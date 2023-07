Ľudia ich majú plné zuby. Mestá riešia vizuálny smog, Senica pristúpila k ráznemu riešeniu

Senica nemá historické centrum ako Bardejov či Banská Štiavnica, kde by miestne genius loci doslova krvácalo v prítomnosti reklamných bannerov. Zmes rôznych pútačov v centrálnej časti mesta v okolí námestia i tak oku nelahodí.

Len na troch budovách pri frekventovanej križovatke sme narátali okolo 30 reklamných pútačov bez ďalších polepov na sklených výplniach okien prípadne dverí. Ďalšia rožná budova sa momentálne prerába, ale aj tá vyzerala podľa miestnych podobne.

Je toho veľa, no obrnila sa

Seničanka Eva (53) pritakáva, že mesto je plné reklám. „Ťahá sa to už skraja Senice. Začína to veľkými bilbordmi a smerom do centra sa to zhusťuje,“ hovorí. Hneď však dodáva, že si na prítomnosť reklamných plôch akosi zvykla a pozornosť im nevenuje.

Viac si ich všíma pri cestovaní, ak špatia historické lokality. Do takých priestorov podľa nej nepatria. Snahu mesta o reguláciu vonkajšej reklamy vníma pozitívne. „Mohlo by byť toho menej, je to také ‚preplácané‘,“ dodáva.

Peter (36) si nemyslí, že by bolo v Senici výrazne viac reklám ako v iných mestách. „Sú miesta, kde je toho viac, no sú tu aj také, kde sú už reklamné plochy poodstraňované,“ opisuje. Uznáva, že bez reklám to vyzerá lepšie. Reguláciu preto považuje za dobrý krok.

„Dnes sa dá reklama viac-menej premiestniť na internet, je preto zbytočné zahlcovať nimi budovy,“ myslí si. Ako šoférovi či turistovi mu reklamné pútače neprekážajú. „Skôr z toho čerpám inšpiráciu, keďže sa okrajovo venujem aj reklame,“ dopĺňa.

Senická samospráva po vzore väčších miest nastavila všadeprítomným reklamám pravidlá, ktoré boli schválené ako súčasť zmien a doplnkov územného plánu. „Cieľom je vytvoriť krajší verejný priestor,“ zdôrazňuje hovorkyňa radnice Tatiana Moravcová.

Pravidlá určujú nielen spôsob umiestňovania reklamných zariadení, ale aj ich tvar a veľkosť, aby ich vzhľad nebol rušivý. Vďaka týmto odporúčaniam by sa mali zjednotiť rôzne druhy reklamných plôch.

Zmiznú z centra obrazovky?

Regulácia rozdeľuje územie mesta do štyroch zón, najprísnejšie podmienky sa podľa hovorkyne týkajú užšieho centra. „Z fasád budov by sa mali vytratiť napríklad veľkoplošné reklamné bannery a tiež veľkoplošné obrazovky s reklamou,“ uvádza príklad. Reklamy sa po novom nemôžu umiestňovať na mestský mobiliár ako lavičky, smetné koše či kvetináče.

Foto: Žaneta Mikulíková Vizuálny smog, Senica Senický magistrát sa rozhodol zakročiť proti vizuálnemu smogu.

Foto: Žaneta Mikulíková Vizuálny smog, Senica, reklama Reklamný miš-maš na jednej zo senických budov v centre mesta.

Novinkou je, že na každom reklamnom zariadení by mali byť uvedené identifikačné údaje vlastníka. Povoľovanie reklamných stavieb ostáva nezmenené, riadi sa stavebným zákonom. Tie, ktoré boli povolené pred schválenými zmenami, sa rušiť nebudú. Fungovať môžu až do uplynutia lehoty povolenia.

Regulácia sa týka všetkých prevádzok i obyvateľov na území mesta, ale aj samotnej samosprávy. Radnica o novinke písomne informovala aj správcovské spoločnosti budov. Nové podmienky používania informačných, reklamných a propagačných zariadení platia od mája tohto roka. Hoci za ich nedodržanie hrozí sankcia, mesto sa ich najskôr snaží dostať do povedomia verejnosti.

