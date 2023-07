Postup policajtov v kauze Smolník prešetrujú. Poškodený tvrdí, že polícia klame

Staňte sa mReportérom Video Zdroj: TV Pravda

A nielen to. Otvorene tvrdí, že polícia klame. Ide o prípad z uplynulého víkendu, keď si účastníci festivalu 66 hodín v Smolníku našli na autách prerezané, či prepichnuté pneumatiky. Jakub Pohle, ktorý mal na festivale prednášku o Ukrajine tvrdí, že páchateľom má byť miestny podnikateľ a majiteľ penziónu Radoslav Baran.

Všetko sa začalo tým, keď Pohle na sociálnej sieti opísal, ako pravdepodobný páchateľ nechcel zaplatiť vstupné na festival a odmietal mať pásku. Po vyvedení z areálu sa mal vulgárne vyhrážať návštevníkom a v tom istom čase na Pohleho, ako aj ďalších autách niekto prepichol pneumatiky. „Organizátori majú k dispozícii ako fotku jeho auta unikajúceho z miesta činu, tak video Baranovho správania,“ uviedol. Už vtedy sa mu prístup policajných hliadok nepozdával. O pár dní neskôr k tejto téme zverejnil ďalší status, v ktorom reaguje na stanovisko polície.

Najprv našli iba dvoch poškodených

Polícia má na prípad iný pohľad. Podľa košickej krajskej policajnej hovorkyne Jany Mesárovej sa polícia sa od prvej chvíle zaoberá prípadom poškodenia pneumatík na viacerých autách v Smolníku.

„V uplynulú sobotu v skorých ranných hodinách operačný dôstojník na linku „158“ prijal oznámenie o poškodení pneumatík na viacerých vozidlách, ktoré boli zaparkované na parkovisku v obci Smolník, a ihneď vyslal policajnú hliadku oznámenie preveriť. Na mieste sa nachádzala jedna z poškodených osôb, ktorá skutok polícii oznámila. Policajti na mieste zistili, že na deviatich vozidlách je prepichnutá pneumatika. Lustráciou v policajných evidenciách boli zistení majitelia vozidiel,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré poskytla policajná hovorkyňa.

Ďalej dodáva, že vzhľadom na nočnú dobu sa policajtom podarilo skontaktovať a vyrozumieť o skutku iba dvoch z poškodených, ktorí boli poučení o ďalšom postupe. „Pretože sa s ďalšími poškodenými nepodarilo skontaktovať, požiadali organizátora podujatia o súčinnosť. Ten na poškodených vozidlách na viditeľnom mieste, zanechal výzvu, aby ho poškodení majitelia vozidiel kontaktovali z dôvodu ďalšej dokumentácie skutkov zo strany polície,“ priblížila Mesárová.

Postup policajtov preverujú

Policajná hovorkyňa tiež spresnila, že ostatných majiteľov vozidiel sa podarilo vyrozumieť v priebehu dňa. Polícia podľa nej zadokumentovala jednotlivo sedem skutkov, ktoré objasňuje ako priestupky proti majetku so spôsobenou škodou od 50 do 150 eur, pretože v čase ich oznámenia a následného preverovania neboli zistené skutočnosti, že sa skutku mala dopustiť jedna osoba alebo viacero páchateľov.

Prečo policajti postupovali takto? „Vozidlá stáli na rôznych miestach parkoviska a zatiaľ sa nám neprihlásil žiadny svedok, ktorý by vniesol viac svetla do prípadu. Policajti sa prípadom intenzívne zaoberajú od prvej chvíle od oznámenia skutku, objasňujú okolnosti, zisťujú páchateľov. Už máme k dispozícii kamerové záznamy, ktoré sa vyhodnocujú. V prípade, ak sa vyšetrovaním preukáže, že sa skutku dopustila jedna osoba, dôjde k zmene právnej kvalifikácie na trestný čin poškodzovania cudzej veci a páchateľovi hrozí vyšší trest ako za priestupok,“ dodala policajná hovorkyňa.

Správnosť postupu policajtov v tomto prípade už preverujú kontrolné orgány. „Po záveroch kontroly poskytneme viac informácií. Aj v týchto chvíľach policajti na prípade intenzívne pracujú,“ uzavrela Mésarová.

Počty nesedia?

Pohle ako reagoval zverejnením ďalšieho statusu na sociálnej sieti. Nazval ho Polícia klame. „Toto je sen. Najviac ma na tom baví tá absencia svedkov a skúmanie nejakého skupinového útoku. Môj šofér sa prebral počas incidentu a na mieste videl jediného chlapa, v rovnakom tričku, ako mal Baran. Ale dobre. Áno, mohlo sa stať, že niekto ešte dával pozor. Ale "neprihlásil sa žiadny svedok“ je úplne absurdné, keď som bol pri tom, ako svedok hovoril policajtovi sám od seba, čo videl. Brutal. Od začiatku sme policajtom hovorili, koho podozrievame, rovnako ako komukoľvek z dediny, kto sa na to pýtal. Uplný masaker," píše Pohle v statuse.

Zároveň upresňuje, že poškodených áut bolo 10, nie 9.

„Polícia klame, že videla 9 a zadokumentovala 7 skutkov? Základné počty vám nesedia. Nedajte sa vysmiať. Ak ste jedno auto vôbec nezadokumentovali, to Vám gratulujem. Na základe čoho ste sa rozhodli, že niekoľko pneumatík si do seba spravilo diery samé od seba, kým iné boli prepichnuté? Alebo ako ste toto vypočítali? Zháňali sme 11 gúm na 10 áut, tak si to dobehnite,“ argumentuje Pohle.

Spochybňuje aj ďalšie tvrdenie polície – že s ďalšími poškodenými sa polícii nepodarilo skontaktovať. „Polícia klame. S ďalšími poškodenými sa skontaktovať sami ani len nepokúsili. Rovno to hodili na nás, s tým, že nájdite ich, my na toto nemáme čas, lebo nám končí služba. Druhá privolaná hliadka rovnako nula bodov. Nulová ochota, zasa len, my nevieme vyhľadať podľa ŠPZ, nájdite tých ľudí vy, alebo nám zavolajte, keď konečne prídu k autu. Poškodené autá parkovali na jednom mieste, nie na viacerých,“ dodal Pohle.

Upresnil tiež, že všetky autá, ktoré boli poškodené, stáli na pozemku, ktorý bol na tento účel prenajatý od obce. A to rovno pred Baranovým penziónom. „Doslova dva metre. Poškodené autá stali doslova vedľa seba, jedno vedľa druhého,“ tvrdí Pohle.

Podľa neho polícia klame s tvrdením, že sa neprihlásil žiadny svedok. Pritom ich má byť viac. „Môj šofér je svedok, rovnako ako organizátori. Polícia tieto skutočnosti vie, no neriešila ich. Ani môj šofér mi nehlási, že by sa mu ozvali,“ uviedol ďalej Pohle v statuse, pričom sa mu nepozdáva ani tvrdenie polície, že spôsobená škoda bola do 150 eur. „Polícia klame. Na jednom aute boli prepichnuté dvoje pneumatiky, čiže spôsobená škoda môže byť ak tak od 50 do 300€. Zas nesedia základné počty. Už zostáva len otázka, prečo?“ pýta sa na záver Pohle.