Turisti nešetria kritikou: Banská Štiavnica ponorila najväčšie dominanty do tmy

Kalvária v Banskej Štiavnici je nasvietená do desiatej večer, od augusta to predĺžia do polnoci.

„Bude sa s tým vôbec niečo robiť? Žiaľ, často sa stretávam s veľkou kritikou zo strany turistov, ktorí sa pýtajú, ako je možné, že dominanty mesta sú v tme,“ posťažoval sa mladý Banskoštiavničan Michal. Viacerí pritakávajú a zároveň upozorňujú, že po nedávnom požiari by si to mali uvedomiť všetci, ktorým rozvoj turizmu v meste leží na srdci. Pripomínajú, že to má vplyv aj na príjmy obyvateľov, ktorí pracujú v cestovnom ruchu.

Zazneli tiež slová, že na osvetlenie Kalvárie sa robila zbierka. Napriek tomu vraj svieti len do desiatej večer. Predseda Kalvárskeho fondu Martin Macharik reagoval, že peniaze sú na transparentnom účte a z toho sa platia náklady na elektrinu. „Každý si to môže pozrieť a skontrolovať,“ podčiarkol.

Kalváriu nasvietia do polnoci

Pravde Macharik potvrdil, že z dôvodu nárastu ceny energií a neistej budúcnosti museli v polovici februára pristúpiť k dočasnému vypnutiu nočného nasvietenia. „Všetko stojí peniaze a Kalvária žije len z dobrovoľných príspevkov niekoľkých pravidelných a množstva menších darcov,“ zdôraznil. Kompletné náklady na prevádzku a údržbu systému nasvietenia odhadol v aktuálnom roku na 4-tisíc eur. V marci preto spustili zbierku a zriadili spomínaný transparentný účet, na ktorom vidieť každý príspevok a tiež to, ako bol použitý.

„Podarilo sa vyzbierať zatiaľ 2 610 eur. Nočné nasvietenie sme vďaka tomu mohli symbolicky obnoviť vo veľkonočnom období – 9. apríla, na Zmŕtvychvstanie Pána. Odvtedy svietime stále do desiatej večer,“ povedal Macharik. Financie im na to budú stačiť do októbra, no zbierka pokračuje. Verí, že koncom roka nebudú musieť opäť zhasínať.

„Teraz ceny za elektrinu trošku klesli, pričom málo, ale ďalej prichádzajú aj príspevky na transparentný účet, čo nám od 1. augusta umožní svietiť až do polnoci,“ vysvetlil. Objasnil, že celú noc, teda až do začiatku svitania, nebola táto pamiatka nasvietená nikdy. „Ani sme to tak neplánovali. Predtým to bývalo do jednej, ale do polnoci úplne stačí,“ zhodnotil. Spresnil, že mesačne ich nočné nasvietenie Kalvárie vyjde na približne 250 eur.

„Ohlasy turistov sú od prvého dňa, ako sme to zapli, výborné,“ pokračoval predseda fondu. „Je to veľmi obľúbené, preto nás naozaj mrzelo, keď sme od toho pred pár mesiacmi museli upustiť. Tie vysoké faktúry sme jednoducho nezvládali. Predsa len, nevyberáme žiadne vstupné, len dobrovoľné. Vlastné prostriedky nemáme mať odkiaľ,“ podotkol. A prečo vlastne nevyberajú vstupné?

„Brať ho za vstup do kostolov, nejakých cirkevných priestorov, berieme ako poslednú možnosť. Samozrejme, vzhľadom na finančnú situáciu to musíme zvažovať. Je tam ale viac vlastníkov, musia s tým všetci súhlasiť. Sú to mesto, rímskokatolícka cirkev a štátne lesy,“ ozrejmil. Všetko sa podľa neho musí doladiť, je to na veľkú diskusiu. „No a ďalšia vec je, že ide o prírodný areál, do ktorého sa dá vojsť z troch rôznych smerov. Oplotiť to určite nechceme,“ poznamenal. Symbolické dve eurá na osobu však vyberajú pri vstupe na vyhliadku, ktorá nedávno pribudla v severnej veži Horného kostola.

„Je to úspešný projekt. Miestni a obyvatelia okresu však za to neplatia. Podobne by to zostalo, ak by sme v budúcnosti vyberali vstupné aj v rámci celej Kalvárie. Išlo by ale zrejme len o sezónnu záležitosť – v tých najsilnejších dňoch,“ dodal Macharik.

zväčšiť Foto: Slovensko z neba Starý zámok, Banská Štiavnica Starý zámok je v nočných hodinách ponorený v tme.

Ušetrili tisíce eur

Nasvietenie Starého a Nového zámku, no tiež ďalších dominánt v meste, majú „pod palcom“ banskoštiavnické technické služby. Ich riaditeľ Miloslav Filjač uviedol, že boli vypnuté, ako aj časť verejného osvetlenia, z dôvodu opatrenia týkajúceho sa úspory energií.

„Pri tomto rozhodnutí sa brala do úvahy skutočnosť, že náklady na verejné osvetlenie stúpli z približne 7– na 17-tisíc eur. Výdavky na nasvietenie pamiatok samostatne neevidujeme, keďže majú spoločné meranie s verejným osvetlením,“ vysvetlil riaditeľ. „Opatreniami sme dosiahli zníženie nákladov na 11-tisíc eur,“ podotkol.

zväčšiť Foto: Slovensko z neba Nový zámok, Banská Štiavnica Nový zámok je v nočných hodinách ponorený v tme.

Obyvatelia mesta by podľa Filjača ťažko pochopili, že im nastavujú režim úsporného osvetlenia a zároveň plne nasvecujú dominanty. „Celospoločensky je predsa známe, že samosprávy boli nútené prijať opatrenia úspory finančných prostriedkov, aby mohli zabezpečiť nevyhnutné verejnoprospešné služby, chod predškolských a školských zariadení, sociálne veci a podobne,“ pripomenul. Doplnil, že k nasvieteniu pamiatok mesto pristúpi po stabilizácii ekonomiky samospráv.