Košický primátor skončil v sanitke. Odstavil ho jeden zlý krok

Ako k nemu došlo? „Bol to len jeden zlý krok. Ale odstaví ma od bežného života na niekoľko mesiacov. Dnes podvečer ma museli odviezť do nemocnice záchranári Mám komplikovanú zlomeninu v oblasti päty. Stalo sa mi to pritom pri bežnom vykladaní bicyklov z auta. Nevšimol som si jamu, do ktorej som jednou nohou nešťastne skočil. So synom sme sa boli v minulých dňoch bicyklovať,“ komentoval okolnosti úrazu primátor na sociálnej sieti.

Zároveň všetkých vyzval, aby si dávali pozor, lebo aj jeden zlý krok môže dopadnúť takto nešťastne.

„Poznáte ma, zajtra som v práci. Príde minister a spoločne vám všetkým povieme detaily k výstavbe nového plaveckého centra,“ dodal primátor.

Radnica nechcela okolnosti bližšie komentovať. „Primátor bude aj naďalej pokračovať v práci podľa plánu,“ dodal hovorca mesta Dušan Tokarčík.

Polaček mal pritom úraz aj pred niekoľkými rokmi, keď už bol vo funkcii primátora. Pri otváraní cyklotrialovej trate v oblsati Hrešná spadol a ostrý konár mu prepichol stehno.

Exprimátor Košíc Richard Raši si pred niekoľkými rokmi pre zmenu zlomil prst počas dovolenky v Chorvátsku.