Proti vizuálnemu smogu zakročili v Senici už skôr. Zavedeniu regulácie predchádzalo založenie pracovnej skupiny, ktorá mala zhodnotiť situáciu v meste. Na dôležitosť dát pri riešení nielen tejto problematiky upozornilo v roku 2020 na príklade Trnavy občianske združenie Alvaria. Pomocou verejne dostupných dát vytvorilo vizualizáciu s miestami s najväčším vizuálnym smogom.

„Rozloha smogu v Trnave sú podľa zverejneného datasetu takmer 2 futbalové ihriská, viac ako 12 544 metrov štvorcových. Keby sme túto plochu prepočítali na bilbordy, ide o tisíc bilbordov so štandardnými rozmermi,“ priblížilo združenie.

Pri počte 330 ulíc je to podľa združenia ekvivalent toho, ako keby sa na každú ulicu umiestnilo viac ako tri bilbordy. „Celkovo 127 ulíc obsahuje reklamné plochy, ide o viac ako tretinu všetkých ulíc (38%),“ vyplynulo zo zistení združenia.

Boj s vizuálnym smogom je pre samosprávy behom na dlhé trate. Pomohla im však novela stavebného zákona z roku 2021, ktorá umožnila jeho rýchlejšie a efektívnejšie znižovanie.

Ročne odstránia asi 100 reklám

V Nitre sa začali touto myšlienkou intenzívne zaoberať v roku 2016. „Najviac reklamných stavieb sme dali dole od roku 2018 až doteraz. Vychádza to približne na stovku odstránených reklám ročne – bilbordov, bigbordov, citylightov, reklamných pútačov rôzneho formátu, reklamných plachiet, totemov,“ spresnil hovorca nitrianskej radnice Tomáš Holúbek.

Zdôraznil, že v počiatkoch boja s vizuálnym smogom bolo po celej Nitre viac ako 850 reklamných stavieb. „K dnešnému dňu ich evidujeme už „len“ 287. Dá sa povedať, že náš boj s outdoorovými reklamami sme z dvoch tretín dotiahli do konca. Náš cieľ je postupne odstrániť aj desiatky ďalších reklám,“ dodal Holúbek.

Kľúčová je podľa neho vždy legislatíva a strategické dokumenty mesta, teda v tomto prípade Územný plán. Nitra bola podľa Holúbeka prvým mestom, ktoré sa odhodalo regulovať reklamný stavby práve cez územný plán.

„To sa nepáčilo reklamným agentúram a majiteľom reklamných plôch. Obrátili sa na súd tvrdiac, že si nemôžeme dovoliť regulovať reklamné stavby cez územný plán. Najvyšší súd nám však dal rozhodnutím z 25. januára 2021 za pravdu,“ doplnil hovorca.

Aj v Hlohovci je už podľa zástupcu primátora Miloslava Drgoňa badať po rokoch práce výsledok. „Vizuálne je to neprehliadnuteľné,“ hovorí s tým, že stačí si porovnať súčasné fotografie a fotografie spred desiatich rokov toho istého miesta.

Najväčšia výzva je podľa neho presvedčiť prevádzkovateľov k ochote riešiť ich reklamu a označenia ich prevádzok. „Kľúčové sú jasne stanovené pravidlá, ktoré musia všetci rešpektovať. Potom to už ide ľahšie,“ dodáva.

Riešenie vizuálneho smogu najskôr zakomponovali do Programu rozvoja mesta, ktorý bol schválený v roku 2015. Išlo o jeden z nástrojov ako skvalitniť verejný priestor. Na mestskom úrade neskôr vznikla medziodborová pracovná skupina, ktorá sa pravidelne stretávala a riešila otázky spojené s odstraňovaním vizuálneho smogu.

„V roku 2018 bola schválená Politika reklamných stavieb a zariadení mesta Hlohovec a následne bol vytvorený aj Manuál umiestňovania reklám. Bolo to zároveň obdobie, kedy sa urobil najväčší posun v tejto oblasti,“ pripomína zástupca primátora.

V Hlohovci i Nitre sa stretávajú u ľudí s pozitívnym ohlasom. „Obyvatelia si to všímajú. Čo je ale rovnako dôležité, máme spätné väzby aj od majiteľov prevádzok, ktorí pochopili, čo je cieľom odstraňovania vizuálneho smogu,“ zdôrazňuje Drgoň. Podobne reagujú podľa Holúbeka aj obyvatelia Nitry. „Ľudia našu snahu v tejto oblasti oceňujú. Mali už plné zuby reklám na každom kroku,“ dodáva.