnej rady Borisa Kollára by vláda mala nájsť zdroje na potrebnú pomoc obyvateľom obcí v okresoch Sobrance a Michalovce, ktorým veterná smršť a krupobitie minulý týždeň zničili strechy rodinných domov. V stredu sa stretol sa so starostami zasiahnutých obcí Blatné Remety, Blatná Polianka, Svätuš, Závadka, Hnojné, Veľké Revištia a Blatné Revištia. Tí pripravili list so žiadosťou o pomoc adresovaný prezidentke SR Zuzane Čaputovej, predsedovi parlamentu a premiérovi Ľudovítovi Ódorovi. Potrebná pomoc sa podľa nich týka celkovo zhruba 300 rodinných do­mov.

„Ide o ľudí, ktorí to nemali poistené a sú to hlavne sociálne najslabší obyvatelia, ktorí potrebujú pomoc a ktorých treba akútne riešiť, a keď im nepomôžeme, tak z nich urobíme bezdomovcov,“ povedal Kollár. Problém s eternitom je hlavne v obci Závadka v okrese Michalovce, v ktorom na rozdiel od okresu Sobrance nevyhlásili mimoriadnu situáciu a obec tak pri likvidácii odpadu musí ísť cez zdĺhavé verejné obstarávanie. „To je šialená byrokracia, ktorú musíme tiež okamžite riešiť a odstrániť,“ konštatoval Kollár.

Kollár poukázal aj na to, že za minulých vlád pri podobných živelných udalostiach oblasti navštívil premiér alebo aspoň minister vnútra. „Teraz ma zamrzelo, že tu nikto neprišiel, to je hanba, preto som ako druhý najvyšší ústavný činiteľ prišiel pozrieť na tvár miesta, čo sa tu deje a ako treba pomôcť,“ povedal. O situácii chce informovať prezidentku a premiéra. Pri bezprostrednom riešení následkov prírodného živlu vyzdvihol pomoc dobrovoľných hasičov, ale aj vojakov či súkromných firiem. Z hľadiska finančných zdrojov na obnovu by do úvahy podľa Kollára pripadali niektoré nevyčerpané eurofondy. „Máme možnosti načrieť do rezervy predsedu vlády, čo v minulosti vždy bolo na takéto situácie vyčlenené. Rátam, že budeme potrebovať tak štyri – päť miliónov eur na to, aby sme mohli pomôcť tým najchudobnejším,“ dodal. Pomoc prisľúbil aj za poslanecký klub jeho hnutia.

Vládny kabinet sa otázkou pomoci zaoberal na svojom stredajšom rokovaní v Bratislave, čo novinárom potvrdil Ódor. V prípade pomoci samosprávam pri odstraňovaní následkov krízových situácií sú podľa neho v rozpočte vždy vyčlenené nejaké peniaze. Pri pomoci fyzickým osobám je potrebné preskúmať opodstatnenosť požiadaviek. „Pokiaľ ide naozaj o osoby alebo rodiny v neľahkej ekonomickej situácii, tak sme sa dohodli aj s pani ministerkou práce, že sa stretneme a prediskutujeme, ako bude možné pomáhať v nejakej miere aj týmto osobám,“ povedal premiér. Úrad vlády pripomína, že pre aktiváciu tzv. dlhovej brzdy od mája tohto roku nie je možné využiť rezervu predsedu vlády.